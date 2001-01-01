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Změny ceníku v systému KZR INiG
Polský systém provedl úpravu ceníku v reakci na naší výzvu, kdy po zavedení povinnosti hlásit množství vlastní vypěstované biomasy určené ke spotřebě, bioplynovým stanicím významně vzrostly poplatky za kvartální hlášení. Tato verze ceníku je platná od 1. září 2025.
Protože systém KZR INiG reagoval na požadavek Evropské komise evidovat množství spotřebované anebo obchodované vlastní produkce v tunách původní biomasy, zavedl od třetího kvartálu roku 2025 povinnost hlásit také množství vlastní biomasy v rámci rozsahů FA - farma (vlastní produkce zemědělské biomasy) a PO (point of origin - místo původu odpadu/zbytku).
Protože by samotné zavedení této povinnosti do hlášení přineslo především pro bioplynové stanice významně vyšší náklady na kvartální hlášení, vykomunikovali jsme s vedením KZR INiG změnu ceníku, ve kterém došlo ke snížení položkové ceny za tunu biomasy určené pro výrobu bioplynu. Nově se tedy za tunu biomasy v dodavatelském řetězci bioplynu bude platit 0,005 EUR za tunu místo původních 0,0515 EUR za tunu. Dochází tak současně ke zlevnění nakupovaných surovin v rámci rozsahů prvního sběrného místa FGP, resp. FGCS, FGCW, FGWS, FGWW, FGAS, FGAW.
Hlášení vlastní produkce je možné dělat průběžně (kvartálně) podle reálné spotřeby v BPS.
Nový ceník platný od 1. září 2025 naleznete na stránkách KZR INiG v záložce Certification - Pricelist: www.kzr.inig.eu/en/certification/price-list/
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2026 Bioenergie v číslech.Tweet
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Datum uveřejnění: 15.2.2026
Poslední změna: 8.7.2026
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Citace tohoto článku:
DAJČL, Julie: Změny ceníku v systému KZR INiG. Biom.cz [online]. 2026-02-15 [cit. 2026-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zmeny-ceniku-v-systemu-kzr-inig>. ISSN: 1801-2655.