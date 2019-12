Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy

Využití biomasy pro energetické účely je stále více aktuální a podporované prakticky celým světem. Do současnosti nejvýznamnějším zdrojem biomasy jako paliva bylo dřevo v různých podobách.

S rostoucím rozvojem spotřebičů logicky došlo k hledání jiných zdrojů paliva nežli dřeva , možno také říci, že došlo k vyčerpání dostupnosti zdrojů dřeva , a tak se začaly využívat další zdroje, jako sláma seno , různé rostliny a další paliva rostlinného, nebo i živočišného původu.

Společnost VERNER a.s. dlouhodobě zaměřuje svůj vývoj na spalování biomasy v topidlech o výkonu od 5 do 2 500 kW. Společnost tento program buduje 20 let a jako první uvedla na náš trh pyrolytické kotle na spalování dřeva, první české kotle na spalování slámy, první kotle na spalování obilí a byla u zrodu výroby briket i pelet v naší republice. S tím úzce souvisí problém odvodu popela z procesu spalování, který hlavně u jiných paliv, nežli dřevo, brzdí jejich rozvoj v plošném používání.

Společnost VERNER a.s., VŠCHT Praha a Žlutická Teplárenská a.s. v rámci tohoto grantu zmapovaly a také řešily problematiku kontinuálního odvodu popela v celém průběhu spalování biomasy. Jedná se hlavně o odstranění slinování popela v prostoru spalování, dále o odstranění nalepování popela na trubkovnice výměníku a snadný odvod popela z cyklonů. Jako řešení byly propracovány tři oblasti: aditiva do paliva, recyklace spalin a nový způsob čištění trubkovnic.

Těmito úpravami byl odstraněn problém tvorby slitin v ohništi. Dále také usazování a obtížné odstraňování sazí a popelovin v trubkovnicích.

Těmito úpravami se podstatně snížila pracnost při čištění kotle a navíc se prodloužily intervaly mezi čištěním kotle. Součástí řešení bylo i široké zmapování biomasy a její vhodnosti ke spalování.

Tento grant byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu a tato podpora významně přispěla k úspěšnosti řešení a kromě toho dovolila širší okruh řešení a zkoumání problematiky.

Podrobné výsledky výzkumu jsou dále prezentovány v rozsáhlých propagačních brožurách, které vyšly pod názvem Spalování biomasy a tvorba spečenin a slitin popela I – III.