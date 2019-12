Pásové sušárny KATRES pro českého výrobce pelet

Společnost KATRES, s.r.o. byla založena v roce 1991 českým výrobcem technologií na sušení dřeva od dřevozpracujícího průmyslu, zemědělství až po energetické technologie. Výrobní závod se nachází v Jihlavě, ve Středních Čechách.

Jedním z nejnovějších produktů firmy je řada pásových sušáren, které si pro svou peletárnu vybral jeden z předních českých dodavatelů elektřiny, tepla a zemního plynu. Zakázkou byla 3 metry široká pásová sušárna, která má sloužit k sušení pilin. Peletárna je zcela zaměřena na trh s pytlovanými peletami do domácností ve střední Evropě a její výroba je v souladu s evropským standardem DINplus.

Zvolená pásová sušárna je tzv. nízkoteplotní a využívá odpadní teplo, obvykle v podobě horké vody (50 – 110 °C). Zdrojem tepla může být kogenerační jednotka nebo kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KVET). Dle požadavku zákazníka na nízkou teplotu vody vstupující do tepelného výměníku je horká voda ohřívána ve velkokapacitním boileru na teplotu 75°C, odkud je transportována do tepelného výměníku sušárny. Teplota vody, která ze sušárny odchází zpět je 20°C. Specialitou této peletizační linky byl požadavek na minimalizaci doby zdržení pilin mezi sušením a lisováním pelet, takže jdou v podstatě okamžitě po sušení do lisu skrz kladivový mlýn.

Výstupní kapacita pásové sušárny je okolo 1,2 tun za hodinu s 12% obsahem vlhkosti a tolerancí +/- 0,75 %. Sušárna je monitorována množstvím senzorů. Díky sladěnému nastavení operačního programu, rychlosti pásu, otáček ventilátoru a podavače pilin, dosahují pelety odpovídající kvality. Tento systém je dokonce možné ovládat přes internet, a tak nevyžaduje permanentní přítomnost obsluhy. Sušárna a její tepelné výměníky jsou navrženy tak, aby byly chráněny před vlivy počasí a nejsou tak potřeba žádné dodatečné stavby, pouze betonové podložky.

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy International No 99, 2-2018.

Překlad: Julie Jeřábková