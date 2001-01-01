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Odstartovala první aukce na podporu biometanu
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu k podání nabídek v aukci na provozní podporu biometanu. Nabídky lze podávat od 29. května do 31. července 2026. Jde o vůbec první kolo nového aukčního systému, který má v následujících třech letech otevřít cestu k provozní podpoře pro výrobu biometanu. Následující text shrnuje, co výzva obsahuje a v jakém kontextu vzniká.
Předmět a rozsah první výzvy
Předmětem podpory je biometan vyrobený z bioplynu, včetně kalového a skládkového plynu, přímo dodaný do plynárenské soustavy České republiky.
Výzva se vztahuje na tři kategorie výroben:
- nové výrobny biometanu,
- výrobny vzniklé konverzí stávajících výroben elektřiny,
- a výrobny zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan.
Celková hodnota soutěženého energetického výkonu v prvním kole je 45 milionů Nm³ biometanu ročně, což odpovídá zhruba 426 GWh energie za rok. Výrobny, které uspějí v aukci, musí být uvedeny do provozu, tedy úspěšně registrované k podpoře, nejpozději do 31. prosince 2029.
Celý podpůrný program schválila Evropská komise z hlediska pravidel veřejné podpory 12. května 2026. Notifikovaná celková alokace činí 3,7 miliardy eur (přibližně 90 miliard Kč); prostředky nepocházejí z rozpočtu EU, ale z českých zdrojů. První výzva s objemem 45 mil. Nm³/rok je úvodním kolem výrazně rozsáhlejšího schématu mající za cíl motivovat ke vzniku výrobní kapacity produkující k roku 2030 až 300 mil Nm³.
Jak je podpora nastavena
Podpora má formu rozdílové smlouvy (contract for difference): výrobci je doplácen rozdíl mezi vysoutěženou aukční cenou a průměrnou měsíční tržní cenou komodity. Pokud by tržní cena plynu vystoupala nad vysoutěženou hodnotu, rozdíl se naopak vrací státu formou záporného aukčního bonusu. Maximální nabídková cena je 3 000 Kč/MWh.
Pro účast v aukci skládá žadatel finanční jistotu formou bankovní záruky, jejíž první polovina se dokládá při podání nabídky a druhá při úspěšném vyhodnocení. Obě části bankovní záruky musí mít platnost až do uvedení zařízení do provozu. V případě neúspěchu v aukci může být bankovní záruka uvolněna a investor by si měl s bankou tyto podmínky předem odsouhlasit. Právo na podporu trvá po dobu 15 let od uvedení do provozu.
Vysoutěžená cena se každoročně zvyšuje pevným indexem o 2 %, ale až od roku uvedení výrobny do provozu (nikoli od roku podání nabídky). Jejím smyslem je krýt postupně rostoucí náklady na vstupní suroviny a provoz. Je třeba mít na paměti riziko, že v případě vysoké inflace nemusí dvouprocentní indexace tyto nárůsty plně pokrýt a reálná hodnota podpory pak tímto klesá.
Tabulka 1: Parametry 1. výzvy aukce na podporu biometanu pro rok 2026 (zdroj: MPO)
|
Parametr
|
Hodnota
|
Lhůta pro podání nabídek
|
29. 5. – 31. 7. 2026
|
Soutěžený objem
|
45 mil. Nm³/rok (cca 426 GWh/rok)
|
Kategorie výroben
|
nové výrobny; konverze výroben elektřiny; samostatná úprava bioplynu na biometan
|
Maximální nabídková cena
|
3 000 Kč/MWh
|
Valorizace podpory
|
2 % ročně od roku uvedení do provozu
|
Doba podpory
|
15 let
|
Forma podpory
|
rozdílová smlouva (contract for difference)
|
Termín uvedení do provozu
|
do 31. 12. 2029
|
Minimální měsíční dodávka
|
alespoň 75 % licencované kapacity (s úlevami, viz text)
Dodaná MWh biometanu není MWh elektřiny
Při srovnávání ekonomiky transformace je nutné rozlišovat, co měříme. Jedna MWh vyrobená v bioplynové stanici jako elektřina a MWh dodaná v biometanu nejsou totéž. Ze stejného množství surového bioplynu dodáte v biometanu cca 2,5krát více MWh energie, než kolik byste vyrobili v podobě elektřiny v kogenerační jednotce. S vyšším energetickým výstupem ovšem rostou i provozní náklady. Hrubý násobek 2,5 ovšem nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na samotnou výrobu bioplynu a úpravu na biometan (kompresory, chlazení), pokud ji provozovatel nakupuje ze sítě nebo si na ni ponechá menší kogenerační jednotku. Čistá energetická bilance celého areálu je potom o tuto spotřebu nižší. Právě využití části bioplynu k pokrytí vlastní spotřeby elektřiny a tepla se jeví nejbezpečnější provozní variantou pro následujících 15 let. V případě spotřeby jiných energií je nutné jejich dopad zohlednit.
