Odborné články
Efektivní bioplynový motor? Bez souhry oleje a chlazení to nepůjde
V náročném prostředí bioplynových stanic (BPS) představuje kogenerační jednotka spalující bioplyn srdce celého systému. Její spolehlivost a efektivita přímo rozhodují o ekonomické návratnosti projektu. Moderní provozní praxe ukazuje, že pro dosažení maximální životnosti motoru nelze pohlížet na provozní náplně izolovaně. Skutečným klíčem k úspěchu je systémová synergie mezi prémiovým mazivem a vyspělou technologií chlazení.
Motorový olej jako garant stability spalovacího procesu
Extrémní tepelné zatížení a přítomnost sirovodíku v bioplynu vyžadují mazivo s vysokou chemickou odolností. Prémiové oleje Texaco řady HDAX jsou navrženy tak, aby udržely dlouhodobý a stabilní výkon motoru plněním těchto zásadních funkcí:
- Alkalická rezerva (TBN): Aktivně neutralizuje kyselé produkty spalování, čímž chrání ložiska a barevné kovy před korozivním opotřebením.
- Oxidační stabilita: Vykazuje vysokou odolnost proti tepelné oxidaci, čímž předchází nežádoucímu viskozitnímu nárůstu náplně. Výsledkem je zamezení tvorby laků a kalů, což je nezbytné pro správnou funkci pístní skupiny a integritu spalovací komory.
- Optimalizovaný obsah popelovin: Vytváří na styčných plochách ochrannou vrstvu, která tlumí mechanické rázy. Tím účinně zamezuje postupnému zaklepávání ventilů do sedel, což je kritické pro dlouhodobé udržení kompresních tlaků.
Chladicí kapalina Texaco Delo XLC s technologií OAT
Regulace teploty je pro stabilitu spalování stejně důležitá jako samotné mazání. Běžné kapaliny často selhávají kvůli tvorbě vnitřních nánosů, které izolují teplo. Kapalina Texaco Delo XLC využívající pokročilou technologii OAT (Organic Additive Technology) přináší zásadní výhody:
- Maximální přestup tepla: Technologie OAT nevytváří na celém povrchu systému silnou izolační vrstvu, ale působí selektivně pouze v místech hrozící koroze. Výsledkem je o 15–20 % efektivnější odvod tepla z kritických zón hlavy válců.
- Ochrana proti kavitaci: Unikátní složení eliminuje potřebu pravidelného doplňování aditiv, která u běžných kapalin často vedou k ucpávání chladičů. Poskytuje tak trvalou ochranu vložek válců proti mechanickému narušení.
- Vysoká provozní stabilita: Texaco Delo XLC si zachovává své ochranné vlastnosti po dobu až 32 000 provozních hodin, což dramaticky snižuje frekvenci výměn a nároky na údržbu.
Provozní synergie pro nižší celkové náklady (TCO)
Skutečný přínos nastává v momentě, kdy olej a chladicí kapalina pracují v symbióze. Díky efektivnějšímu chlazení technologií OAT je motorový olej Texaco HDAX méně tepelně namáhán. To vede k pomalejší oxidaci maziva, možnosti bezpečného prodloužení výměnných intervalů a stabilní viskozitě. Výsledkem je vyšší elektrická účinnost generátoru a zásadní snížení celkových provozních nákladů.
Prediktivní diagnostika: Systémová kontrola provozní integrity
Vrcholem tohoto systémového přístupu je program laboratorních analýz LubeWatch. Monitoring stavu obou náplní v pravidelných intervalech umožňuje včas identifikovat skryté vady:
- Analýza oleje: Sleduje úbytek aditiv, stupeň oxidace a přítomnost otěrových kovů.
- Analýza chladicí kapaliny: Monitoruje stabilitu inhibitorů a dokáže včas odhalit průniky výfukových plynů nebo začínající kavitaci.
Společná interpretace výsledků umožní odhalit příčinné souvislosti, které by samostatné testy přehlédly – například vliv kondice chladicího systému na oxidační životnost oleje.
Moderní bioplynové motory vyžadují integrovaný přístup. Spojení prémiových olejů Texaco HDAX a vyspělých chladicích kapalin Texaco Delo XLC není pouhou údržbou, ale investicí do stability. Výsledkem je eliminace neplánovaných odstávek, ochrana drahých komponent a maximální ziskovost vaší bioplynové stanice.
PR článek
Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem
Související články:
Inovace BPS od Johann Hochreiter s.r.o.: Zefektivnění provozu bioplynových stanic s technologií kavitační jednotky FaserMax
Kapacita první biometanové stanice v Česku EFG Rapotín BPS se více než zdvojnásobila
Novinky z Prodevalu: zkapalňování CO2, Valopur DFM a nová výrobní linka na jihu Francie
Bioplynová stanice v Suchohrdlech s kogeneračními jednotkami TEDOM
Regulace teploty plynových motorů
Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy
Datum uveřejnění: 6.5.2026
Poslední změna: 6.5.2026
Počet shlédnutí: 0
Citace tohoto článku:
PRISTA OIL CZECH s.r.o., : Efektivní bioplynový motor? Bez souhry oleje a chlazení to nepůjde. Biom.cz [online]. 2026-05-06 [cit. 2026-05-06]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-bioplynovy-motor-bez-souhry-oleje-a-chlazeni-to-nepujde>. ISSN: 1801-2655.