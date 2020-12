Více než 50 úsporných chladičů šetří na provozu bioplynových stanic

Vysoce účinné chlazení kogeneračních jednotek si pořizuje stále více provozovatelů bioplynových stanic v České republice. V roce 2020 se počet prodaných chladičů eCooler, jejichž provoz zajišťuje vestavěný expandér, přehoupl přes 50 kusů.

Vysoký zájem o úsporné chladiče od společnosti B:POWER, a.s. se dá vysvětlit poměrně jednoduše. V současné době se schází hned tři důležité faktory, díky kterým provozovatelé BPS s pořízením úsporného chladiče neváhají.

Pomáhá šetřit na provozu BPS statisíce ročně. Navíc jde o velmi jednoduchou cestu, jak se k úspoře dostat. Průměrná hodinová úspora na motoru o výkonu 500 kW je 7 kW. Většina BPS má původní chladiče, jejichž životnost se blíží ke konci, klesá jejich účinnost a často nestíhají. BPS tak přichází o zisky z prodeje elektřiny. Chladič je univerzální – padne na všechny typy motorů a je vhodný pro všechny BPS bez ohledu na dodavatele původní technologie.

Jako přidanou hodnotu pak stávající zákazníci zmiňují fakt, že díky chytrému chladiči vidí na provozní data, která předtím neměli možnost sledovat (teploty, tlaky, průtoky, spotřeba elektrické energie atp.).

Jak vlastně chladič eCooler funguje?

Klasické chladicí okruhy motoru kogenerační jednotky, jak je známe, jsou z hlediska provozu velmi nehospodárné. Pro zmaření přebytečného tepla je zapotřebí další poměrně velké množství elektrické energie, potřebné pro napájení ventilátoru chlazení. Technologie eCooler umí část zmařeného tepla využít právě k interní produkci elektrické energie pro napájení těchto ventilátoru. Tím investor spoří nemalé finanční náklady, které se pohybují v řádech statisíců korun ročně. Náklady na pořízení tohoto zařízení se tak vrátí mnohdy už do čtyř let. V mnoha případech dochází k optimalizaci celého chladícího okruhu (např. odstraněním přebytečných čerpadel), čímž se úspory na provozu výrazně zvyšují. Chladič eCooler je zároveň jediný chladič na trhu, který je schopen si na svůj provoz vydělat.

Foto: Úsporný chladič eCooler o výkonu 600 kW, provedení double cooler

Správné načasování

Venku se sice ochlazuje, ale právě v tuto roční dobu je vhodné se výměnou chladičů zabývat. Dobré načasování realizace projektu je klíčové. Pomůže uspořit další prostředky. Například tím, že se výměna naplánuje na dobu plánované odstávky. Zároveň se tak vyhnete nepříjemnostem v případě, že staré chladiče nestihnete vyměnit včas.

Především bioplynové stanice, které jsou v provozu 7 a více let, by měly věnovat chlazení pozornost. Nacházejí se totiž v období, kdy dochází k výměně dosluhujícího chlazení nejčastěji.

V současnosti se připravujeme na nápor objednávek, které každoročně přicházejí s narůstajícími venkovními teplotami. Předzásobujeme se. Většina zákazníků se na nás ale obrací těsně před letní sezónou, a to s požadavkem okamžité instalace chladiče. To bývá stěží proveditelné s ohledem na možné dodací lhůty. Včasným objednáním chladiče se tomu dá velmi jednoduše předejít. Budete mít jistotu, že léto spolehlivě uchladíte, a to navíc s úsporou. Neváhejte nás kontaktovat již nyní, jsme připraveni.

Pro více informací o chladiči eCooler neváhejte kontaktovat odborníky pavel.zwak@bpower.cz +420 725 902 003

