Rychlá investice do úsporného kotle může ještě letos snížit náklady na vytápění

Půl milionu českých domácností bude muset během méně než deseti let vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva za úspornější. Přiměje je k tomu novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost v září. S koupí účinnějšího a ekologičtějšího kotle třetí nebo vyšší emisní třídy není nutné čekat na zákonem dané termíny. Kdo si ho pořídí letos, zaplatí za topivo výrazně méně už tuto topnou sezonu a investice se mu vrátí do pěti let.

Pelety i kusové dřevo, které se v úsporných kotlích spalují, patří k dlouhodobě nejlevnějším palivům. Revize a seřízení čeká podle novely zákona už nejen plynové kotle, ale taky kotle na tuhá paliva. Od roku 2017 budou jejich majitelé povinni provádět revizi jednou za dva roky, o pět let později budou pokutováni, pokud jejich kotle nesplní parametry maximální účinnosti a minimálních emisí na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Podle údajů ze sčítání lidu je k dnešnímu dni nesplňuje asi půl milionu českých domácností, které mají méně než deset let na to, aby svoje kotle vyměnily.

Až 75 % dnes prodávaných kotlů spadá do 1. nebo 2. emisní třídy, zákaz jejich prodeje stanovuje novela na 1. leden 2014. Při nákupu kotle v příštích dvou letech by se proto zákazníci měli mít na pozoru. „Dobře zkontrolujte, do jaké třídy kotel spadá. Parametry novely splňují prakticky všechny automatické kotle na dřevěné pelety, některé zplynovací kotle na dřevo a dřevěné brikety s ručním přikládáním, ale jen velmi málo českých výrobců automatických kotlů na uhlí. Uhelné kotle s ručním přikládáním je nemohou splnit vůbec,“ radí Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který sdružuje výrobce a prodejce kotlů i pelet a dalších paliv z biomasy. S výběrem může pomoci nový přehled automatických kotlů na webu www.ceska-peleta.cz.

Nově budou muset kotle dosáhnout účinnosti minimálně 73 %, což je o 18 % více než doposud. To nepřinese jenom snížení emisí, jak si slibuje vláda, ale i nižší účty za topivo v domácnostech. „Dřevěné pelety můžeme doporučit jako nejvýhodnější řešení – jsou levnější než černé uhlí i koks a navíc odpadne skládání uhlí i cesty do sklepa kvůli přikládání. Většinu pelet vyrobených na českých pilách zatím vyvážíme do zahraničí, a to je škoda,“ říká Stupavský. Cena dřevěných pelet se už více než tři roky pohybuje kolem 5 000 Kč za tunu, rodinný dům tak vytopíte za 20 až 30 tisíc Kč ročně. Automatický kotel, který splňuje parametry třetí a vyšší třídy, lze koupit za 60 tisíc Kč a víc. Díky tomu, kolik potom domácnosti ušetří za topivo, se jim ale investice obvykle vrátí už za pět let. „Vzhledem k tomu, že používání kvalitního kotle je nyní povinné ze zákona, mělo by se půl milionu českých domácností rozhodnout, jestli budou čekat na novelou stanovené datum 1. září 2022, nebo začnou na topivu šetřit dřív,“ konstatuje Stupavský. Kdo chce začít šetřit hned, stihne výběr kotle i jeho instalaci ještě letos, na začátku topné sezony.

Dosud největší vlna nákupů automatických kotlů na pelety byla ovlivněna dotačním programem Zelená úsporám. Ačkoli spousta domácností stále vyčkává, jeho opětovné spuštění se zatím nepřipravuje, a tak výrobci kotlů a pelet doporučují na dotace nečekat. „Je možné, že bude Státní fond životního prostředí na nové kotle půjčovat, jisté to však není. Kdo si ale koupí kotel hned, může ho mít do té doby už splacený díky tomu, kolik už nyní ušetří na topivu,“ upozorňuje Stupavský. Podrobné i zábavné informace k topení peletami pro laiky i experty nabízí druhé vydání magazínu KOMFORTNÍ TEPLÍČKO. Chcete-li vědět, jak topí ve svém sanatoriu Roman Šmucler, co se dělo v klastru Česká peleta v uplynulém roce, nebo si přečíst celý rozhovor s Vladimírem Stupavským o novele zákona, nalistujte si magazín na titulní straně webu www.ceska-peleta.cz.

Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta

e-mail: predseda@ceska-peleta.cz mobil: 724 611 316

adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.