Městská teplárna ve Slavičíně

Historie městské výtopny se datuje na začátek roku 2000, kdy se začalo uvažovat o centrálním vytápění Slavičína pomocí biomasy. Pan Kozáček si objel reference u nás i v zahraničí a v roce 2002 postavil první kotel na biomasu o výkonu 1,6 MW, který je v provozu do teď. O devět let později jej doplnil ještě druhý kotel s výkonem 1 MW. Ročně spálí okolo 3 400 tun dřevní štěpky a vyrobí z ní zhruba 25 tis. GJ tepla pro své obyvatele.

Při výběru dodavatele paliv oslovili společnosti v okolí a preferovali nejnižší cenu za prostorový metr. Později se však ukázalo, že nákup v prostorových metrech není vyhovující, a to zejména kvůli velkému setřesení materiálu. Proto zavedli paralelně vážení a vlhkostní měření dovezeného paliva na kotelnu. Po roce měření vyhodnotili výsledky a zjistili, že paradoxně ti nejlevnější dodavatelé byli ve výsledku ti nejdražší v přepočtu na skutečné dodávané množství biomasy. Následně tedy přešli z nákupu prostorových metrů na atro tuny.

Foto 1: Městská teplárna ve Slavičíně ročně spálí okolo 3 400 tun dřevní štěpky a vyrobí z ní zhruba 25 tis. GJ tepla pro své obyvatele. (zdroj: BTH Slavičín)

V současné době je velkou překážkou ve fungování teplárenské společnosti nejistá situace ohledně podpory tepla u společností nad 1 MW. Cenu pro koncové zákazníky kalkulovali dle cenového rozhodnutí ERÚ, nicméně stále nedošlo k vyplacení podpory a další vývoj je nejistý. Bez této podpory chybí v rozpočtu teplárenské společnosti bezmála 4 miliony korun. Shodou okolností 4 km od Slavičína provozuje sousedská obec teplárnu na biomasu do 1 MW, která má podporu zachovanou. Slavičín nyní řeší, jak tuto díru v rozpočtu pokryje v případě, že by nedošlo ke zpětnému vyplacení podpory. Zvažuje zdražení tepla pro 48 odběrných míst o 145 Kč/GJ bez DPH, současná cena by tak vzrostla o cca 14 %.

Foto 2: Samotné sídlo firmy BTH Slavičín se nedávno přestěhovalo do nové zrekonstruované budovy rovněž s fotovoltaikou a zelenou střechou. (zdroj: BTH Slavičín)

I přes tyto problémy, které postihly celý sektor, obec nezapomíná na rozvoj a nové moderní projekty. Důkazem toho je i získání Ceny Zlínského kraje za rok 2024 za jedinečnost projektu. Kromě výroby tepla z biomasy totiž zainvestovali do výroby elektrické energie a na střechu kotelny vybudovali 130kW fotovoltaickou elektrárnu se zálohou do baterie. Tuto elektrickou energii využívají v synergii s tepelnými čerpadly o výkonu 170 kW. Samotné sídlo firmy BTH Slavičín se nedávno přestěhovalo do nové zrekonstruované budovy rovněž s fotovoltaikou a zelenou střechou.

Foto 3: Areál teplárny je celkově také spojen nejen s výrobou energie z obnovitelných zdrojů, ale i s recyklací a znovuvyužitím. Kromě sběru a využití dešťové vody pro obyvatele zde vybudovali také REuse centrum (zdroj: BTH Slavičín)

Areál teplárny je celkově také spojen nejen s výrobou energie z obnovitelných zdrojů, ale i s recyklací a znovuvyužitím. Kromě sběru a využití dešťové vody pro obyvatele zde vybudovali také REuse centrum a kdokoliv zde může umístit nepotřebné, ale funkční věci z domácnosti. Ať už se jedná o oblečení, nábytek nebo výbavu pro miminko. Pokud se najde nový majitel pro takovou věc, složí dobrovolný poplatek, který přispívá na fungování městské nemocnice. Tento projekt je v provozu třetím rokem a těší se velkému úspěchu.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2024 30 let sdružení CZ Biom