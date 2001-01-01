Odborné články
Certifikace bioplynových stanic na Slovensku
Vyzpovídali jsme pana Matěje Štefáneka, vedoucího sekce Enviro Slovenské bioplynové asociace a zároveň provozovatele bioplynové stanice Borcová, který nás seznámil s aktuálním stavem transpozice směrnice RED III a možnými dopady na bioplynový sektor na Slovensku. Legislativní vývoj na Slovensku je v posledních měsících velmi turbulentní. Již nyní je však jasné, že od 1. ledna 2026 bude platit povinnost certifikace kritérií udržitelnosti pro asi 75 bioplynových stanic s primárním příkonem nad 2 MW. Zároveň okolo 10 bioplynových stanic již v roce 2026 dosáhne patnácti let provozu a dotkne se jich prokazování úspor emisí skleníkových plynů na úrovni 80 %. Většina bioplynových stanic se již na nové povinnosti připravuje a řada z nich zvolila dobrovolný systém SURE.
Bioplynová stanice Borcová byla spuštěna v roce 2013 a zpracovává odpady rostlinného původu. Z bioplynu zde vyrábí ve čtyřech kogeneračních jednotkách o výkonu 250 kWel kromě elektrické energie i teplo pro zásobování přilehlé obce Borcova. V současné době odebírá teplo z bioplynové stanice 27 domácností a komunitní budova Dobrý Pastier. Ta slouží jako sběrné místo pro potraviny ze supermarketů po uplynutí data spotřeby a následně se distribuují potřebným lidem. Nespotřebované potraviny nebo potraviny nevhodné kvality pro lidskou konzumaci slouží buď jako krmivo pro hospodářská zvířata, anebo putují do bioplynové stanice. Spotřebuje se tak udržitelně naprosto vše, co supermarkety bezúplatně nabídnou. V letních měsících, kdy není odbyt tepla, se vyrobené teplo využívá k sušení obilí a dalších zemědělských komodit včetně dosoušení pilin pro následnou výrobu pelet.
Budoucnost bioplynové stanice je však stále nejistá. Oproti Česku je slovenský bioplynový sektor postaven před otázku co s provozem po provozní podpoře na výrobu elektrické energie již o pět let dříve. Provozní podpora na Slovensku byla totiž stanovena na 15 let. Konkrétně BPS Borcová je připravena jak na pokračování výroby elektřiny a tepla, stejně tak jako na výrobu biometanu. A to i přes to, že plynovod se nachází 3,1 km od BPS. Pozemkově je možné přípojku konstruovat, nicméně bez investiční dotace by to ekonomicky pro bioplynovou stanici momentálně nedávalo smysl. Ve hře je také možná budoucí provozní podpora pro CZT, kde se počítá i s biometanem pro výrobu tepla.
Legislativní vývoj bioplynových stanic je poslední měsíce velmi proměnlivý. Slovensko totiž směrnici RED III transponuje společně s emisními povolenkami EU ETS II do zákona č. 414/2012 Sb. o obchodovaní s emisnými kvótami. V rámci terminologie ETS II je totiž bioplynová stanice chápána jako subjekt uvádějící paliva na trh i přes to, že vyrobené palivo (bioplyn) sama na místě spotřebuje pro výrobu elektřiny a tepla. Aby se tak na BPS nevztahovaly emisní povolenky ETS II je nutná certifikace kritérií udržitelnosti a z hlediska zákona tak BPS prokáže nulový emisní faktor paliva uváděného na trh. S tím je spojena i novelizace zákona č. 309/2009 Sb. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, kde je zakotvena povinnost vyplývající ze směrnice RED III o úsporách emisí skleníkových plynů na úrovni 80 % pro zdroje po patnácti letech provozu.
Příprava bioplynových stanic na kritéria udržitelnosti je tak s ubývajícím časem velmi intenzivní. Soulad BPS vyrábějících elektřinu a teplo s kritérii udržitelnosti z větší části pokrývá dobrovolný systém SURE, který je spolehlivou volbou pro provozovatele. Systém je pro bioplynky intuitivní, hlášení množství udržitelné biomasy se provádí pouze jednou ročně a spočívá z větší části jen v reportování hmotnostní bilance provozu.
Kromě připravenosti bioplynových stanic na samotnou certifikaci vyžaduje současná situace také odborníky v oblasti přípravy zařízení pro tento proces. Vzhledem k omezenému počtu společností zabývajících se touto činností na Slovensku se ve Slovenské bioplynové asociaci rozhodli vzdělávat v této oblasti, poskytovat poradenské služby, a tím pomáhat BPS na Slovensku na jejich cestě k udržitelnosti. V současné době SBA pomáhá s přípravou certifikace 28 zařízením a dodavatelům v systému SURE, čímž dále rozšiřují činnost Slovenské bioplynové asociace.
Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2025 Biomasa, legislativa a certifikace.Tweet
Datum uveřejnění: 14.12.2025
Poslední změna: 8.1.2026
Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Certifikace bioplynových stanic na Slovensku. Biom.cz [online]. 2025-12-14 [cit. 2026-01-08]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/certifikace-bioplynovych-stanic-na-slovensku>. ISSN: 1801-2655.