Statistiky pevné biomasy a výhled

Biomasa je nejvýznamnější obnovitelný zdroj v České republice. V průměru pokrývá stále více než 50 % celkového podílu obnovitelných zdrojů a roční množství biomasy využívané pro energetické účely neustále roste. V České republice je téměř 100 licencovaných zdrojů využívajících pevnou biomasu buď jako primární nebo minoritní palivo. Dohromady se tato zařízení podílí na obnovitelných zdrojích ČR z 27 %, konkrétně 58 468 362 GJ. Biomasa má rovněž významné zastoupení v domácnostech. V roce 2021 byla výroba celkové energie z biomasy v domácnostech 87 518 857 GJ, což odpovídá téměř 40% podílu na energii z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Obnovitelné zdroje energie v roce 2021 (MPO)

Od roku 2004, kdy hrubá výroba elektřiny z biomasy činila 564 546 MWh vzrostla téměř pětinásobně na 2 664 593 MWh. Pomalejší tempo rozvoje nastalo u výroby tepla z biomasy, které z původních 16 980 168 GJ v roce 2004 stouplo na 28 486 112 GJ v roce 2021. Podle dat z ERÚ, se v roce 2022 vyrobilo 2 659,4 GWh elektrické energie z pevné biomasy. V loňském roce podle stejných dat činila výroba elektrické energie z pevné biomasy 2 402,3 GWh.

Zhodnocení situace a potenciál do budoucna

Co se koncových zařízení týče, vzrůstá tlak na ozeleňování energetického průmyslu. U velkých energetických zařízení nad 20 MW primárního příkonu zejména pomocí systému EU ETS. Tím dochází k postupnému nahrazení fosilního paliva biomasou, která je svou emisní stopou narozdíl od fosilního zdroje neutrální a napomáhá snižovat negativní vliv globálního oteplování. U středních a malých energetických zařízení je stimulováno využití obnovitelného zdroje zejména pomocí dotací z fondu EU a provozní podporou.

Poslední roky v čele s energetickou krizí dokázaly důležitost lokálních obnovitelných zdrojů. A to zaprvé svou cenou ve srovnání s fosilní variantou a také bezpečností dodávek tepla. Zároveň se v Česku plánují investice do několika významných nových zdrojů využívajících pevnou biomasu jako primární palivo. Mezi nejvýznamnější patří například ambiciózní projekt ŠKO-ENERGO, kde společnost počítá s investicí ve výši 3,6 miliardy korun do energie z pevné biomasy.

Udržitelné využití lesní biomasy je v ČR již velmi rozvinuto a s ohledem na dobíhající kůrovcovou kalamitu již nelze očekávat výrazné nárůsty v nabídce dřevní štěpky. Také dle Národního klimaticko-energetického plánu nemá dojít k výraznému navýšení produkce pevné biomasy. Očekává se nárůst produkce pevné biomasy v tempu cca 10 % za dobu jedné dekády. V pozitivním scénáři, který počítá s výrazným rozvojem alternativního pěstování biomasy jako je RRD a bylinné biomasy, se můžeme dostat až na 15% nárůst do roku 2030. V dlouhodobém výhledu do roku 2040 je možné se dostat až na 25% nárůst (vztažený k roku 2020). Velmi důležité je však zachování udržitelného využívání přírodních zdrojů. Další možností je zapojení sekvenčního pěstování plodin pro energetické účely na zemědělské půdě a vyšší využití slámy při zachování dodávání uhlíku a živin do půdy pomocí například kompostů či digestátu.

Výkon zdrojů na biomasu však poroste rychlejším tempem než spotřeba biomasy. Postupně totiž přichází trend, snižování podílu času, kdy jsou zdroje v provozu. Důvodů je hned několik, oteplování snižuje potřebu dodávek tepla, zvyšující se podíl intermitentních zdrojů vyžaduje odstavování řiditelných zdrojů v době přebytku elektřiny. Touto regulací se biomasa a bioplyn podílí na regulaci elektrizační soustavy a umožňují další rozvoj FVE a VTe.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2024 30 let sdružení CZ Biom