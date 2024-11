Novinky z Prodevalu: zkapalňování CO2, Valopur DFM a nová výrobní linka na jihu Francie

PRODEVAL posiluje v České republice svojí pozici dodavatele jednotek pro čištění bioplynu na biometan. Momentálně má nainstalováno již 5 jednotek upgradingu, přičemž 2 projekty zahrnují také BioCNG plničku (v Herálci a Mladé Boleslavi). V listopadu 2024 zahájí vtláčení biometanu do plynárenské sítě v ZD Dobruška v Královehradeckém kraji.

Každý rok se český tým z Prodevalu účastní podzimní konference CZ Biom, kde také letos představil svoje novinky. Prodeval reaguje na poptávku ve světě a nabízí ve svém portfoliu technologii pro zkapalňování CO 2 . Řada VCOOL®, která je určená pro zkapalňování CO 2 , zajišťuje nulové emise z výroby biometanu a poskytuje příležitost zvýšit příjmy provozovatele výrobny biometanu. Bioplyn obsahuje především metan (50 až 65 %) a oxid uhličitý (35 až 45 %). Po vyčištění bioplynu na biometan se do atmosféry vypouští zbytkový plyn (tzv. offgas), který obsahuje přibližně 99 % CO 2 a 1 % CH 4 . Systém VCOOL® umožňuje zkapalnit tento CO 2 a zároveň získat zbytkový metan, který lze vrátit do zařízení na čištění bioplynu. BioCO 2 je možné dále zhodnotit jeho prodejem a využít například v průmyslu nebo potravinářství.

Druhou novinkou je VALOPUR® DFM (Design For Manufacturing & Maintenance). Jedná se o kompaktní jednotku membránové separace, která se skládá ze dvou technologických částí – procesní a separační. Umístění technologie do rámu (tzv. skid) umožní průmyslovou výrobu, navýšení kapacity dodávek a našim zákazníkům zaručí zkrácení dodací lhůty.

Poslední novinkou je nová výrobní linka – projekt Aliance. Koncem roku 2024 bude nedaleko naší centrály ve Francii spuštěna nová průmyslová linka na výrobu technologií na čištění bioplynu a zkapalňování CO 2 . Továrna má rozlohu 20 000 m 2 , přičemž 5 000 m 2 je exkluzivně vyhrazeno pro Prodeval a novou linku na výrobu jednotek VALOPUR® a VCOOL®. Nová výrobní linka disponuje kapacitou výroby až 450 jednotek ročně, zatímco dnes je to 150. Prodeval garantuje rychlou replikaci výroby, kratší výrobní časy a našim zákazníkům zkrácení dodací lhůty.

Více informací na webu: www.prodeval.com/cz

PRODEVAL je francouzská společnost působící více než 30 let v plynárenském průmyslu. Od roku 2014 se intenzivně věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. PRODEVAL je výrobcem technologicky pokročilých jednotek pro výrobu biometanu, vtláčecích stanic pro plynárenskou soustavu, BioCNG a AgriGNV stanic pro dopravu a zkapalňovacích zařízení pro využití CO2. V současnosti má v Evropě v provozu přes 475 jednotek pro výrobu biometanu, společnost má více než 375 zaměstnanců a v roce 2023 dosáhla obratu 141 mil. EUR. Hlavní sídlo společnosti je ve Francii, dceřiné společnosti působí v ČR, Německu, Itálii, Kanadě a USA.

