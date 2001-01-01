Odborné články
Pfeifer Holz v Chanovicích: dřevozpracující závod zaměřený na udržitelnost
V západočeských Chanovicích se nachází jeden z nejmodernějších dřevozpracujících závodů v Česku s více než 430 zaměstnanci. Veškerá biomasa se zde beze zbytku využije. Na vstupu je smrková kulatina, ze které se následně vyrábí řezivo, vícevrstvé masivní desky a šalovací (bednící) desky pro stavebnictví. Vedlejší produkty jako je kůra a štěpka se přímo na místě využijí v energetickém bloku na výrobu zelené elektřiny a tepla. Piliny z výroby řeziva se rovněž zpracují, a to pro výrobu pelet. Závod tak představuje příklad odpovědného přístupu k materiálovým zdrojům, kdy je veškeré dřevo beze zbytku využito a energie z biomasy pokrývá značnou část výroby. To dokládá i jejich certifikace kritérii udržitelnosti pod německým systémem SURE.
Co nelze využít materiálově, slouží k energetickému pokrytí závodu
Biomasa je zde v Chanovickém provozu cennou komoditou. Po roztřídění dle jakosti a průměru se kulatina odkorní. Následně je na pile rozřezána tak, aby se maximalizovala výtěžnost řeziva z každého kmene. Řezivo nejvyšší jakosti se dále hobluje a je prodáváno například řemeslníkům nebo nábytkářským provozům.
Dále se na speciální lince vyrábí jedno až třívrstvé masivní dřevěné desky. Ty mají své využití kromě nábytkářství také ve stavebnictví.
Součástí produktů jsou i tzv. šalovací desky (bednící desky), ze kterých se vytváří ve stavebnictví bednění pro následné lití betonu. Tyto desky mají výhodu v tom, že se dají používat i opakovaně.
Každoročně se zde vyprodukuje zhruba 480 000 m3 řeziva, okolo 1,2 milionu m2 vícevrstvých masivních desek a 1,4 milionu m2 šalovacích desek. Široké portfolio výrobků ze dřeva umožňuje Chanovickému závodu maximálně využívat odřezky a boční prkna z prvovýroby k dalšímu materiálovému využití. Okolo 80 % bočních prken a odřezků se na místě zpracuje.
Materiál, který nelze již nijak dále využít, jako je kůra, štěpka nebo odřezky a suky, slouží pro výrobu energie.
V areálu se nachází 16MW biomasová výtopna s turbínou, která tuto biomasu využívá pro výrobu tepla a elektřiny. Elektrický výkon turbíny je 2,6 MW a ročně vyrobí kolem 30 000 MWh zelené elektřiny, která se využívá pro energetické pokrytí celého areálu závodu, a zásobuje tak sušárny, peletárny nebo linky na zpracování dřeva. Pro představu, takové množství elektrické energie by stačilo pro pokrytí spotřeby zhruba 8 000 domácnostní.
Využití tepla je zde také důležité, zejména pro pokrytí sušáren řeziva, které čerstvé dřevo v řádech maximálně desítek hodin dokážou vysušit na požadovanou úroveň. Teplo se zde využívá také pro sušení pilin před jejich lisováním na pelety. V zimním období teplárna vyhřívá výrobní haly a administrativní budovy areálu.
Celý energetický systém v Chanovicích je nastaven tak, aby maximálně šetřil primární zdroje a minimalizoval odpady. Proto se zde nedávno rozhodli certifikovat popel ze spalování biomasy jako hnojivo. Jedná se totiž o čistý minerální popel s vysokým obsahem vápníku, draslíku, fosforu a dalších mikroprvků. Tento popel se následně využívá v zemědělství ke zlepšení úrodnosti půdy. Vrací se tak částečně do půdy i živiny obsažené v původní biomase.
Veškerá biomasa v Chanovicích navíc podléhá standardům udržitelnosti. Závod je certifikován pod dobrovolným systémem SURE, který ověřuje, že využívaná biomasa ze dřeva i celý proces výroby energie splňuje evropské požadavky na ekologickou a šetrnou produkci. V rámci přípravy na audit využili konzultace se sdružením CZ Biom, které potřebnou dokumentaci k certifikaci připravuje pro své členy zdarma a provádí je každoročně certifikačním procesem.
Z pilin přímo v Chanovicích vznikají pelety nejvyšší kvality
Dřevní piliny a hobliny, které vznikají při řezání kulatiny a dalším zpracování dřeva na výrobních linkách nejsou odpadem, ale cennou surovinou. Při výrobě se piliny odsávají a následně filtrují a suší, aby se z nich poté na speciální lince vyráběly dřevěné pelety.
Po akvizici v roce 2016 investoval Pfeifer Holtz přes 1,5 miliardy Kč do modernizace areálu včetně instalace nových peletovacích lisů a tří skladovacích sil, čímž se roční kapacita výroby pelet ztrojnásobila. Momentálně jsou v provozu 4 peletovací lisy s hodinovou produkcí až 5 tun. Z původních cca 40 tisíc tun za rok je tak aktuální produkce na úrovni 140 tisíc tun pelet ročně. Kvalita pelet je důležitým faktorem nejen pro správnou výhřevnost peletových kotlů, ale i pro jejich transport a skladování. To že je kvalita pelet na nejvyšší úrovni zaručuje i jejich certifikace standardem EN Plus.
Hospodárné využití elektrické energie
Chanovický závod vzhledem k nevýhodným výkupním cenám občasných přebytků elektřiny investuje do své elektrifikace v dopravě. Firma plánuje využít tyto přebytky pro nabíjení vlastního vozového parku. Prozatím se zaměřuje na osobní vozy, ale do budoucna plánuje elektrifikovat veškerá vozidla včetně manipulační techniky nebo nákladních vozů. Již nyní se bude realizovat plán na výstavbu šesti nových dobíjecích stanic pro vozy zaměstnanců i návštěvníků včetně výstavby bateriového úložiště. To by mělo pomoci vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v areálu. V době nižší spotřeby (zejména v noci nebo při odstávce) by baterie ukládaly přebytečnou elektřinu a nemusely by nevýhodně dodávat do sítě. Následně by se uložená energie v odběrových špičkách využila pro energetické pokrytí výroby.
