Inovace BPS od Johann Hochreiter s.r.o.: Zefektivnění provozu bioplynových stanic s technologií kavitační jednotky FaserMax

Česká společnost Johann Hochreiter s.r.o., známá stavbou a servisem bioplynových a biometanových stanic, představila ověřenou inovaci, která by mohla ovlivnit fungování celého odvětví bioplynu. Jde o technologii kavitačního drcení FaserMax, která podle prvních zkušeností prokazatelně zefektivňuje provoz bioplynových stanic o více jak 12 % a šetří nemalé peníze. Konkrétně je FaserMax v provozu od 20. 10. 2025 na bioplynové stanici ve Lnářském Málkově.

Více bioplynu z méně surovin: Kavitační jednotka v akci

Česká společnost Johann Hochreiter s.r.o. se dlouhodobě věnuje nejen realizaci projektů výstavby bioplynových a biometanových stanic a odbornému servisu, ale klade velký důraz i na inovace v oboru. Tyto inovace jsou primárně zaměřeny na vývoj a zavádění nových technologií, které zefektivňují provoz bioplynových stanic a významně zlepšují jejich ekonomiku. Jednou z klíčových inovací je technologie kavitačního drcení FaserMax.

Obrázek č. 1: FaserMax na BPS Lnářský Málkov – celkový pohled

První instalace a ověření provozu v České republice

První kavitační jednotka FaserMax v České republice byla instalována a zprovozněna v říjnu 2024 na bioplynové stanici ve Lnářském Málkově. Společnost Johann Hochreiter s.r.o. zajistila kompletní dodávku "na klíč", včetně povolovacích procesů, instalace, zprovoznění a následného servisu. V úzké spolupráci s investorem byl pečlivě sledován a vyhodnocován provoz zařízení i jeho přínosy pro bioplynovou stanici a celý zemědělský podnik.

Kontejnerové provedení a snadná integrace

Technologie FaserMax je dodávána v kontejnerovém provedení, což usnadňuje její instalaci. Celá technologie včetně řídicího systému je kompletně sestavena v kontejneru. Ten se jednoduše napojí na přívod digestátu z fermentoru do FaserMaxu a zpět z FaserMaxu do fermentoru. K provozu stačí zpevněná plocha a připojení k elektřině a vodě. Zprovoznění spočívá v aktivaci řídicího systému, nastavení parametrů a propojení řídícího systému přes vzdálený přístup. Díky tomuto řešení lze FaserMax instalovat na jakoukoli bioplynovou stanici bez ohledu na její technologii nebo typ a konstrukci fermentoru (monolitické, panelové či kovové nádrže). Důležité je, že instalace i zprovoznění probíhá bez omezení stávajícího provozu bioplynové stanice. Provoz FaserMaxu je nezávislý na chodu bioplynové stanice a naopak. Zařízení má vlastní nezávislý řídicí systém, což eliminuje nutnost zásahu do řídicího systému bioplynové stanice.

FaserMax nedrtí veškerý materiál při vstupu do BPS, ale drtí až tekutý materiál v prvním stupni fermentace! Tím se zásadně liší od běžných technologií na „mokré“ dávkování.

Obrázek č. 2: FaserMax BPS Lnářský Málkov – napojení na fermentor

Obrázek č. 3: FaserMax – schéma napojení na fermentor

Princip a přínosy kavitačního drcení

Kavitační jednotka, hlavní součást technologie FaserMax, je patentované zařízení, které využívá fyzikálního jevu „kavitace“. Cílem je drcení, trhání a rozmělňování větších částí v tekutém digestátu z fermentoru, zejména nerozložených rostlinných pletiv v zemědělských bioplynových stanicích. Kavitace drtí substrát až na buněčné úrovni. Díky FaserMaxu je heterogenní materiál z fermentoru řidší, homogennější a jemnější.

