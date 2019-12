Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA

České domácnosti hromadně začaly s výměnou starých a neekologických kotlů na tuhá paliva. Hlavním důvodem je to, že nový zákon o ochraně ovzduší nařizuje, aby do devíti let všechny domácnosti používaly pouze kvalitní a nízkoemisní kotle. Výměnu starých kotlů za nové ekologické podporuje stát pomocí štědrých dotací.

Jaké státní dotace lze získat?

Kotlíková dotace ve výši 55 000 Kč

Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace, se rozšiřuje do různých krajů ČR.

Dotace platí pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje a je poskytována nejen na zplyňovací kotle, ale i např. na automatické kotle na pelety značky VERNER.

Nová Zelená úsporám ve výši 40 000 Kč

Podobně jako kotlíková dotace, tak i dotaci Nová zelená úsporám je určena na výměnu neekologického zdroje za efektivní, ekologicky šetrný zdroj tepla. O dotaci lze žádat i samostatně pouze na kotel na biomasu. Není nutné kombinovat výměnu zdroje vytápění se zateplením apod. Dotace je poskytována plošně pro celou Českou republiku a je poskytována i na automatické kotle na pelety a interiérové kotle značky VERNER.

Společnost VERNER Vám pomůže s podáním žádostí o dotace na zplyňovací, automatické a interiérové kotle značky VERNER. Více informací na: dotace@verner.cz nebo na www.verner.cz.

Přehled zplyňovacích kotlů podporovaných v dotačních programech dotacích

Zplyňovací kotle VERNER řady EXTRA – emisní třída č. 5

Zplyňovací kotle VERNER V140 a V210 EXTRA o jmenovitém výkonu 14 kW (7 – 14 kW) a 20 kW (10 – 20 kW) tvoří zcela novou generaci zplyňovacích kotlů na evropském trhu. Unikátnost spočívá především ve vynikající regulovatelnosti, díky které jsou kotle určeny i pro použití v nízkoenergetických novostavbách nebo v objektech, kde se snížila tepelná ztráta např. zateplením nebo výměnou oken.

Obr. 1: Příklad instalace zplyňovacího kotle VERNER V140 EXTRA

Obr. 2: Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA

Inovativní technologie

Dvojitá stěna přikládací komory – prodloužená životnost

Revoluční spalovací prostor

Použití nerezové oceli

Deskový výměník

Poloviční výkon s účinností 91%

Možnost spalování štěpky a pilin

Typ kotle Jmenovitý výkon Cena bez DPH VERNER V140 EXTRA 14 kW 55 000 Kč VERNER V210 EXTRA 20 kW 59 000 Kč

Přednosti kotle řady EXTRA:

Emisní třída č. 5

Doba hoření až 15 hod na jedno přiložení

Plynulá regulace výkonu od 50 % do 120 %

Optimální spalování na základě teploty spalin

Záruka na kotlové těleso 5 let

Provoz i při výpadku elektrické energie

Inteligentní digitální regulace s jednoduchou obsluhou

Žáruvzdorná keramika do 1600 °C

Ze všech stran silná tepelná izolace kotlového tělesa

Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže

Zplyňovací kotle VERNER z NEREZU – emisní třída č. 4

Zplyňovací kotle VERNER VN25D a VN45 o jmenovitém výkonu 25 kW (12 – 25 kW) a 45 kW (22 – 45 kW) patří mezi jedny z nejžádanějších kotlů na českém trhu. Kotle jsou konstruované s důrazem na antikorozní úpravu stěn. Vnitřní stěny jsou vyrobeny z nerezové oceli, která výrazně prodlužuje životnost. Tyto kotle se vyrábí více jak 12 let a každoroční měření tloušťky stěn u zákazníků neprokazuje úbytek materiálu. Kotle jsou dále vybaveny odolnou keramickou vyzdívkou s mikrovýztuhou pro zajištění dlouhodobé stáložárnosti a dlouholeté životnosti. Samozřejmostí je inteligentní elektronická regulace.

Obr. 3: Zplyňovací kotel VERNER V25D a VN25D (nerezové provedení)

Obr. 4: Příklad instalace zplyňovacího kotle VERNER VN25D

Inovativní technologie

Kotlové těleso z nerezové oceli

Přednosti kotle značky VERNER:

Emisní třída 4

Dlouhá životnost ověřená trhem

Záruka na kotlové těleso 7 let

Vysoká účinnost 90 %

Velká přikládací komora

Spalinové čidlo

Elektronická regulace

Žáruvzdorná keramika do 1600 °C

Typ kotle Jmenovitý výkon Cena bez DPH VERNER VN25D 25 kW 59 000 Kč VERNER VN45 45 kW 69 000 Kč

Obr. 5: Zplyňovací kotel VERNER V45 a VN45 (nerezové provedení)

Zplyňovací kotle VERNER z kotlového plechu – emisní třída č. 4

Zplyňovací kotle VERNER V25D a V45 o jmenovitém výkonu 25 kW (12 – 25 kW) a 45 kW (22 – 45 kW) jsou stejně jako kotle VN25D a VN45 určeny pro komfortní vytápění včetně ohřevu teplé užitkové vody. Vnitřní stěny jsou však vyráběny z klasického kotlového plechu tloušťky 5 – 8 mm.

Přednosti kotle značky VERNER:

Nižší cena než u nerezového provedení

Emisní třída 4

Vysoká účinnost 90 %

Velká přikládací komora

Spalinové čidlo

Elektronická regulace

Žáruvzdorná keramika do 1600 °C