Odborné články
PRODEVAL: Specialista na technologii výroby biometanu
PRODEVAL je přední francouzská technologická společnost s více než 35 lety zkušeností v oblasti plynárenství. Od roku 2014 se specializuje na úpravu bioplynu na biometan pomocí technologie membránové separace. Díky vlastním inovacím a silnému výzkumnému zázemí patří PRODEVAL k evropským lídrům v oblasti řešení pro dekarbonizaci plynárenství a dopravy.
PRODEVAL nabízí řešení pro celý cyklus výroby a využití biometanu:
- Úprava bioplynu na biometan – VALOPUR® a VALOPUR® PSA
- Vtláčení biometanu do plynárenské sítě
- Plnění vozidel biometanem prostřednictvím řešení CN'GREEN a AgriGNV
- Zkapalnění biometanu a CO2 pomocí technologií VCOOL® a VAL'NG
Globální působnost
PRODEVAL uvedl do provozu více než 800 zařízení pro výrobu biometanu po celém světě. Společnost dnes zaměstnává více než 400 odborníků a v roce 2025 dosáhla obratu 210 milionů eur.
PRODEVAL v Čechách a na Slovensku
Na českém a slovenském trhu působí PRODEVAL od roku 2021 prostřednictvím své dceřiné společnosti, která zajišťuje obchodní činnost, technickou podporu, projektové řízení a servisní služby. Nabízí komplexní služby v oblasti výroby biometanu, od přípravy projektu a zpracování studie proveditelnosti až po návrh optimálního technického řešení. Součástí služeb je také realizace projektu a následná provozní podpora, včetně dodávek aktivního uhlí, náhradních dílů, technické podpory 24/7 a pravidelného servisu.
KONTAKTY
Ing. Jan KINČL – obchodní a projektový manažer
+420 734 747 578 | j.kincl@prodeval.com
Ing. Milan Popilka – obchodní a projektový manažer
+420 603 200 002 | m.popilka@prodeval.com
STÁHNĚTE SI KATALOG!
PR článek
Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem
Související články:
MY JSME SUMO. Milujeme technologie, svobodu a nezávislost.
Skupina agriKomp představuje nový agriPure® Smart
Proč je Texaco Delo XLC nejlepší chladicí kapalinou pro kogenerační jednotky na trhu?
Efektivní bioplynový motor? Bez souhry oleje a chlazení to nepůjde
Regulace teploty plynových motorů
Technologie zvyšující efektivitu výroby bioplynu
Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie
Datum uveřejnění: 28.10.2026
Poslední změna: 28.10.2026
Počet shlédnutí: 253
Citace tohoto článku:
PRODEVAL, : PRODEVAL: Specialista na technologii výroby biometanu. Biom.cz [online]. 2026-10-28 [cit. 2026-11-11]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/prodeval-specialista-na-technologii-vyroby-biometanu-2>. ISSN: 1801-2655.