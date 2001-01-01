Odborné články
Evropský týden biometanu v Bruselu: zástupci NATO i OSN zdůraznili roli bioplynu pro energetickou i klimatickou bezpečnost
V Bruselu se již na třetím ročníku Evropského týdne biometanu 2025, který se konal od 13. do 16. října sešlo na tisíc účastníků. Letošní ročník provázelo motto „Bioplyn: mysli globálně, jednej lokálně“.
Dan Jørgensen, evropský komisař pro energetiku a bydlení, podporovatel Green Dealu, který v dánské vládě prosadil ambiciózní cíl snížení emisí skleníkových plynů o 70 procent do roku 2030 a omezil těžbu ropy a zemního plynu v dánské části Severního moře, zdůraznil důležitou roli biometanu v zajištění energetické bezpečnosti Evropy i v konkurenceschopnosti průmyslu. V rámci svého vystoupení uvedl, že „biometan (…) nabízí čistou energii, která rozvíjí konkurenceschopnost evropského průmyslu a posiluje bezpečnost a nezávislost energetiky diverzifikací dodávek plynu z domácích zdrojů.”
V panelové diskuzi zaostřené na energetickou bezpečnost Evropy vystoupil vedle dalších Julijus Grubliauskas, důstojník pro energetickou a klimatickou bezpečnost na Velitelství NATO v Bruselu. Ten upozornil na strategický význam lokální výroby energií v současném geopolitickém kontextu jako na prostředek umožňující obranu a bezpečnost států. Bioplyn navíc nabízí nákladově efektivní cestu dekarbonizovat těžko elektrifikovatelné sektory při využití stávající infrastruktury na zemní plyn.
Daniel Mes, člen pracovní skupiny pro budoucí konkurenceschopnost EU Evropské komise zdůraznil význam partnerství s průmyslem při prosazování biometanu v rámci Dohody o čistém průmyslu.
Josep Oriol Bellot Miana z Evropské investiční banky uvedl silné argumenty pro investice do sektoru bioplynu i vzhledem k jejich příspěvku k financování ochrany klimatu.
Dennis Hesseling z Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency – IEA) označil Evropu za leadera v globálním růstu produkce bioplynu, který stojí na silné politice a vyspělém průmyslu.
Dánsko jako premianta oboru prezentoval dánský ministr pro klima, energetiku a veřejné služby Lars Aagaard, který uvedl, že v roce 2024 tvořil v Dánsku bioplyn 40 % podílu v plynovém mixu, což je nejvíce v celé Evropě.
Týden završil webinářem pořádaným ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (UN Economic Commission for Europe), který se nesl v duchu propojení zemědělství, energetické bezpečnosti a klimatické změny.
Connie Miller z Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) vyzdvihla bioplyn ze zemědělských odpadů a zbytků jako nástroj pro čistou energetiku s řadou vedlejších produktů a zároveň prosazovala cíle udržitelného rozvoje.
Výkonný ředitel Evropské bioplynové asociace (European Biogas Association – EBA) Harmen Dekker v závěrečné řeči vyzval k překonání bariér, které brání rozvoji biometanu v Evropě, včetně pomalých povolovacích procesů, omezeného přeshraničního obchodu a nedostatečné informovanosti veřejnosti. Zdůraznil, že aby se využil skutečný potenciál sektoru bioplynu, je nutné vytvořit stabilní trh, zefektivnit regulace, lépe integrovat sítě a co nejefektivněji využít digestát a bioCO2.
Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2025 Biomasa, legislativa a certifikace.
