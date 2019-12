Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy

Při výběru zdroje tepla je třeba zvažovat mnoho faktorů. Před rokem schválený Národní program snižování emisí si klade za cíl do roku 2014 radikálně snížit emise škodlivin v sektoru vytápění veřejných objektů a domácností. Hlavním zdrojem škodlivin v tomto sektoru jsou malé domovní kotelny na pevná paliva, protože statisíce domácností u nás je a dlouhou dobu ještě bude závislých na vytápění pevnými palivy.

V tomto ohledu je nutné si připomenout, že existuje několik technologií spalování dřevní i rostlinné biomasy v malých zdrojích. Tou nejmodernější je spalování pelet v tzv. automatických kotlích nebo peletových kamnech. Díky vysokému stupni řízení spalovacího procesu emitují tyto zdroje minimum škodlivin a dosahují celkové účinnosti nad 85 %. Následují nejmodernější tzv. zplyňovací kotle na kusové dřevo a brikety. Speciální konstrukce spalovací a dohořívací komory umožňuje v těchto kotlích v maximální míře "spálit" prchavou hořlavinu uvolněnou ze dřeva v průběhu spalování. Obě tyto technologie ve většině případů splňují podmínky pro zařazení do III. třídy kotlů, což znamená minimální účinnost 71 – 77 %. Pro zařazení do seznamu zdrojů podporovaných v programu Zelená úsporám, však musí dosahovat minimální účinnosti 82 % a jsou pak zařazeny do kategorie tzv. nízkoemisních zdrojů. Náročnější technologie řízeného přísunu paliva i spalování jsou ovšem zastoupeny také vyšší pořizovací cenou oproti běžným zdrojům s ručním přikládáním, ve kterých je kusové dřevo spalováno klasickým prohořívacím nebo odhořívacím způsobem. Takovéto zdroje většinou spadají do I. a II. třídy dle účinnosti a emisí a nejsou proto označovány za nízkoemisní a také bez možnosti získání dotace z programu Zelená úsporám.

Může se zdát, že pořizovací cena nízkoemisních zařízení je příliš vysoká, započítáme-li však možnost získání dotace, úsporu provozních nákladů v palivu díky vyšší účinnosti a řízenému spalovacímu procesu s automatickým dávkováním paliva, jsou výsledné náklady na pořízení kotle moderního kotle na biomasu porovnatelné se stávajícími a z hlediska tvorby emisí nevyhovujícími zdroji. Proto předkládáme k posouzení několik ukázkových projektů instalací automatických peletových kotlů, včetně přehledu nákladů na realizaci a výše dotace z programu Zelená úsporám.

Starší rodinný dům

Objekt starší rodinný dům Rok výstavby 1940 Vytápěná plocha 200 m2 Původní zdroj tepla plynový kotel Další zdroj tepla není Způsob vytápění radiátory UT Počet osob v domě 5 Ohřev TUV el.akumulační zásobník 160 l Tepelná izolace není Spotřeba tepla 36 tis. kWh/rok Tepelná ztráta objektu 28 kW

Návrh rekonstrukce tepelného zdroje

automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 25 kW

zásobování palivem – dřevní pelety

doplňování paliva - týdenní manuální

ohřev TUV

řízení provozu pokojovým termostatem

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění – ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok zemní plyn 57 tis. Kč propan butan 66 tis. Kč el. přímotop 98 tis. Kč el. akumulace 80 tis. Kč dřevní pelety 32 tis. Kč tepelné čerpadlo 34 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek pro rekonstrukci

automatický peletový kotel českého výrobce zásobník pelet o objemu 700 l zásobník TUV o objemu 160 l 2 x oběhové čerpadlo čtyřcestný směšovač se servopohonem potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí pokojový termostat práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu energetický posudek náklady na rekonstrukci vč. DPH 120 až 160 tis. Kč dotace Zelená úsporám až 95 tis. Kč náklady po dotaci 25 až 65 tis. Kč

Novostavba – jednogenerační rodinný dům

Objekt rodinný dům - jednogenerační Rok výstavby 2007 Vytápěná plocha 170 m2 Plánovaný zdroj tepla automatický kotel na pelety Další zdroj tepla není Způsob vytápění radiátory UT Počet osob v domě 4 Ohřev TUV el.akumulační zásobník 160 l Tepelná izolace ano Spotřeba tepla 18 tis. kWh/rok Tepelná ztráta objektu 14 kW

Návrh tepelného zdroje

automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 17 kW zásobování palivem - dřevní pelety

doplňování paliva - týdenní manuální

ohřev TUV

řízení provozu ekvitermní regulací

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění - ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok zemní plyn 33 tis. Kč propan butan 36 tis. Kč el. přímotop 56 tis. Kč el. akumulace 47 tis. Kč dřevní pelety 18 tis. Kč tepelné čerpadlo 21 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek

automatický peletový kotel českého výrobce zásobník pelet o objemu 400 l zásobník s ohřevem TUV o objemu 160 l 2 x oběhové čerpadlo čtyřcestný směšovač se servopohonem potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí ekvitermní regulace práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu energetický posudek pořizovací náklady vč. DPH 150 až 200 tis. Kč dotace Zelená úsporám až 95 tis. Kč náklady po dotaci 55 až 105 tis. Kč

Novostavba – dvougenerační rodinný dům

Objekt rodinný dům - dvougenerační Rok výstavby 2007 Vytápěná plocha 250 m2 Plánovaný zdroj tepla automatický kotel na pelety Další zdroj tepla sluneční kolektor 4 m2 pro ohřev TUV Způsob vytápění radiátory UT a podlahové vytápění Počet osob v domě 6 Ohřev TUV el.akumulační zásobník 200 l Tepelná izolace ano Spotřeba tepla 24 tis. kWh/rok Tepelná ztráta objektu 18 kW

Návrh tepelného zdroje

automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 29 kW zásobování palivem - dřevní pelety

doplňování paliva - týdenní manuální

ohřev TUV – kombinace se solárním ohřevem

řízení provozu pokojovým termostatem

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění - ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok zemní plyn 39 tis. Kč propan butan 43 tis. Kč el. přímotop 66 tis. Kč el. akumulace 55 tis. Kč dřevní pelety 21 tis. Kč tepelné čerpadlo 24 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek

automatický peletový kotel českého výrobce zásobník pelet o objemu 700 l zásobník s ohřevem TUV o objemu 200 l s možností připojení na solární systém 2 x oběhové čerpadlo čtyřcestný směšovač se servopohonem potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí pokojový termostat solární systém se slunečními kolektory o ploše 4 m2 práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu energetický posudek pořizovací náklady vč. DPH 180 až 250 tis. Kč dotace Zelená úsporám až 150 tis. Kč náklady po dotaci 30 až 100 tis. Kč