Flexibilita měsíčních dodávek a kapacita
Provozovatelé musí měsíčně dodat do sítě zemního plynu množství biometanu odpovídající alespoň 75 % výrobní kapacity uvedené na licenci ERÚ. Výzva přitom počítá s provozní realitou biometanových stanic: v prvním roce provozu jsou výrobny od plnění minimálních dodávek osvobozeny a v dalších letech lze 75% limit bez sankce nesplnit po dva měsíce v roce. To dává prostor pro plánované technologické odstávky a čištění zařízení.
Důležitou praktickou otázkou je, jakou výrobní kapacitu provozovatel zaregistruje na výrobní licenci ERÚ. Na rozdíl od kogenerace je u biometanu na licenci uvedena roční výroba v m³. Provozovatel se přitom musí měsíčně vejít do pásma minimálně 75 % této rozpočítané hodnoty. Technické listy biometanových technologií uvádějí několik hodnot (minimální, nominální a maximální výkon jednotky či kompresoru) za předem definovaných podmínek. Je možné, že k tomu ERÚ ještě poskytne metodické stanovisko.
Kritéria udržitelnosti a pokročilé suroviny
Podpořený biometan musí plnit dvě sady postupně se zpřísňujících kritérií. Minimální podíl pokročilého biometanu na vyrobeném biometanu je od startu vyšší než 35 %, od roku 2035 vyšší než 45 % a od roku 2040 vyšší než 55 %. Souběžně se zpřísňují požadavky na emisní stopu skleníkových plynů vyrobeného biometanu: hodnota musí být pod 17 g CO2 ekv./MJ od startu, pod 15 g CO2 ekv./MJ od roku 2035 a pod 13 g CO2 ekv./MJ od roku 2040. Vedle ekonomiky projektu je proto třeba od počátku řešit i skladbu vstupních surovin a jejich uhlíkovou stopu.
Na plnění podílu pokročilých paliv též platí výjimka 2 měsíců v roce. Na dosažení emisní stopy žádná vyjímka není a limitní hodnota tak musí být dosažena každý měsíc. Zde opět upozornění, že kritéria udržitelnosti biomasy a emisní stopa musí být u každého projektu certifikovány některým s dobrovolných schémat. Audit probíhající jednou ročně však generuje hodnoty, které však nemusí odpovídat situaci v konkrétním měsíci.
Výhled
Aukce otevírá provozní podporu pro ty výrobce bioplynu, pro něž dává transformace na biometan ekonomický smysl. První výzva je úvodním kolem širšího systému. Plán počítá se dvěma aukcemi ročně v následujících třech letech, přičemž aukčně podpořený objem má postupně růst dle aktivačního nařízení vlády: z 90 milionů m³ biometanu v roce 2026 na 110 milionů m³ v roce 2027 a zřejmě na 150 milionů m³ v roce 2028 (rok 2028 zatím v aktivačním nařízení vlády není). Konkrétní podmínky jednotlivých aukcí se mohou v průběhu času upřesňovat; provozovatelům proto doporučujeme vycházet vždy z aktuálního znění výzvy a oficiálních dokumentů či vyjádření MPO, ERÚ a OTE.Tweet
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Datum uveřejnění: 30.6.2026
Poslední změna: 30.6.2026
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Citace tohoto článku:
JEŘÁBEK, Jiří: Odstartovala první aukce na podporu biometanu. Biom.cz [online]. 2026-06-30 [cit. 2026-06-30]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/odstartovala-prvni-aukce-na-podporu-biometanu>. ISSN: 1801-2655.