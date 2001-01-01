Vyberte si spolehlivé řešení pro Vaše bioplynové stanice
Přemýšlíte o modernizaci bioplynové stanice nebo o přechodu na biometan? Společnost agriKomp Bohemia patří mezi přední dodavatele technologií pro bioplynové a biometanové stanice v České republice. Na trhu působíme již od roku 2006 a zákazníkům poskytujeme komplexní služby v celém životním cyklu projektu – od prvotního poradenství a projekční přípravy až po samotnou realizaci a dlouhodobý provozní servis.
Klientům nabízíme nejen výstavbu stanic na klíč, ale i dílčí služby (stavby teplovodů, zastřešení koncových skladů, biologický dozor vlastní laboratoří atd.). Věděli jste, že správně nastavená biologie dokáže významně zvýšit výtěžnost bioplynu? Samozřejmostí je také podpora zákazníků v administrativních procesech, včetně zajištění procesu EIA či poradenství v oblasti dotačních titulů.
Technologická řešení agriKomp Bohemia jsou postavena na komponentech s dlouhou životností. Klíčovou roli hrají spolehlivá míchadla, separátory, zásobníky plynu, dávkovací systémy nebo moderní monitoring provozu. Důraz je kladen také na efektivní využití energie a zdrojů – ať už prostřednictvím kogenerace, výroby biometanu nebo dalšího využití digestátu.
Součástí nabídky jsou rovněž kvalitní servisní služby, zákaznická linka a odborné poradenství, které pomáhají provozovatelům zajistit stabilní a ekonomicky efektivní chod zařízení.
Mezi naše nejnovější projekty patří realizace biometanových stanic Rakvice a Krakořice, druhá jmenovaná získala v loňském roce ocenění za technický přínos v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje. Tyto realizace potvrzují rostoucí význam výroby biometanu jako moderního a perspektivního směru využití bioplynu.
Pro provozovatele, kteří dnes uvažují o modernizaci bioplynové stanice nebo o přechodu na výrobu biometanu, je právě nyní vhodný čas obrátit se na zkušeného partnera. agriKomp Bohemia dokáže navrhnout flexibilní technologické řešení na míru, které zohlední specifika konkrétního provozu i budoucí vývoj energetiky. Jsme tu pro vás, již 20 let (www.agrikomp.cz).
Datum uveřejnění: 18.5.2026
Poslední změna: 18.5.2026
