biom.czodborné článkyEvropský týden biometanu v Bruselu: zástupci NATO i OSN zdůraznili roli bioplynu pro energetickou i klimatickou bezpečnost

Odborné články

Evropský týden biometanu v Bruselu: zástupci NATO i OSN zdůraznili roli bioplynu pro energetickou i klimatickou bezpečnost

Julie Dajčl

V Bruselu se již na třetím ročníku Evropského týdne biometanu 2025, který se konal od 13. do 16. října sešlo na tisíc účastníků. Letošní ročník provázelo motto „Bioplyn: mysli globálně, jednej lokálně“. 

Evropský týden biometanu v Bruselu zahájil prezident EBA Piero Gattoni (autor: David Plas Photography pro EBA)

Dan Jørgensen, evropský komisař pro energetiku a bydlení, podporovatel Green Dealu, který v dánské vládě prosadil ambiciózní cíl snížení emisí skleníkových plynů o 70 procent do roku 2030 a omezil těžbu ropy a zemního plynu v dánské části Severního moře, zdůraznil důležitou roli biometanu v zajištění energetické bezpečnosti Evropy i v konkurenceschopnosti průmyslu. V rámci svého vystoupení uvedl, že „biometan (…) nabízí čistou energii, která rozvíjí konkurenceschopnost evropského průmyslu a posiluje bezpečnost a nezávislost energetiky diverzifikací dodávek plynu z domácích zdrojů.”

V panelové diskuzi zaostřené na energetickou bezpečnost Evropy vystoupil vedle dalších Julijus Grubliauskas, důstojník pro energetickou a klimatickou bezpečnost na Velitelství NATO v Bruselu. Ten upozornil na strategický význam lokální výroby energií v současném geopolitickém kontextu jako na prostředek umožňující obranu a bezpečnost států. Bioplyn navíc nabízí nákladově efektivní cestu dekarbonizovat těžko elektrifikovatelné sektory při využití stávající infrastruktury na zemní plyn. 

V panelové diskuzi vystoupil Julijus Grubliauskas, důstojník pro energetickou a klimatickou bezpečnost na Velitelství NATO v Bruselu (autor: David Plas Photography pro EBA)

Daniel Mes, člen pracovní skupiny pro budoucí konkurenceschopnost EU Evropské komise zdůraznil význam partnerství s průmyslem při prosazování biometanu v rámci Dohody o čistém průmyslu. 

Josep Oriol Bellot Miana z Evropské investiční banky uvedl silné argumenty pro investice do sektoru bioplynu i vzhledem k jejich příspěvku k financování ochrany klimatu.

Dennis Hesseling z Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency – IEA) označil Evropu za leadera v globálním růstu produkce bioplynu, který stojí na silné politice a vyspělém průmyslu.

Dánsko jako premianta oboru prezentoval dánský ministr pro klima, energetiku a veřejné služby Lars Aagaard, který uvedl, že v roce 2024 tvořil v Dánsku bioplyn 40 % podílu v plynovém mixu, což je nejvíce v celé Evropě. 

Týden završil webinářem pořádaným ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (UN Economic Commission for Europe), který se nesl v duchu propojení zemědělství, energetické bezpečnosti a klimatické změny. 

Connie Miller z Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) vyzdvihla bioplyn ze zemědělských odpadů a zbytků jako nástroj pro čistou energetiku s řadou vedlejších produktů a zároveň prosazovala cíle udržitelného rozvoje. 

Výkonný ředitel Evropské bioplynové asociace (European Biogas Association – EBA) Harmen Dekker v závěrečné řeči vyzval k překonání bariér, které brání rozvoji biometanu v Evropě, včetně pomalých povolovacích procesů, omezeného přeshraničního obchodu a nedostatečné informovanosti veřejnosti. Zdůraznil, že aby se využil skutečný potenciál sektoru bioplynu, je nutné vytvořit stabilní trh, zefektivnit regulace, lépe integrovat sítě a co nejefektivněji využít digestát a bioCO2.

Článek byl převzat z webu Bioenergy Insight: www.bioenergy-news.com.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2025 Biomasa, legislativa a certifikace.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Německá provozní podpora bioplynu a biometanu jako nová páteř stabilní energetiky
Certifikace bioplynových stanic na Slovensku
Budoucnost malých bioplynových stanic: hledání rovnováhy mezi biometanem a elektřinou
Biomasa jako udržitelný zdroj tepla ve Vimperku
Turbulentní vývoj s přicházejícím termínem platnosti nařízení EUDR
Dopady kategorizační vyhlášky na sektor pevné biomasy
IEA: stále nevyužíváme plný potenciál bioplynu a biometanu
Biomasa a bioplyn: cesta pro uhlíkově neutrální Česko

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 10.12.2025
Poslední změna: 8.1.2026
Počet shlédnutí: 0

Citace tohoto článku:
DAJČL, Julie: Evropský týden biometanu v Bruselu: zástupci NATO i OSN zdůraznili roli bioplynu pro energetickou i klimatickou bezpečnost. Biom.cz [online]. 2025-12-10 [cit. 2026-01-08]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/evropsky-tyden-biometanu-v-bruselu-zastupci-nato-i-osn-zduraznili-roli-bioplynu-pro-energetickou-i-klimatickou-bezpecnost>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto