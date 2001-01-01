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Proč je Texaco Delo XLC nejlepší chladicí kapalinou pro kogenerační jednotky na trhu?

Prista Oil Czech s.r.o.

Neplánovaná odstávka kogenerační jednotky znamená okamžitou finanční ztrátu. Při provozu kogenerace rozhoduje správné chlazení – a klíčem k bezproblémovému chodu, vysoké účinnosti a dlouhé životnosti motoru je chladicí kapalina. Texaco Delo XLC drží na evropském i globálním trhu pozici absolutní jedničky. Níže uvádíme hlavní důvody, proč tomu tak je.

Účinnější odvod tepla než u konkurenčních kapalin

Až o 15 % účinnější odvod tepla z nejkritičtějších míst. Běžné silikátové či hybridní kapaliny vytvářejí po celém chladicím okruhu silnou izolační vrstvu usazenin, která brání efektivnímu přenosu tepla. Unikátní receptura Delo XLC bez silikátů a fosfátů udržuje teplosměnné plochy i kanálky vložek válců zcela čisté. Motor pracuje v optimálním teplotním režimu, dochází k maximálnímu přenosu tepla do teplovodního okruhu a zvyšuje se celková účinnost kogenerace.

Výrazně delší životnost

Extrémní životnost až 32 000 hodin u stacionárních motorů. Patenty chráněné organické inhibitory koroze v Delo XLC se nespotřebovávají běžným oběhem jako u běžných kapalin, ale reagují pouze v místech, kde reálně hrozí riziko koroze.

Špatná volba kapaliny může zničit motor

Až 40 % problémů s motory způsobí právě špatně zvolená chladicí kapalina. S Texaco Delo XLC však provozovatelé sázejí na nulové usazeniny a stoprocentní ochranu proti kavitaci.
Absence křemičitanů eliminuje tvorbu gelů a abrazivních částic, které nejčastěji ničí mechanické ucpávky vodních čerpadel a ucpávají výměníky tepla. Organická technologie zároveň vytváří stabilní ochranný film na litinových i hliníkových částech, čímž brání destruktivní kavitaci vložek válců.

Nejširší portfolio schválení od světových výrobců

Žádná jiná chladicí kapalina nemá tolik oficiálních schválení od výrobců kogeneračních jednotek a plynových motorů jako Texaco Delo XLC. Tento mimořádný rozsah jasně dokládá špičkovou kvalitu produktu a důvěru, kterou v něj globální lídři vkládají. Kapalina je oficiálně schválena pro kogenerační jednotky a motory značek TEDOM, INNIO Jenbacher, Caterpillar / MWM, MAN Energy Solutions, MTU, Wärtsilä, Scania a mnoha dalších. Provozovatelé tak mají jistotu, že používají produkt plně uznávaný a prověřený klíčovými hráči na trhu.

Jedna kapalina, jednodušší provoz

Použití jednoho produktu znamená méně druhů chladicích kapalin, snazší skladování i údržba. Texaco Delo XLC nabízí široké využití napříč značkami motorů i druhy paliv. Sjednocením chladicí kapaliny tak můžete zjednodušit zásobování, omezit skladové zásoby a snížit riziko záměny při doplňování. Tato prémiová chladicí kapalina s technologií organických karboxylátů (OAT) je navržena pro vysoké tepelné zatížení stacionárních motorů. V souladu s požadavky a schváleními výrobce motoru ji lze využít v zařízeních spalujících zemní plyn, bioplyn, skládkový a kalový plyn, syntetické a speciální plyny (dřevoplyn, důlní plyn) či dieselové záložní a stacionární agregáty.

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Datum uveřejnění: 24.10.2026
Poslední změna: 24.10.2026
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Citace tohoto článku:
PRISTA OIL CZECH s.r.o., : Proč je Texaco Delo XLC nejlepší chladicí kapalinou pro kogenerační jednotky na trhu?. Biom.cz [online]. 2026-10-24 [cit. 2026-11-11]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/proc-je-texaco-delo-xlc-nejlepsi-chladici-kapalinou-pro-kogeneracni-jednotky-na-trhu>. ISSN: 1801-2655.

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