Nejpodstatnějším přínosem FaserMaxu je prokazatelné zvýšení výtěžnosti bioplynu z jednotky dávkovaného vstupního materiálu. Důkladným nadrcením se mnohonásobně zvětšuje plocha surovin přístupná mikroorganismům, což jim umožňuje rozložit i ty části, které by ve standardní technologii zůstaly nepřístupné. Účinná kavitace zpřístupní i obsah rozdrcených buněk. Půlroční provoz ověřil navýšení výtěžnosti bioplynu z jednotky vstupu o velice zajímavých 12,7 %. Tato technologie kavitačního drcení tak jako jediná v ČR prokazatelně zefektivňuje provoz bioplynové stanice o více než 10 %.

Obrázek č.4: FaserMax BPS Lnářský Málkov – VYHODNOCENÍ ÚSPOR VSTUPNÍCH SUROVIN

Pro detailní vyhodnocení můžete jednoduše kliknout ZDE

Ekonomické a provozní výhody

Kromě zvýšení výtěžnosti bioplynu přináší FaserMax i další významné ekonomické a provozní výhody:

Snížení potřeby ředění fermentoru: Na testovaném provozu bylo prokázáno snížení podílu ředící složky o více než 30 %.

Menší produkce digestátu: Snížení dávky vstupních surovin a nižší potřeba ředění vede k menší produkci digestátu, který je nutné vyvážet na pole. To je zvláště přínosné pro bioplynové stanice s problémy s kapacitou koncových skladů přes zimu.

Delší celková doba zdržení: Snížením dávky vstupních surovin snižuje celkovou dobu zdržení ve fermentorech. Což nepřímo zvyšuje produkci bioplynu.

Kvalitnější digestát: Digestát v koncovém skladu je řidší a homogennější. Při aplikaci na pozemky nezůstávají za aplikátory řádky zaschlého digestátu a ztráty živin jsou díky rychlému zasakování do půdy mnohem nižší.

Eliminace krusty a snazší míchání: Díky malému podílu nerozložených rostlinných pletiv nevzniká na hladině koncových skladů digestátu krusta. Míchání digestátu je výrazně jednodušší; na BPS Lnářský Málkov se koncový sklad rozmíchává pouze těsně před vyvážením. Tenká vrstva na hladině navíc snižuje ztráty živin, zejména dusíku.

Možnost diverzifikace vstupních surovin: Hodnocená data z BPS Lnářský Málkov ukazují, že je bez problémů možné nahradit významnou část drahé kukuřičné siláže jinými, pro zpracování náročnějšími vstupy. Jedná se především o GPS (zelené píce), čirokovou siláž, travní senáž, slamnatý hovězí hnůj či slámu. To může být velmi zajímavé pro provozovatele, kteří mají problémy s pěstováním kukuřičné siláže na svažitých pozemcích nebo v nepříznivých klimatických podmínkách. Uvolněné pozemky pak mohou být využity pro jiné plodiny, což posouvá ekonomický efekt FaserMaxu.

Obrázek č.5: BPS Lnářský Málkov – pohled na koncový sklad digestátu

Provozní data zařízení

Vlastní spotřeba celého zařízení je „zanedbatelná“ – 6 kW elektrické energie. Na automatický pravidelný proplach matric potřebuje FaserMax 300 litrů vody za den. Kavitační jednotka nadrtí za hodinu 6,5 m3 digestátu z fermentoru při standardním kontinuálním provozu 24/7/365.

Obrázek č. 6: FaserMax – náhled do řídícího systému zařízení

Závěr

Provozovatelé bioplynových stanic, kteří hledají ověřené technologie dodávané zkušenou a spolehlivou společností, se mohou obrátit na zástupce Johann Hochreiter s.r.o. nebo navštívit jejich webové stránky pro detailnější informace o kavitační jednotce FaserMax a dalších inovacích v oboru bioplynu a biometanu. Mohou se také přihlásit k odběru občasníku, kde se budou pravidelně dozvídat o novinkách v oblasti bioplynu z ČR i ze světa.

FaserMax můžete samozřejmě po dohodě s provozovatelem nebo s dodavatelem kdykoliv vidět a promluvit si i se zkušenou obsluhou BPS Lnářský Málkov.

