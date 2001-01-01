Odborné články
Roadmap obnovitelných plynů 2040
Bioplyn i biometan se stávají klíčovými zdroji energetické transformace v Evropě i ve světě. Využívají organické odpady i zbytkové suroviny k výrobě obnovitelného plynu, který je kompatibilní se stávající plynárenskou infrastrukturou a zároveň výrazně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Evropská bioplynová asociace (EBA) i Mezinárodní energetická agentura (IEA) se shodují, že obnovitelné plyny představují prakticky nevyužitý potenciál pro dekarbonizaci, posílení energetické bezpečnosti a rozvoj oběhového hospodářství.
Podle EBA dosahuje současná produkce bioplynu a biometanu v EU přibližně 22 miliard metrů krychlových ročně, což představuje okolo 7 % celkové spotřeby zemního plynu v roce 2023. Ambicí evropského sektoru je do roku 2040 navýšit tento objem na 100 miliard m3, přičemž do roku 2050 by mohl dosáhnout až 150 miliard m3. Tato čísla vycházejí z odhadovaného udržitelného potenciálu dostupného v rámci EU-27 a představují zásadní příspěvek k naplnění klimatického cíle snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040.
Biometan je v tomto směru zvláště významný. Jeho výroba v Evropě roste o 15–20 % ročně. Důležitou výhodou biometanu je jeho přímá zaměnitelnost za zemní plyn, což umožňuje využití stávajících distribučních sítí bez potřeby rozsáhlých investic. Výroba biometanu navíc vytváří další environmentální a hospodářské přínosy, jako je využití digestátu jako přírodního hnojiva nebo separace biogenního CO2 pro průmyslové účely. Podle EBA může biogenní CO2 z biometanových stanic do roku 2040 nahradit až 89 milionů tun fosilního CO2 ročně v kritických odvětvích, jako jsou potravinářství, chemický průmysl nebo výroba syntetických paliv.
Vedle evropského kontextu nabízí širší perspektivu také analýza IEA, která uvádí, že celosvětová produkce bioplynu a biometanu v roce 2023 dosáhla 50 miliard m³, ze které pětinu tvořil biometan. Největšími producenty byli Evropa, Čína, Spojené státy a Indie. Zásadní je především odhad globálního udržitelného potenciálu, který IEA stanovuje až na 1 000 miliard m3 ročně, což odpovídá čtvrtině současné globální poptávky po zemním plynu. Tento potenciál se z 80 % nachází v rozvojových ekonomikách, zejména v Asii a Latinské Americe.
Rozvoj bioplynu a biometanu přináší významné socioekonomické přínosy, především pro venkovské oblasti. Vytváří nová pracovní místa, zvyšuje příjmy zemědělců, posiluje regionální energetickou soběstačnost a přispívá k obnově půdní úrodnosti. Podle IEA může plné využití potenciálu těchto plynů vytvořit až 10 milionů pracovních míst do roku 2035 po celém světě. V evropském kontextu může dosažení cíle 100 miliard m3 do roku 2040 uspořit více než 480 Mt emisí CO2 a významně tak snížit potřebu dovozu energie.
Přesto však rozvoj tohoto sektoru naráží na strukturální překážky. Mezi hlavní patří zdlouhavé a složité povolovací procesy, nedostatečně rozvinutá infrastruktura pro vtláčení biometanu do sítí, nejistota ohledně cenových stimulů a rizika úniků metanu, které mohou oslabit celkovou bilanci emisí. Evropská bioplynová asociace proto navrhuje vznik Evropské charty pro bioplyn, která by definovala závazné cíle, sjednotila povolovací řízení a vytvořila příznivé podmínky pro investice do infrastruktury a technologií.
Bioplyn a biometan se již nyní stávají klíčovým prvkem evropské i globální strategie přechodu k udržitelné energetice. Pokud budou odstraněny regulatorní a investiční bariéry, mohou tyto obnovitelné plyny do roku 2040 nahradit podstatnou část fosilního zemního plynu a sehrát roli základního stavebního kamene klimaticky odpovědné a energeticky bezpečné Evropy.
Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2025 Na cestě s biomasou a bioplynem.
