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Role bioenergie v Evropě
Evropský energetický systém v posledních letech prochází zásadní změnou, jejímž cílem je snížení závislosti na fosilních palivech a importu energií a dosažení klimatických cílů snižováním emisí skleníkových plynů. V rámci této transformace hraje bioenergie významnou roli jako stabilní obnovitelný zdroj, který je schopen přispět ke všem uvedeným cílům současně. Bioenergie je dlouhodobě nejdominantnějším obnovitelným zdrojem v Evropské unii a v současnosti tvoří více než polovinu celkové spotřeby obnovitelné energie. Její postavení se posiluje zejména v důsledku postupného útlumu uhlí v energetickém mixu.
V současné době máme k dispozici ucelená data do roku 2023, na která se můžeme podívat. Konečná spotřeba energie v roce 2023 klesla na 874 Mtoe, což je o 3,2 % méně, než v roce 2022. Nicméně stále je tato spotřeba vyšší, než plánovaná spotřeba pro rok 2030 v rámci revidované směrnice o energetické účinnosti. Ta se plánuje na úrovni 763 Mtoe.
Hrubá konečná spotřeba energie v EU je strukturálně z 80 % závislá na fosilních palivech, zejména na ropě a ropných produktech. Tento trend je stále patrný u většiny členských států (Obrázek 1). Meziročně vykazuje nárůst 2 % u jaderné energie. U ostatních obnovitelných zdrojů energie (OZE) (zejména solární a větrné energie) byl nárůst významný, a to o 14 %. Spotřeba biomasy klesla meziročně přibližně o 2 %, přesto však zůstala nad úrovní před covidovou pandemií. Biomasa zároveň v roce 2023 představovala přibližně 11% podíl hrubé konečné spotřeby, zatímco všechny ostatní OZE dohromady dosáhly podílu kolem 9 %.
Konečná spotřeba energie je z největší části tvořena teplem, následuje sektor dopravy a elektřina. U tepla je patrný meziroční pokles o 5,1 %, u dopravy je stav téměř neměnný a elektřina hlásí propad o 3,2 %. Důvodem jsou zejména vysoké ceny energie v letech 2021-2023, úsporná opatření nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a zároveň se propsal vliv mírnějších zim.
Výroba energie pokračovala v roce 2023 v klesajícím trendu z důvodu poklesu výroby z fosilních paliv, které hlásí meziroční propad o 18 % (což odpovídá cca 20 000 ktoe), podobně jako u zemního plynu, jehož domácí produkce byla na historickém minimu (Obrázek 2). Biomasa je v tomto ohledu relativně stabilní s mírným poklesem oproti roku 2022. Biomasa tak funguje jako stabilizační prvek mezi klesajícími fosilními zdroji a proměnlivými ostatními OZE. Vítr a solární energie si připisují v roce 2023 výrazný nárůst o 15 000 ktoe.
Čistý dovoz energie vykazuje v roce 2023 propad zejména u pevných fosilních paliv, ale také u zemního plynu a ropných produktů v důsledku nižší spotřeby a diverzifikaci dodavatelů. Narozdíl od biomasy, u které klesl dovoz o 12 %, nicméně důvodem je v tomto případě soběstačnost Evropy v pokrytí její spotřeby.
Z pohledu úspor emisí skleníkových plynů je pokračující trend v roce 2023 příznivý a došlo k poklesu emisí skleníkových plynů napříč všemi sektory ekonomiky. Největší meziroční snížení bylo zaznamenáno v energetice, a to zejména z důvodu nižší výroby elektřiny z uhlí a zemního plynu. Významný pokles emisí byl zaznamenán také v průmyslu a zemědělství (Obrázek 3 a 4).
Celkový podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie v EU se sice meziročně zvýšil na celkových 25 %, nicméně stále se jedná o výrazně nízký podíl výroby energie z OZE ve srovnání s cílem 42,5 % pro rok 2030 (směrnice RED III). Meziročnímu nárůstu OZE přispěl zejména rozvoj větrné a solární energetiky. (Obrázek 5)
Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů si připisuje v roce 2023 nové maximum, přičemž biomasa zůstala i nadále nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem se spotřebou 140 tisíc ktoe. Převážná část bioenergie spotřebované v EU pochází z domácích zdrojů, kde dovoz představuje pouze menší část celkové spotřeby. Díky tomu se bioenergie vyznačuje dlouhodobě nízkou dovozní závislostí ve srovnání s fosilními palivy a představuje jeden z energetických zdrojů s nejvyšším podílem domácí produkce.
Z hlediska struktury využití nejvýznamnější podíl připadá na domácnosti, kde je biomasa využívána především pro vytápění. Následuje výroba tepla pro průmysl a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). Co se domácností týče, spotřeba biomasy se snížila meziročně o 5 %, podobný trend je viditelný i u průmyslu s útlumem cca 2 % a nejvýznamnější propad byl zaznamenán u výroby elektřiny z biomasy s poklesem 7,8 %. Naopak v sektoru dopravy pokračoval růst spotřeby bioenergie ve formě biopaliv, který motivoval především evropský regulační rámec a národní mandáty na minimální podíl obnovitelných paliv v dopravě. Tento růst spotřeby biopaliv však překonalo tempo růstu domácí produkce, což ve finále vedlo ke zvýšení dovozu paliv. (Obrázek 7)
S ohledem na potřebu snižování emisí skleníkových plynů představuje bioenergie jeden z nejvýznamnějších zdrojů energie v EU. Úspory emisí dosažené využíváním bioenergie jsou výsledkem nahrazování fosilních paliv v sektorech výroby elektřiny, tepla a dopravy. V roce 2023 přispěla bioenergie k úsporám emisí v řádu stovek milionů tun CO2eq na úrovni EU. Největší podíl pochází ze sektoru vytápění, kde biomasa nahrazuje především uhlí a zemní plyn. Následují úspory v sektoru výroby elektřiny a v dopravě prostřednictvím využívání biopaliv.
Ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie vykazuje bioenergie vysoké absolutní úspory emisí, a to zejména díky svému vysokému podílu na konečné spotřebě energie. Zatímco větrná a solární energie vykazují rychlý růst instalovaného výkonu, bioenergie zůstává hlavním zdrojem emisních úspor v sektorech, které jsou obtížně elektrifikovatelné. (Obrázek 8)
Úspory emisí skleníkových plynů dosažené prostřednictvím bioenergie jsou vypočítávány na základě metodik stanovených evropskou legislativou, zejména směrnicemi RED II a RED III. Tyto metodiky zohledňují celý životní cyklus paliva, včetně produkce surovin, zpracování, dopravy a konečného využití energie.
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2026 Bioenergie v číslech.
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Datum uveřejnění: 27.2.2026
Poslední změna: 8.7.2026
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Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Role bioenergie v Evropě. Biom.cz [online]. 2026-02-27 [cit. 2026-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/role-bioenergie-v-evrope>. ISSN: 1801-2655.