Odborné články
Výpočet emisí CO2 vybraných energetických plodin a úspora emisí skleníkových plynů
S rostoucím tlakem na snižování emisí skleníkových plynů (GHG) a zajištění udržitelné energie se biomasa jeví klíčovou alternativou k fosilním palivům. Nejenže pomáhá snižovat uhlíkovou stopu, ale její energetické využití vytváří diverzifikované ekonomické příležitosti pro zemědělce a rozvoj venkova. V Česku se řídí vyhláškou č. 110/2022 Sb., která stanovuje pravidla pro biomasu od pěstování až po její energetické využití. Tento článek popisuje emisní stopy vybraných plodin, vysvětluje metodiku výpočtu úspory emisí a odkrývá potenciál pro budoucnost energetiky.
Rámec výpočtu emisí GHG vybraných plodin
Celkové emise spojené s produkcí a využitím biomasy zahrnují několik fází životního cyklu: produkci biomasy (včetně pěstování a sklizně), dopravu, zpracování (např. sušení, peletizaci) a konečné spalování. Pro účely tohoto článku se analýza soustředí na šest plodin – miscanthus, komonici, zadinu, pšeničné otruby, technické zrno (triticale) a vojtěšku – a dva typy dřevní biomasy – dřevní štěpku odpadní (lesní) a dřevní štěpku z rychle rostoucích dřevin (RRD). Tyto rostliny byly vybrány pro jejich různorodé využití v energetice a dostupnost dat z českého prostředí.
Celkové emise (E) se podle vyhlášky vypočítají vzorcem:
kde:
- E = celkové emise z výroby paliva před přeměnou energie;
- eec = emise z těžby nebo pěstování surovin;
- el = anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy;
- ep = emise ze zpracování;
- etd = emise z přepravy a distribuce;
- eu = emise z používání daného paliva;
- esca = úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům;
- eccs = úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2;
- eccr = úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2.
Vzhledem k omezené dostupnosti dat o dopravě (etd) a zpracování (ep) a předpokladům daným vyhláškou – např. že biomasa pochází z orné půdy bez změny využití před 1. lednem 2008 (el = 0), spalování je uhlíkově neutrální (eu = 0) a absenci technologií zachycování uhlíku (esca = eccs = eccr = 0) se výpočet zjednodušuje na:
Hodnota eec zahrnuje emise z pěstování plodin, zejména z použití pohonných hmot (epalPHM) a hnojiv (ehn), a vypočítává se podle vzorce:
kde:
- epalPHM = emise skleníkových plynů z pohonných hmot použitých pro provoz zemědělských strojů [kg CO2eq.ha-1.rok-1];
- ehn = emise skleníkových plynů z výroby hnojiv [kg CO2eq.ha-1.rok-1];
- výnos = množství sklizené biomasy z jednoho hektaru [t.ha-1];
- H = energetický obsah (výhřevnost) biomasy [MJ.kg-1].
kde:
- ∑spal = celkové roční množství spotřebované pohonné hmoty (motorové nafty) na obhospodaření jednoho hektaru zemědělské půdy [l·ha–1·rok–1];
- efpal = emisní faktor ze spotřeby pohonné hmoty (motorové nafty) [kg CO2eq·l–1]. Pro motorovou naftu je tato hodnota 3,10 kg CO2eq ·l–1.
kde:
- ∑mhn = celkové roční množství hnojiva aplikovaného na jeden hektar zemědělské půdy [kg·ha–1·rok–1];
- efhn = emisní faktor produkce hnojiva [kg CO2eq·l–1].
Emisní faktory hnojiv jsou stanoveny jako: 4,6 kg CO2eq.kg-1 pro dusík (N), 0,5 kg CO2eq.kg-1 pro fosfor (P2O5) a 0,4 kg CO2eq.kg-1 pro draslík (K2O), což vychází z dokumentu Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation (2019).
Příklad podrobného výpočtu u miscanthu
Miscanthus
- Spotřeba pohonných hmot (motorové nafty): 18,2 l·ha–1·rok–1
- Aplikace dusíkatých hnojiv (N): 75 kg.ha–1·rok–1
- Aplikace fosforečných hnojiv (P2O5): 40 kg.ha–1·rok–1
- Aplikace draselných hnojiv (K2O): 70 kg.ha–1·rok–1
- Výnos: 15 t.ha–1
- Výhřevnost (H): 18 MJ.kg-1
Emisní faktory:
- Motorová nafta (efpal): 3,10 kg CO2eq.l–1
- Dusíkatá hnojiva (efhn, N): 4,6 kg CO2eq.kg-1
- Fosforečná hnojiva (efhn, P2O5): 0,5 kg CO2eq.kg-1
- Draselná hnojiva (efhn, K2O): 0,4 kg CO2eq.kg-1
Výpočet
Výsledky – emisní stopy vybraných plodin
Graf 1 shrnuje výsledné emisní stopy (eec) pro analyzované plodiny. Technické zrno (triticale) vykazuje nejvyšší emisní stopu (3,30 g CO2eq.MJ-1) díky intenzivnímu využití nafty a hnojiv, zatímco zadina, pšeničné otruby a dřevní štěpka (lesní) mají nulové emise díky absenci vstupů spojených s pěstováním. Miscanthus a vojtěška se pohybují v rozmezí 1,5–1,7 g CO2eq.MJ-1, což odráží střední náročnost jejich produkce.
