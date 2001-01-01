Odborné články
MY JSME SUMO. Milujeme technologie, svobodu a nezávislost.
Jsme česká technologická společnost, která už 30 let působí v oblasti průmyslové automatizace. Specializujeme se na komplexní dodávky elektro NN a VN, měření a regulaci (MaR), řídicí systémy a průmyslový servis.
Působíme na českém i zahraničním trhu a zaměřujeme se především na projekty v energetice, chemickém, petrochemickém a zbrojním průmyslu, vodohospodářství a v oblasti biomasy a bioenergetiky.
Našim zákazníkům poskytujeme komplexní technická řešení od prvotního návrhu a projektové dokumentace přes výrobu rozvaděčů, elektromontáže, programování řídicích systémů až po uvedení technologických celků do provozu a jejich následný servis.
Díky vlastnímu know-how, dlouholetým zkušenostem a odbornému zázemí pomáháme průmyslovým podnikům modernizovat technologie, optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat efektivitu i spolehlivost jejich provozů.
SPOLEČNĚ DĚLÁME ČESKO KONKURENCESCHOPNĚJŠÍ!
PROJEKCE ELEKTRO A MaR
Zpracováváme projektovou dokumentaci elektro a MaR pro nové i stávající technologické celky. Navrhujeme systémy měření, regulace, kontroly a řízení technologických procesů s důrazem na bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozu.
Každé řešení přizpůsobujeme konkrétním požadavkům zákazníka, technickým podmínkám a charakteru daného provozu.
VÝROBA ROZVADĚČŮ
Disponujeme vlastní výrobou rozvaděčů v Přelouči, kde zajišťujeme výrobu elektrických rozvaděčů pro průmyslové technologie, energetiku, systémy řízení a elektroinstalace.
Výrobní proces zahrnuje přípravu, osazení komponentů, zapojení, testování i výstupní kontrolu. Vlastní výroba nám umožňuje kontrolovat kvalitu provedení, dodací termíny a návaznost na další části realizovaných projektů.
REALIZACE NN A MaR
Zajišťujeme kompletní elektromontážní práce v oblasti nízkého napětí a systémů měření a regulace. Realizujeme instalace kabelových tras, rozvaděčů, technologických zařízení, polní instrumentace a dalších součástí průmyslových elektroinstalací.
Naše montážní týmy mají dlouholeté zkušenosti z náročných průmyslových provozů, kde je kladen vysoký důraz na bezpečnost, kvalitu provedení a dodržování stanovených termínů.
ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
Navrhujeme a realizujeme systémy automatického řízení technologií. Zajišťujeme návrh hardwarového řešení, programování PLC systémů, tvorbu operátorských vizualizací SCADA/HMI a jejich integraci do stávajících i nových technologických celků.
Naše řešení umožňují sledování a řízení výrobních procesů v reálném čase, vzdálený dohled, diagnostiku technologických zařízení a optimalizaci provozu.
Součástí našich služeb jsou také modernizace stávajících řídicích systémů, migrace technologických signálů, integrace nových zařízení a průběžný rozvoj automatizace podle požadavků zákazníků.
REALIZACE VN
Realizujeme projekty v oblasti vysokého napětí do 35 kV. Zajišťujeme dodávky, montáže a rekonstrukce elektrických zařízení VN včetně rozvoden, VN rozvaděčů a transformátorů. Součástí realizací je projektová příprava, montáž, potřebné zkoušky a revize i uvedení zařízení do provozu.
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Provádíme odborné revize, kontroly a zkoušky elektrických zařízení. Ověřujeme jejich technický stav, bezpečnost a soulad s platnými předpisy a normami.
Pravidelnými kontrolami pomáháme předcházet poruchám, minimalizovat provozní rizika a udržovat elektrická zařízení v bezpečném a spolehlivém stavu.
ÚDRŽBA ELEKTRO A MaR
Zajišťujeme komplexní údržbu elektrických zařízení a systémů měření a regulace přímo v průmyslových provozech. Provádíme pravidelné kontroly, diagnostiku, preventivní údržbu, opravy a revize. Na základě vyhodnocení technického stavu zařízení navrhujeme vhodná opatření pro zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu.
SERVIS 24/7
Pro naše zákazníky zajišťujeme nepřetržitý pohotovostní servis. Naši specialisté poskytují technickou podporu, vzdálenou diagnostiku a řešení provozních poruch s cílem minimalizovat odstávky a co nejrychleji obnovit provoz zařízení. V rámci dlouhodobých servisních smluv zajišťujeme také pravidelné preventivní prohlídky, technickou podporu obsluhy, správu řídicích systémů a jejich průběžnou optimalizaci.
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Datum uveřejnění: 26.10.2026
Poslední změna: 26.10.2026
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Citace tohoto článku:
S U M O s.r.o. , : MY JSME SUMO. Milujeme technologie, svobodu a nezávislost.. Biom.cz [online]. 2026-10-26 [cit. 2026-11-11]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/my-jsme-sumo.milujeme-technologie-svobodu-a-nezavislost>. ISSN: 1801-2655.