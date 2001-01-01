Odborné články
Biomasa jako udržitelný zdroj tepla ve Vimperku
V době, kdy se energetika nachází v čase velké proměny a hledá řešení, jak snížit závislost na fosilních palivech i zahraničních dodavatelích, stává se biomasa stále důležitějším obnovitelným zdrojem energie. Ať už jako hlavní palivo, nebo součást širšího energetického mixu, její význam roste především v oblasti centrálního zásobování teplem, kde přináší jak stabilitu dodávek, tak environmentální přínosy.
Pevná biomasa představuje širokou škálu organických materiálů, které lze energeticky využívat – od dřevní štěpky, přes slámu a zemědělské zbytky až po biologické odpady z průmyslu i domácností. Její hlavní předností je obnovitelnost a schopnost vázat uhlík, což z ní činí ekologicky šetrnou alternativu k fosilním zdrojům. Podle Vojtěcha Pospíšila ze sdružení CZ Biom, je biomasa v České republice nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie: „Biomasa pokrývá více než polovinu produkce energie z obnovitelných zdrojů v ČR. Ročně se v tuzemském průmyslu pro energetické účely využije přes 5 milionů tun biomasy, z čehož převažuje dřevní štěpka a zbytky z lesnictví i dřevozpracujícího průmyslu. Dalších 6 milionů tun je pak využito přímo v domácnostech k výrobě tepla.“ Právě lokální dostupnost biomasy je velkou výhodou českých tepláren.
Ve Vimperku mají jistotu díky místní štěpce
Jedním z měst, kde centrální teplárna sází na dřevní biomasu jako primární palivo již déle než dekádu, je Vimperk. Město s téměř 7 500 obyvatel, které je často nazýváno bránou Šumavy, kde o dřevo není nouze. Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk, popisuje: „Naše teplárna využívá především místní lesní štěpku. Zásobujeme se dřevní biomasou převážně z lesů v okrese Prachatice, které poskytují dostatek těžebních zbytků. Díky tomu jsme nejen nezávislí na dovozu paliva, ale současně podporujeme regionální ekonomiku a udržitelné lesní hospodaření.“
Pro provoz teplárny není tedy potřeba dovážet biomasu z větších vzdáleností ani zakládat plantáže rychle rostoucích dřevin. Šumavské lesy jsou zárukou dlouhodobě stabilního zásobování i v budoucnu, a to nejen vimperské teplárny, ale i dalších. Za posledních dvacet let bylo do vimperské teplárny investováno přes 100 milionů korun. I přes nezanedbatelnou výši investice se podařilo udržet stabilní a výhodné ceny tepla, díky čemuž zájem o připojení na tepelné hospodářství vimperské teplárny stále roste.
Energetický mix je prvním krokem k dekarbonizaci
Biomasový kotel ve vimperské teplárně je hlavním zdrojem tepla pro připojené domácnosti, školy i další městské objekty. Pokrývá zhruba 90 % spotřeby tepla ve Vimperku. V areálu jsou také dvě kogenerační jednotky o výkonu 200 kW a 400 kW, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Kogenerační jednotky jsou využívány zejména v obdobích vyšší spotřeby, kdy zvýšená poptávka po teple, typicky v zimním období, pomáhá efektivně využít i vznikající elektřinu. Teplo i elektřina jsou rozváděny do městských budov a bytů.
Po zbytek roku jsou kogenerační jednotky v režimu připravenosti pro poskytování podpůrných služeb výkonové rovnováhy v rámci agregačního bloku. Ve výjimečných případech při zimních výkonových špičkách nebo při technické údržbě hlavního zdroje (v rozsahu několika dnů ročně) lze využít kotel na lehký topný olej.
Letos v létě (červen/červenec 2025, pozn. autora) byla na střechu kotelny vimperské teplárny instalována malá fotovoltaická elektrárna o výkonu 49 kWp. Solárními panely vyrobená elektřina se bezezbytku spotřebuje ve zdejší kotelně čímž významně sníží potřebu dodávek elektřiny z distribuční sítě.
Udržitelnost, soběstačnost, budoucnost
Biomasa je uhlíkově neutrální obnovitelný zdroj, který při správném půdním hospodaření nezatěžuje uhlíkovou bilanci krajiny, jak potvrzují četné vědecké studie. “Přestože je v ČR biomasa dobře dostupná a v zásadě na národní úrovni nedochází k systematickému porušování pravidel, evropský trh i legislativa se stále vyvíjejí. V průběhu letošního roku se transponuje do české legislativy důležitá směrnice o obnovitelných zdrojích, tzv. RED III. Pro pevnou biomasu přichází řada změn, jako je například snížení hranice pro povinnost plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů z původních 20 MW na 7,5 MW (primárního výkonu).” doplňuje Vojtěch Pospíšil.
Udržitelnou výrobu dřevozpracovatelů, dodavatelů zbytkové dřevní biomasy a tepláren zaštiťuje například dobrovolný systém SURE, který ověřuje, že využívaná biomasa ze dřeva i celý proces výroby energie splňují evropské požadavky na ekologickou a šetrnou produkci. Biomasa neztrácí na významu a ve spojení s moderními technologiemi, jako je kogenerace nebo akumulace tepla, bude i v příštích dekádách základním kamenem energetické soběstačnosti českých měst a regionů.
Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2025 Biomasa, legislativa a certifikace a v časopisu Energie 21 4/2025.
