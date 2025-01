Kapacita první biometanové stanice v Česku EFG Rapotín BPS se více než zdvojnásobila

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která již pět let dodává do sítě certifikovaný zelený plyn s nízkoemisní stopou, prošla plánovaným procesem navýšení výrobní kapacity. Společnost Energy financial group (EFG) v rámci tohoto rozšíření instalovala novou jednotku na výrobu biometanu s roční kapacitou 40 GWh, což je více než dvojnásobek té původní. Dosavadní kapacita výroby bioplynu 260 m3/h tak stoupla až na 750 m3/h.

Foto: Poslední rok se podařilo rapotínskou bioplynovou stanici provozovat s minimální uhlíkovou stopou 5,42 g CO 2 eq, což představuje dosud nejvýraznější meziroční pokles (Skupina EFG)

V odpadářské bioplynové stanici v Rapotíně, která jako první v České republice začala v roce 2019 dodávat biometan do plynárenské distribuční soustavy, skupina EFG dokončila stavební práce potřebné pro navýšení kapacity výroby tohoto plynu z obnovitelných zdrojů. „Do nákupu a instalace výkonnější výrobní jednotky biometanu, který je lokálně vyráběnou a plnohodnotnou náhradou fosilních paliv, jsme investovali přibližně 50 milionů korun. Původní jednotku v Rapotíně s kapacitou 16 GWh ročně jsme v září úspěšně připravili k využití na budoucích projektech a nahradili jsme ji větší, která nám zde umožní navýšit výrobu až na 40 GWh biometanu ročně,“ vysvětluje Martin Janda, ředitel divize EFG Production.

Bioplynka v Rapotíně namísto standardních zemědělských plodin zpracovává zejména kuchyňský odpad, z nějž vyrábí zelenou energii včetně ekologické alternativy zemního plynu. Biometan vyráběný v Rapotíně pochází výhradně z biologicky rozložitelných odpadů a vzniká s minimální emisní stopou. Díky tomu se EFG Rapotín BPS stala první bioplynovou stanicí v České republice, která získala certifikaci udržitelnosti ISCC EU, a letos ji již pátým rokem úspěšně obhájila. „Zakládáme si na tom, abychom při výrobě biometanu dosahovali vysokých úspor emisí. To se nám daří zejména díky efektivnímu zhodnocení biologicky rozložitelného odpadu bez přidávání účelově pěstované biomasy. Poslední rok se podařilo rapotínskou bioplynovou stanici provozovat s minimální uhlíkovou stopou 5,42 g CO 2 eq, což představuje dosud nejvýraznější meziroční pokles,“ uvádí Barbora Formánková, tisková mluvčí EFG.

EFG Rapotín BPS ročně dodá do distribuční sítě zelenou energii na celý rok jak pro svou vlastní spotřebu, tak do sítě až pro dva tisíce českých domácností. Z veškerého kuchyňského odpadu, kterého v Česku vyprodukujeme až dva miliony tun, by přitom podle odhadů skupiny EFG bylo možné ročně vyrobit biometan (BioCNG) pro zhruba 150 tisíc automobilů s průměrným nájezdem deset tisíc kilometrů nebo zelený plyn (biometan) až pro 130 tisíc domácností po celý rok.

Původní jednotku z rapotínské výrobny biometanu skupina EFG plánuje přesunout do bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě, kterou do svého portfolia zařadila v loňském roce. Do konce roku 2025 (a do dalších let) plánuje skupina pokračovat v rozšiřování portfolia bioplynových a biometanových stanic a investicích do nových zařízení s celkovou kapacitou výroby biometanu na úrovni až 100 GWh. Holding by tak ve svých zařízeních měl být schopen energeticky zpracovat až 100 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu ročně. Kromě toho plánuje i další projekty pro rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů či služeb výkonové rovnováhy.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2024 30 let sdružení CZ Biom