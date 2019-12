Česká Peleta se představí opět v silné sestavě na veletrhu Moderní vytápění 2012

Klastr Česká peleta jako největší sdružení výrobců a kotlů a paliv z biomasy a veletrh Moderní vytápění jako významná akce určující trendy v chytrých a komfortních způsobech vytápění - to je spojení, které ladí. Jedenáct úspěšných členů Klastru bude prezentovat rozsáhlou nabídku výrobků a služeb na výstavišti v pražských Holešovicích pod jednou “střechou“ v rámci kolektivního stánku č. M90 ve dnech 23. – 26. 2. 2012. Ten bude mít podstatný symbolický význam. Ukazuje totiž spojení českých firem zaručující kompletní servis pro nejrozličnější zákazníky. Návštěvníci tak dostanou možnost vybírat zdravé a cenově dostupné vytápění podle nejjemnějších osobních preferencí a vkusu.

Obr. : Expozici Klastru Česká peleta najdete na konci vstupní haly M, stánek číslo 90

A podívat se budou moci na nabídku domácích kotlů a kamen od firem VERNER, ATMOS, PONAST, OPOP či BENEKOV, nebo porovnávat s jejich zdravou zahraniční konkurencí značek ÖKOFEN nebo HAPERO. Ti, kdo potřebují najít nejlepší pelety a další paliva z biomasy, se budou moci zastavit u prezentací společností CDP.cz, LATOP, MAYR-MELNHOF nebo BIOMAC, které také zajišťující dopravu a doplňování pelet a dalších biopaliv. Zkrátka, pro každého něco. Služby v oblasti zkoušek a certifikací biopaliv představí společnost TÜV NORD Czech. Všech jedenáct společností připraví rozsáhlou společnou výstavu, přičemž vše bude pěkně sladěné v barvách Klastru, v barvách dřeva, v barvách pevných biopaliv. Na zájemce navíc bude čekat časopis Komfortní teplíčko, shrnující vše, co potřebuje člověk, který uvažuje o vytápění biomasou, vědět.

Zástupci vedení i zúčastněných společností budou navíc po celou dobu trvání veletrhu odborně a s nadšením vysvětlovat návštěvníkům pozitiva tohoto dynamicky rozvíjejícího se segmentu vytápění. Zkrátka to, co teď letí, nejen do kotlů, jsou pelety.

www.ceska-peleta.cz