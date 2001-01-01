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Proč je Texaco Delo XLC nejlepší chladicí kapalinou pro kogenerační jednotky na trhu?
Neplánovaná odstávka kogenerační jednotky znamená okamžitou finanční ztrátu. Při provozu kogenerace rozhoduje správné chlazení – a klíčem k bezproblémovému chodu, vysoké účinnosti a dlouhé životnosti motoru je chladicí kapalina. Texaco Delo XLC drží na evropském i globálním trhu pozici absolutní jedničky. Níže uvádíme hlavní důvody, proč tomu tak je.
Účinnější odvod tepla než u konkurenčních kapalin
Až o 15 % účinnější odvod tepla z nejkritičtějších míst. Běžné silikátové či hybridní kapaliny vytvářejí po celém chladicím okruhu silnou izolační vrstvu usazenin, která brání efektivnímu přenosu tepla. Unikátní receptura Delo XLC bez silikátů a fosfátů udržuje teplosměnné plochy i kanálky vložek válců zcela čisté. Motor pracuje v optimálním teplotním režimu, dochází k maximálnímu přenosu tepla do teplovodního okruhu a zvyšuje se celková účinnost kogenerace.
Výrazně delší životnost
Extrémní životnost až 32 000 hodin u stacionárních motorů. Patenty chráněné organické inhibitory koroze v Delo XLC se nespotřebovávají běžným oběhem jako u běžných kapalin, ale reagují pouze v místech, kde reálně hrozí riziko koroze.
Špatná volba kapaliny může zničit motor
Až 40 % problémů s motory způsobí právě špatně zvolená chladicí kapalina. S Texaco Delo XLC však provozovatelé sázejí na nulové usazeniny a stoprocentní ochranu proti kavitaci.
Absence křemičitanů eliminuje tvorbu gelů a abrazivních částic, které nejčastěji ničí mechanické ucpávky vodních čerpadel a ucpávají výměníky tepla. Organická technologie zároveň vytváří stabilní ochranný film na litinových i hliníkových částech, čímž brání destruktivní kavitaci vložek válců.
Nejširší portfolio schválení od světových výrobců
Žádná jiná chladicí kapalina nemá tolik oficiálních schválení od výrobců kogeneračních jednotek a plynových motorů jako Texaco Delo XLC. Tento mimořádný rozsah jasně dokládá špičkovou kvalitu produktu a důvěru, kterou v něj globální lídři vkládají. Kapalina je oficiálně schválena pro kogenerační jednotky a motory značek TEDOM, INNIO Jenbacher, Caterpillar / MWM, MAN Energy Solutions, MTU, Wärtsilä, Scania a mnoha dalších. Provozovatelé tak mají jistotu, že používají produkt plně uznávaný a prověřený klíčovými hráči na trhu.
Jedna kapalina, jednodušší provoz
Použití jednoho produktu znamená méně druhů chladicích kapalin, snazší skladování i údržba. Texaco Delo XLC nabízí široké využití napříč značkami motorů i druhy paliv. Sjednocením chladicí kapaliny tak můžete zjednodušit zásobování, omezit skladové zásoby a snížit riziko záměny při doplňování. Tato prémiová chladicí kapalina s technologií organických karboxylátů (OAT) je navržena pro vysoké tepelné zatížení stacionárních motorů. V souladu s požadavky a schváleními výrobce motoru ji lze využít v zařízeních spalujících zemní plyn, bioplyn, skládkový a kalový plyn, syntetické a speciální plyny (dřevoplyn, důlní plyn) či dieselové záložní a stacionární agregáty.
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Datum uveřejnění: 24.10.2026
Poslední změna: 24.10.2026
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Citace tohoto článku:
PRISTA OIL CZECH s.r.o., : Proč je Texaco Delo XLC nejlepší chladicí kapalinou pro kogenerační jednotky na trhu?. Biom.cz [online]. 2026-10-24 [cit. 2026-11-11]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/proc-je-texaco-delo-xlc-nejlepsi-chladici-kapalinou-pro-kogeneracni-jednotky-na-trhu>. ISSN: 1801-2655.