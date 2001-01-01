Odborné články
Provozní podpora pro teplo nad 1 MW
Zajištění příznivé koncové ceny tepla z biomasy tak, aby byla konkurenceschopná fosilním palivům, a to zejména uhlí, je pro bioenergetiku významnou prioritou. Proto vznikla udržovací podpora pro zařízení od 200 kW do 20 MW a umožnila tak rozvoj využití biomasy a snížení fosilních emisí. V roce 2024 sektor zasáhlo nečekané pozastavení podpory kvůli výjimkám v Obecném nařízení o blokových výjimkách (GBER), které znervóznilo jak provozovatele výtopen a tepláren, tak odběratele tepla z těchto zdrojů. Přestože je dnes již notifikace schválena a podpora vyplácena, nevíme co nás čeká po roce 2026.
V listopadu 2024 jsme za CZ Biom napsali veřejný dopis tehdy novému ministrovi průmyslu a obchodu, Lukáši Vlčkovi s velkým apelem na akutní vyřešení situace. Podepsalo jej tehdy 11 dotčených obcí, které jsou zásobovány teplem z biomasy. Zmiňovali jsme, že podpora výroby tepla z biomasy je přímo ukotvena v zákoně o POZE a dokonce byl i pro rok 2024 vyměřen zelený bonus v Cenovém rozhodnutí ERÚ na 145 Kč/GJ. Výrobci tepla tak s tímto příjmem počítali a zahrnuli podporu do cenotvorby pro koncové zákazníky.
Po více než roce intenzivní práce a vyjednávání přišla důležitá zpráva. Na stránkách Evropské komise byla 4. března 2025 zveřejněna informace ohledně schválení předložené provozní podpory pro teplo z biomasy pod označením SA.113882. Alokováno bylo 103 milionů EUR s cílem zajistit pokračování konkurenceschopnosti a udržení provozu stávajících zařízení sloužících k energetickému využití biomasy. Oprávněným příjemcem podpory je existující zařízení o jmenovitém tepelném výkonu od 1 do 20 MW. Forma podpory zůstává stejná a má podobu zeleného bonusu. Doba trvání programu je stanovena zpětně od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026.
Na konci března 2025 se začal zpětně vyplácet zelený bonus na teplo za rok 2024 v již zmiňované výši 145 Kč/GJ. V polovině května ERÚ zveřejnil nový cenový výměr č. 1/2025, ve kterém byla stanovena podpora pro letošní rok ve výši stejné jako předchozí rok, tedy 145 Kč/GJ, a to pro kategorie O1 a O2. Zřejmě však může dojít ke snížení této podpory, vzhledem ke změně vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (TEP). V návrhu vyhlášky došlo ke snížení cen paliv kategorie O1 a O2 z 210 na 190 Kč/GJ.
A co nás čeká po skončení notifikovaného programu?
Současný program počítá s podporou do konce roku 2026 a prozatím není jasné, jakým způsobem bude podpora tepla po roce 2026 pokračovat. Jednou z možností je, že podpora skončí, vzhledem ke vstupu systému EU ETS II v platnost, který vyrovná ceny fosilních paliv a biomasy. Nicméně vývoj cen emisních povolenek v systému ETS II i samotný nástup platnosti systému je velmi složitý a nelze tedy jednoduše provozní podporu ukončit.
Pro sektor bioenergie by byl vhodnější přístup, který provozní podporu prodlouží bez ohledu na zahájení ETS II. Výše podpory je stanovena jako rozdíl nákladů na palivu u biomasových a fosilních zdrojů včetně daně. V případě zavedení ETS II, které povede k výraznému navýšení cen tuhých fosilních paliv, podpora nebude vyplácena. V případě, že systém ETS II zaveden nebude nebo bude výsledná daňová zátěž nižší, podpora by měla být dále poskytována.
Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2025 Na cestě s biomasou a bioplynem.