Metodika výpočtu úspory emisí pro pevnou biomasu
Vyhláška č. 110/2022 Sb. stanovuje, že paliva z biomasy musí splňovat kritéria udržitelnosti a dosahovat minimální úspory emisí GHG oproti referenčním fosilním palivům.
Úspora emisí se vypočítá jako:
Pro elektřinu a teplo se emise po přeměně upravují podle účinnosti:
Pro zařízení na výrobu energie zajišťujících pouze dodávky elektřiny:
kde:
- ECh,el = celkové emise skleníkových plynů z konečné energetické komodity;
- E = celkové emise skleníkových plynů z paliva před závěrečnou konverzí;
- ηel = elektrická účinnost, definovaná jako roční výroba elektřiny děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu;
- ηh = účinnost tepla, definovaná jako roční výroba užitečného tepla děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu.
Pro srovnání úspor emisí předpokládáme ηh = 0,9 (90% účinnost tepla) a ηel = 0,4 (40% účinnost elektřiny). Výsledky pro vybrané plodiny ukazují:
Faktory ovlivňující výpočet
Přesnost výpočtu úspory emisí závisí na několika faktorech:
- Vstupní data: Přesné údaje o spotřebě nafty a hnojiv jsou klíčové pro stanovení eec. Variabilita v pěstebních postupech (např. konvenční vs. ekologické zemědělství) může výsledky ovlivnit.
- Účinnost přeměny: Nižší účinnost (např. u starších technologií) zvyšuje emise na jednotku vyrobené energie, což snižuje úsporu.
- Regionální podmínky: Produkční výnosy a emisní faktory se mohou lišit podle klimatických a půdních podmínek.
Rozdíl úspor emisí podle typu paliva
Pro srovnání úspor emisí byly vypočteny hodnoty pro elektřinu (ECel = 183 g CO2eq.MJ-1) a teplo (ECh = 80 a 124 g CO2eq.MJ-1). Výsledky jsou uvedeny v Tab. 1:
Všechny analyzované plodiny splňují požadavek 70% (do roku 2025) i 80% úspory (od roku 2026), přičemž nejvyšší úsporu vykazují plodiny s nízkou emisní stopou, jako dřevní štěpka (lesní) a komonice. Technické zrno, přes svou vyšší emisní zátěž, stále dosahuje přijatelných hodnot, což potvrzuje potenciál biomasy jako alternativy k fosilním palivům.
Rozdíly v úspoře emisí odrážejí nejen produkční náročnost, ale i potenciál jednotlivých plodin pro různé energetické aplikace. Například miscanthus a dřevní štěpka (RRD) jsou díky vysokým výnosům a nízkým vstupům ideální pro výrobu tepla, zatímco technické zrno může být výhodné v kombinaci s vyšší účinností spalovacích technologií. Nulové emise u pšeničných otrub a zadiny naznačují význam využití odpadních materiálů, což podporuje principy cirkulární ekonomiky.
Závěr
Analýza emisních stop a úspor GHG u vybraných plodin ukazuje, že biomasa má značný potenciál přispět k dekarbonizaci energetického sektoru. Emisní stopy se liší podle intenzity pěstování – od nulových hodnot u odpadních materiálů po 3,30 g CO2eq.MJ-1 u technického zrna. Všechny plodiny splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí podle vyhlášky č. 110/2022 Sb., což potvrzuje jejich vhodnost jako alternativy k fosilním palivům. Pro maximalizaci přínosů je však třeba optimalizovat pěstební postupy, zvyšovat účinnost přeměny energie a podporovat využití odpadní biomasy. Tento přístup nejen snižuje emise, ale také posiluje udržitelnost zemědělství a lesnictví v České republice.
Literatura:
- Vyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů.
- Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation, Version 1d – 2019.
- Data CZ Biom, 2024.
Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2025 S bioenergetikou na cestě k uhlíkové neutralitě.Tweet
Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem
Související články:
Výpočty úspor emisí v bioplynu, biometanu a pevné biomase
Jak bioplyn přispívá na cestě k uhlíkové neutralitě
Energetické využití biomasy v ČR v číslech
Biomasa a bioplyn: cesta pro uhlíkově neutrální Česko
Výroba bioplynu a biometanu v Evropě dosáhla rekordních hodnot
Lex OZE III definuje flexibilitu, přináší rovnější podmínky v sektoru i aukční bonus pro biometan
Pfeifer Holz v Chanovicích: dřevozpracující závod zaměřený na udržitelnost
Bioenergie se zápornými emisemi skleníkových plynů
Alternativní termické procesy využití biomasy
Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy
Datum uveřejnění: 25.7.2025
Poslední změna: 26.11.2025
Počet shlédnutí: 460
Citace tohoto článku:
NGUYENOVÁ, Ha My: Výpočet emisí CO2 vybraných energetických plodin a úspora emisí skleníkových plynů. Biom.cz [online]. 2025-07-25 [cit. 2025-12-27]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vypocet-emisi-co2-vybranych-energetickych-plodin-a-uspora-emisi-sklenikovych-plynu>. ISSN: 1801-2655.