Švédská studie BioLNG ukazuje snížení emisí o 90 procent

Ve Švédsku skončilo měsíční zkušební období, během kterého přepravní partner společnosti Orkla, společnost GDL, přešel na zkapalněný bioplyn (BioLNG). Spolu se svými partnery Gasum a Volvo, Orkla uvádí, že ve srovnání s obnovitelnou naftou (HVO) dosáhla snížení emisí fosilního oxidu uhličitého o 90 % a palivových nákladů o 25 %.

Test byl proveden s Volvem 460 LNG / Celkem najetých kilometrů: 10 034 km / Spotřeba paliva: 0,2748 kg/km / Celková spotřeba: 2757,34 kg.

Cena BioLNG/HVO použitá pro výpočet je průměrnou cenou za období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020. Cena AdBlu byla stanovena na 6,95 SEK (cca 17,9 CZK) včetně DPH.

Výsledky měsíčního zkušebního období, během něhož přepravní partner společnosti Orkla, společnost GDL přešel na zkapalněný bioplyn (BioLNG), ukazují, že je možné snížit emise fosilního CO2 o 90 % spolu s 25% snížením nákladů na palivo ve srovnání s obnovitelnou naftou (HVO) (grafika Gasum).

V červnu 2020 se společnost Orkla Foods Sweden, dceřiná společnost norské Orkla ASA, předního severského výrobce a dodavatele značkového spotřebního zboží, spojila se severskou plynárenskou společností Gasum Oy a světovým výrobcem nákladních vozidel Volvo Trucks, za společným cílem snížit emise ze silniční dopravy.

Během měsíčního zkušebního období využívala přepravní společnost GDL zkapalněný bioplyn (BioLNG) k přepravě pohonných hmot mezi skladem společnosti Orkla v Helsingborgu a výrobním závodem na výrobu kečupu a omáček ve Fågelmara v Blekinge, aby mohli posoudit možné ekonomické, provozní a ekologické výhody využití tohoto paliva v přepravě.

„Zkouška prokázala, že můžeme snížit emise oxidu uhličitého až o 90 procent a zároveň se spolehnout na velice stabilní řešení pohonných hmot. To je něco, o co společnost Orkla usiluje, a to, aby veškerá vnitrostátní přeprava do roku 2025 fungovala zcela bez fosilních paliv“, uvedl Daniel Kojic, vedoucí dopravy ve společnosti Orkla Foods Sweden.

Rozšiřující se síť čerpacích stanic ve Švédsku poskytuje dopravním a logistickým společnostem v severských zemích příležitost začít více využívat BioLNG. Společnost Gasum provozuje 13 z celkem 23 čerpacích stanic na zkapalněný plyn ve Švédsku. Nová čerpací stanice společnosti Gasum v Helsingborgu umožnila využití tohoto paliva pro tankování nákladních vozů na plyn mezi skladem společnosti Orkla v Helsingborgu a výrobním závodem na výrobu kečupů Felix a úpravny ve Fågelmara.

Foto: Gasum

„Zkušební období nám poskytlo spoustu údajů o ekonomice takového provozu, ale také o praktické stránce používání tohoto paliva a zpětná vazba od řidičů byla velmi pozitivní. Tankování bylo rychlé a snadné, stejně rychlé jako tankování nafty a ve srovnání s naftovými kamiony se navíc snížil hluk. Určitě je naší ambicí jet ještě klimatičtějším způsobem a podobné testy dokazují, že bioplyn má obrovský potenciál“, okomentoval experiment Anders Wendelius, generální ředitel společnosti GDL.

Obnovitelná paliva v dopravě jsou budoucností

Obnovitelný zkapalněný plyn je stále populárnější, tak jak dopravní průmysl pracuje na tom, být více udržitelným. Ambiciózní cíle klientů a klimatické cíle stanovené EU a na vnitrostátních úrovních urychlují přechod na čistší paliva.

„Velice nás těší, že studie Orkla potvrdila, jak snadno a efektivně lze nahradit fosilní paliva. Tento test ukazuje, co vidíme sami, a to, že využití bioplynu v těžké nákladní přepravě, je důležitým krokem v přechodu na dopravu bez fosilních paliv. Na švédském trhu vidíme, že se tento trend velmi dobře vyvíjí, a to díky provozní ekonomice, osvědčené technologii a lepšímu přístupu ke zkapalněnému plynu“, vysvětlil Stefan Strand, výkonný ředitel společnosti Volvo Trucks, Švédsko.

Podle společnosti Gasum bioplyn patří mezi nejlepší příklady cirkulární ekonomiky. Bioplyn je vyráběn z organického odpadu, upravený na biometan (tzv. obnovitelný zemní plyn) a poté zkapalněný na BioLNG pomáhá snižovat emise CO 2 až o 90 procent ve srovnání s fosilní naftou.

„Motivační programy ve Švédsku, jako jsou Klimatklivet, Klimatpremien a DriveLBG, usnadňují přechod k obnovitelným palivům v dopravě a povzbuzují širokou veřejnost, aby investovala do vozidel na plyn již dnes“, uzavírá Mikael Antonsson, ředitel Traffic Sweden, Gasum.

Článek byl přeložen z Bioenergy International 9/11/2020.

Překlad: Julie Dajčl