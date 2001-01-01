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Skupina agriKomp představuje nový agriPure® Smart
S rostoucím zájmem o BIOMETAN hledali investoři zařízení, které bude kompaktnější, rychleji instalovatelné, cenově dostupnější a zároveň zachová vysokou účinnost. Odpovědí se stal agriPure® Smart, který vznikl na základě zkušeností z tisíců provozních hodin a zpětné vazby od provozovatelů biometanových stanic. Celé zařízení je navrženo jako předmontovaný kontejnerový systém, který minimalizuje dobu instalace, šetří místo a zjednodušuje uvedení do provozu.
První jednotka agriPure® Smart byla dokončena v roce 2025 a následně zamířila k zákazníkovi jako první komerční instalace této nové řady. Tím začala další kapitola vývoje biometanových technologií skupiny agriKomp.
Modelové varianty
■ agriPureR Smart S
od 130 do 295 Nm3/h bioplynu
■ agriPureR Smart M
od 335 do 620 Nm3/h bioplynu
■ agriPureR Smart L
od 620 do 1 400 Nm3/h bioplynu
Klíčové výhody
- inteligentní koncept standardizace: jednoduchá obsluha, krátké doby údržby a vysoká servisovatelnost díky standardizovaným komponentům
- nejnovější, prostorově úsporná a vysoce účinná membránová technologie EVONIK
- sofistikovaný systém rekuperace tepla využívá výfukové teplo z kompresoru a systému chlazení plynu k dalšímu snížení vlastní spotřeby energie jednotky
- chytrý návrh zařízení: inteligentním propojením modulů a procesních kroků se využívají synergie a umožňuje se sdílené použiti modulů (např. topný modul)
- modernizovaná modulární struktura pro snadné rozšíření systému, včetně výměny komponent
- modulární jednotka v jednom bloku: snížené nároky na prostor
Náhradní díly skladem
Díky vlastnímu skladu náhradních dílů ve Střelicích u Brna máme klíčové komponenty stále k dispozici. Spolu se servisní podporou na hotline tak minimalizujeme dobu odstávky a zajišťujeme spolehlivý provoz technologie.
agriKomp Bohemia patří mezi přední dodavatele technologií pro bioplynové a biometanové
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Datum uveřejnění: 2.11.2026
Poslední změna: 3.11.2026
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Citace tohoto článku:
agriKomp Bohemia , : Skupina agriKomp představuje nový agriPure® Smart . Biom.cz [online]. 2026-11-02 [cit. 2026-11-11]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/skupina-agrikomp-predstavuje-novy-agripure-r-smart>. ISSN: 1801-2655.