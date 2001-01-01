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Výroba bioplynu a biometanu v Evropě pokračuje v růstu
Celá Evropa, včetně České republiky, počítá s významným rozvojem sektoru bioplynu a biometanu, který v Evropě zaznamenáváme již v uplynulých letech a Česko se pomalu přidává. Evropská bioplynová asociace (EBA - European Biogas Association) ve své nejnovější statistické zprávě Statistical Report 2025 shrnuje vývoj evropského bioplynového a biometanového sektoru za rok 2024. Data potvrzují, že obnovitelné plyny si i nadále upevňují svou pozici v evropském energetickém mixu nejen jako nástroj dekarbonizace, ale také jako důležitý prvek energetické bezpečnosti a stability dodávek.
Rekordní objemy výroby potvrzují význam obnovitelných plynů
V roce 2024 dosáhla kombinovaná výroba bioplynu a biometanu v Evropě 232 TWh, což odpovídá přibližně 22 miliardám m3 plynu. Z tohoto objemu připadalo zhruba 178 TWh na bioplyn a 54 TWh na biometan. Obnovitelné plyny tak pokrývají stále významnější část evropské spotřeby zemního plynu. (Obrázek 1)
Produkce biometanu si udržela stabilní růst. V roce 2024 činila evropská výroba 5,2 miliardy m3 (54 TWh), což představuje přibližně 9% meziroční nárůst. Biometan se tak postupně stává jedním z nejrychleji rostoucích obnovitelných zdrojů energie v Evropě. (Obrázek 2)
Podíl obnovitelných plynů na spotřebě zemního plynu
Při srovnání výroby bioplynu a biometanu se spotřebou zemního plynu vykazují některé evropské státy mimořádně vysoké podíly. V roce 2024 vedlo Dánsko, kde obnovitelné plyny pokryly přibližně 35 % spotřeby zemního plynu, následované Švédskem (25 %) a Německem (12 %).
Česká republika dosáhla podílu přibližně 9 %, čímž se zařadila mezi nejvýznamnější evropské země z hlediska relativního využití obnovitelných plynů. (Obrázek 3)
Největší producenti biometanu v Evropě
Z hlediska absolutní produkce biometanu zůstává evropským lídrem Francie, která v roce 2024 vyrobila 11 590 GWh, následovaná Německem (10 941 GWh), Dánskem (7 531 GWh), Spojeným královstvím (7 500 GWh) a Itálií (6 515 GWh). (Obrázek 4)
Pokud jde o kombinovanou výrobu bioplynu a biometanu, zůstává na prvním místě Německo s objemem přes 98 TWh. Česká republika se v tomto srovnání umístila na 6. místě s celkovou výrobou 6 828 GWh, což potvrzuje její silnou pozici v rámci evropského bioplynového sektoru. (Obrázek 5)
Připojení do sítí a technologický vývoj
Většina evropských biometanových stanic je nadále napojena na distribuční soustavy, konkrétně 57 % zařízení. Přibližně 20 % stanic je připojeno k přenosové síti, zatímco 9 % funguje bez připojení k plynové síti (off-grid). U zbývajících zařízení nejsou v databázi EBA dostupná podrobná data. (Obrázek 6)
Off-grid modely hrají důležitou roli zejména v oblasti dopravy, kde umožňují využití biometanu ve formě bioCNG a bioLNG bez nutnosti okamžitého připojení k plynárenské infrastruktuře.
Velikost biometanových zařízení
Evropský sektor biometanu zahrnuje široké spektrum zařízení – od menších lokálních provozů až po velkokapacitní jednotky. Průměrná velikost biometanové stanice v roce 2024 činila 483 m3/h, což odpovídá přibližně 44 GWh ročně.
Výrazné rozdíly jsou patrné mezi jednotlivými státy. Například Dánsko a Spojené království se vyznačují vyšším podílem velkých zařízení, zatímco Finsko či Švýcarsko provozují spíše menší jednotky. (Obrázek 7)
Bioplyn a biometan v České republice
Česká republika měla v roce 2024 podle databáze EBA v provozu 584 bioplynových stanic, které vyrobily celkem 6 606 GWh bioplynu. Většinu zařízení tvoří zemědělské bioplynové stanice, doplněné o stanice na čistírnách odpadních vod, skládkách a v průmyslu. (Obrázek 8)
Výroba biometanu v Česku se rozvíjí teprve od roku 2019, avšak roste velmi dynamicky. Ke konci roku 2024 bylo v provozu 11 biometanových stanic s celkovou produkcí 78 GWh. Všechny české biometanové stanice využívají membránovou separaci jako technologii úpravy bioplynu. (Obrázek 9)
Podpora a další rozvoj
Evropská komise v roce 2023 schválila český program podpory výroby biometanu ve výši 2,4 miliardy eur, který má podpořit výstavbu nových zařízení i modernizaci stávajících bioplynových stanic. Podpora je poskytována formou zeleného bonusu na vyrobenou MWh biometanu po dobu až 20 let a cílí zejména na malé a střední podniky a energetické komunity.
Budoucnost obnovitelných plynů
Bioplyn a biometan budou i v následujících letech hrát klíčovou roli v přechodu na klimaticky neutrální energetiku. Díky své stabilní výrobě, možnosti akumulace energie a vysoké flexibilitě představují důležitý doplněk k intermitentním obnovitelným zdrojům, jako jsou vítr a slunce.
V České republice i v celé Evropě se očekává další rozvoj tohoto sektoru, zaměřený zejména na modernizaci stávajících zařízení, rozvoj flexibility a vyšší zapojení biometanu v dopravě a průmyslu. Obnovitelné plyny tak mohou významně přispět nejen ke snižování emisí, ale i k posílení energetické soběstačnosti a stability celého systému.
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2026 Bioenergie v číslech.Tweet
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Datum uveřejnění: 14.3.2026
Poslední změna: 20.7.2026
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Citace tohoto článku:
HLAVINKA, Ha My: Výroba bioplynu a biometanu v Evropě pokračuje v růstu. Biom.cz [online]. 2026-03-14 [cit. 2026-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyroba-bioplynu-a-biometanu-v-evrope-pokracuje-v-rustu>. ISSN: 1801-2655.