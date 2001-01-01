Odborné články
Regulace teploty plynových motorů
Plynové motory jsou vystaveny extrémním tlakům a teplotám, které jsou mnohem vyšší než u spalovacích motorů, což může způsobit řadu problémů. Je důležité věnovat zvláštní pozornost chladicí kapalině používané v plynových motorech, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana kogeneračních jednotek.
Plynové motory jsou vystavené extrémnímu teplu
Plynový motor může trpět různými problémy souvisejícími s teplotou a tlakem. To je dáno povahou samotného paliva. Ve srovnání s naftovým motorem vozidla se při pohybu pístu plynového motoru nahoru ve spalovací komoře stále nachází směs vzduchu a paliva, která nadále hoří. Plyn hoří mnohem pomaleji než nafta, takže tepelný dopad na stěny pístu je mnohem větší. Kromě toho je tlak vznikající ve spalovací komoře plynového motoru přibližně čtyřikrát vyšší než v motoru automobilu. Snadno si tedy představíme, jak důležité je teplota motoru a jak ji můžeme regulovat. Je k tomu třeba vysoce výkonná chladicí kapalina.
Jakou chladicí kapalinu zvolit?
Existují různé typy chladicích kapalin. Na trhu se historicky nejvíce používá silikátová chladící kapalina, která ale má své limity. Silikátová chladicí kapalina vytváří ochrannou vrstvu v celém chladicím systému motoru, což vytváří dobrou ochranu proti korozi, ale nevýhodou je snížení přenosu tepla. U plynových motorů je jednou z hlavních potřeb regulace teploty motoru. Další nevýhodou chladicích kapalin obsahujících silikáty je, že způsobují usazování kalů, které znečišťují části motoru, zhoršují jeho výkon a mohou vést k neplánovaným odstávkám a nákladům na opravy.
Některé chladicí kapaliny bez obsahu silikátů používají technologii organických kyselin a aditiv (OAT). Tato technologie je použita v nemrznoucí/chladicí kapalině Texaco Delo XLC. Rozdíl oproti silikátové technologii spočívá v tom, že nevytváří vrstvu na celém povrchu kovu, ale pouze na částech náchylných ke korozi.
Texaco Delo XLC Antifreeze/Coolant napomáhá tomu, aby vnitřní povrch motorů a chladícího systému zůstal čistý, a tím přispívá k optimalizaci přenosu tepla. Nemrznoucí/chladicí kapalina Texaco Delo XLC je k dispozici v koncentrované, předem namíchané verzi 50/50 a předem namíchané verzi 40/60. Jedná se o vysoce výkonný produkt bez obsahu silikátů, který je navržen tak, aby při dodržování doporučení výrobce pro údržbu poskytoval dlouhou životnost s nízkými nároky na údržbu.Tweet
