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Zkušenosti s certifikací bioplynové stanice
Vyzpovídali jsme Víta Šimona, jednatele společnosti Malečská energetická s.r.o., která provozuje první českou bioplynovou stanici certifikovanou na kritéria udržitelnosti pod systémem SURE. Německý standard představuje jednodušší hlášení množství biomasy, které se provádí jednou ročně a zabere tak výrazně méně času.
Zemědělské družstvo Maleč hospodaří převážně na úpatí Železných hor na 2 600 ha v poměrně vysoké nadmořské výšce, která se pohybuje mezi 400 a 650 m n. m. Z toho 700 ha se rozléhá v pásmu hygienické ochrany vod a 1 100 ha v CHKO Železné hory. Velkou výzvou pro družstvo je zemědělská produkce na erozně ohrožených půdách, které představují 80 % obdělávaných pozemků. Specializují se ve své zemědělské činnosti zejména na produkci mléka, hovězího masa (český strakatý skot), chov prasat a dále rostlinnou produkci, jako je obilí pro potravinářství a krmivo, mák bílý, kmín a řepka.
K činnosti družstva neodmyslitelně patří také výroba elektrické energie v bioplynové stanici. Ta pomáhá stabilizovat výkyvy cen ostatních zemědělských komodit. Příjem z výroby energie z bioplynu často dotuje chov prasat nebo skotu, když není zrovna po těchto komoditách poptávka. Zároveň ekonomiku provozu ovlivňuje řada dalších vnějších vlivů, jako je růst cen vstupních surovin, nebo mezd zaměstnanců. Proto je výroba bioplynu pro družstvo klíčová, a obrazně zastřešuje celou zemědělskou výrobu. Důležitý je také environmentální přínos bioplynové stanice. Díky cenově stabilním příjmům z bioplynky má družstvo prostředky pro rozšiřování biodiverzity začleněním extenzivního hospodaření na území “Chuchelské stráně”. Zde přechází na pastvu masného skotu, zařazuje travní pásy a v neposlední řadě omezuje používání hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin.
Malečská energetická s.r.o. se na začátku roku 2025 pragmaticky rozhodla k přechodu k certifikačnímu systému SURE, u kterého se místo kvartálních reportů odesílá pouze jedno roční hlášení. Slibují si tak především úsporu času spojenou s administrativou. Standard je na trhu pro bioplynové stanice již dobře ověřený zejména německým trhem, kde systém SURE pokrývá většinu trhu s bioplynem.
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2026 Bioenergie v číslech.Tweet
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Datum uveřejnění: 15.4.2026
Poslední změna: 8.7.2026
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Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Zkušenosti s certifikací bioplynové stanice. Biom.cz [online]. 2026-04-15 [cit. 2026-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zkusenosti-s-certifikaci-bioplynove-stanice>. ISSN: 1801-2655.