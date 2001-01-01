Odborné články
Nový ceník německého standardu SURE
Využívání dobrovolných systémů k certifikaci kritérií udržitelnosti je spojené s poplatky. Mezi nejvyužívanější systémy u nás patří německý standard SURE. Ten přichází s první revizí ceníku od roku 2020.
Pro běžného uživatele systému, jako je například bioplynová stanice, teplárna, elektrárna na pevnou biomasu nebo obchodník s biomasou se nic nemění. Poplatky za využívání systému jsou stále na stejné úrovni již od roku 2020. Nicméně od 1. ledna 2026 bude systém SURE nabízet nové služby, tzv. doplňky (addons), které jdou nad rámec směrnice RED III, jsou zcela dobrovolné, a je na uživateli systému zda je využije či nikoliv. Využití těchto doplňků je spojeno s poplatky, což je důvodem, proč bylo potřeba ceník aktualizovat.
Nově je potřeba si lépe pohlídat správnost a včasnost podání hlášení biomasy. V případě chybějícího nebo nesprávně odeslaného hlášení množství biomasy může být účtován poplatek za zpracování ve výši 50 EUR. Stejně tak může být účtován poplatek ve výši 50 EUR, pokud uživatel certifikátu způsobí nadměrnou administrativní zátěž dobrovolnému systému. Tyto extra poplatky mají více motivovat téměř 5 tisíc uživatelů certifikátů k většímu úsilí při vyplňování ročního hlášení biomasy, které se musí odeslat vždy do konce března následujícího roku a vyplňuje se množství udržitelné biomasy za uplynulý kalendářní rok. Asociace CZ Biom jako národní partner systému vždy začátkem března pořádá k hlášení v systému SURE zdarma školení formou webináře a je možné využít také individuální konzultace.
Jak si spočítat svoje poplatky v systému SURE
Roční poplatek se vypočítá jako součet základního poplatku (basic fee) + poplatek za množství biomasy (quantity-based fee) + případný poplatek za doplněk (add-on fee).
ROČNÍ POPLATEK SURE = ZÁKLADNÍ POPLATEK (A) + POPLATEK ZA MNOŽSTVÍ BIOMASY (B) (+ POPLATEK ZA DOPLNĚK (C))
Základní poplatek (A) se odvíjí od celkového množství udržitelné biomasy, která byla dodána, zobchodována nebo využita pod dobrovolným systémem za kalendářní rok.
Tabulka 1: Základní poplatky systému SURE podle množství udržitelné biomasy
Poplatek za množství biomasy (B) se vypočítá pro každou obchodovanou nebo spotřebovanou surovinu zvlášť na základě přesného množství biomasy (v tunách), které se dále vynásobí poplatkem v dané kategorii biomasy. Systém rozlišuje; i) dřevní štěpku, ii) dřevní pelety a brikety, iii) biometan (aplikuje se pro bioplynové stanice) a iv) ostatní pevnou biomasu nebo plynné palivo biogenního původu.
Modelový výpočet pro pevnou biomasu: například poplatek (B) pro 20 tisíc tun dřevní štěpky za rok se vypočte vynásobením částkou 0,040 EUR za tunu biomasy, tedy 20 000 (tun štěpky) x 0,040 (poplatek za tunu) = 800 EUR. Celkový poplatek s 20 tisíci tunami dřevní štěpky za rok bude činit 250 EUR (základní poplatek) + 800 EUR (poplatek za množství biomasy), tedy celkově 1050 EUR za rok.
Modelový výpočet pro bioplynové stanice a jejich dodavatele: u anaerobní digesce je výpočet trochu složitější. Množství pěstované biomasy se musí vynásobit nejprve konverzním faktorem podle kategorie suroviny; (i) pěstovaná biomasa nebo jiná biomasa pro výrobu biometanu, ii) kejda pro výrobu biometanu, nebo iii) pevný hnůj pro výrobu biometanu, a průměrným obsahem biometanu v bioplynu (60 %) a následně se hodnota vynásobí poplatkem za biometan.
Modelový poplatek pro 20 tisíc tun kejdy se vypočítá následovně: 20 000 (tun kejdy) x 0,6 (60 % metanu v plynu) x 0,011 (konverzní faktor kejdy) x 0,055 (cena za tunu biometanu) = 7,26 EUR. Podobně by se vypočítal poplatek za další suroviny (siláž, senáž, cukrovarnické řízky apod.). Roční poplatek by se pro tento modelový jeden substrát vypočetl jako základní poplatek 250 EUR + 7,26 EUR, tedy celkově 257,26 EUR.
U nových doplňků se roční poplatek stanoví vynásobením množství biomasy, na které chce uživatel certifikátu vystavit doplněk s poplatkem za tunu. Jak stanovit poplatek pro 20 tisíc tun dřevní štěpky, ze které bude tisíc tun vyžadovat doplněk Regionalita?
Celkových 20 tisíc tun se vynásobí poplatkem za tunu 0,040 EUR = 800 EUR + (1 000 x 0,040) (doplněk Regionalita) = 840 EUR.
Ceník systému SURE naleznete na jejich webových stránkách v záložce Media library: www.sure-system.org/en-us/media-library/. Tento nový ceník je platný od 1. ledna 2026.
Tabulka 2: Poplatky systému SURE za tunu biomasy podle druhu biomasy/paliva
Tabulka 3: Konverzní faktory systému SURE pro suroviny použité při anaerobní digesci
Tabulka 4: Novinka ceníku SURE platná od 1. 1. 2026, tzv. add-on’s
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2026 Bioenergie v číslech.Tweet
