V září jsme se sešli debatovat o biometanu s partnery z projektu GreenMeUp

V září letošního roku nás poctili svou návštěvou evropští partneři projektu GreenMeUp, kteří zavítali do Prahy. Hlavním cílem jejich návštěvy bylo projektové setkání zaměřené na dosavadní pokrok v oblasti biometanu. Projekt GreenMeUp, který odstartoval v roce 2022 rozvíjí vědomostní základnu pro politiky v zemích EU s cílem zlepšit využití potenciálu biometanu jako obnovitelného zdroje.

První den setkání byl věnován shrnutí dosavadních výsledků a rozvoji biometanového trhu. V úvodním bloku jsme si vyslechli novinky od Evropské bioplynové asociace (European Biogas Association – EBA), která předpovídá, že do roku 2030 dosáhne produkce biometanu v EU 45 bcm/rok a upozorňuje, že biometanový trh stále roste.

Obrázek 1: Evropští partneři projektu GreenMeUp zavítali do Prahy (zdroj: CZ Biom)

Partneři projektu GreenMeUp představili situaci v regionech jednotlivých zemí. Itálie, která se pyšní druhým největším trhem s biometanem v Evropě hned po Německu, oznámila své cíle dosáhnout produkce 6 miliard kubických metrů biometanu ročně do roku 2030, přičemž v roce 2024 to má být již 720 milionů kubických metrů. Italský biometan putuje primárně do odvětví dopravy.

Německo se zaměřuje na začlenění pokročilých surovin do mixu vstupních substrátů biometanových stanic, jako jsou sekvenční plodiny, které podpoří prostřednictvím různých forem podpory. Od tohoto přístupu si slibuje významnější růst tamního biometanového trhu.

Ve Španělsku již funguje komunitní energetika a do roku 2030 plánují vyrábět 35 TWh energie z obnovitelných zdrojů. Ačkoliv Španělsko v této chvíli má jasně stanovené cíle pro bioplyn, v případě biometanu tomu tak zatím není.

Během diskuze jsme probrali strategie růstu biometanu v jednotlivých zemí zapojených do projektu GreenMeUp, kterými jsou Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Španělsko, Lotyšsko, Estonsko, Srbsko a Řecko.

Obrázek 2: Partneři projektu GreenMeUp představili situaci v regionech jednotlivých zemí (zdroj: CZ Biom)

Obrázek 3: První přednáškový den plný zajímavých diskuzí, jsme zakončili v pražské restauraci Červený Jelen, kde jsme u dobrého jídla pokračovali v debatách (zdroj: CZ Biom)

Druhý den ráno jsme se vydali na exkurzi do Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Bubenči, která již rok provozuje zařízení na úpravu biometanu a následně jej vtláčí do sítě zemního plynu. Po úvodní prezentaci Pražské vodohospodářské společnosti a.s., která čistírnu provozuje, jsme si měli možnost prohlédnout areál a biometanizační zařízení.

Na oběd jsme se přesunuli na Farmu Hole, kde jsme nahlédli do fungování české farmy s bioplynovou stanicí. Tím jsme zakončili naši dvoudenní návštěvu plnou inspirativních setkání a nových podnětů pro rozvoj biometanu v Evropě.

Obrázek 4a: Exkurze do Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Bubenči, která již rok provozuje zařízení na úpravu biometanu a následně jej vtláčí do sítě zemního plynu (zdroj: CZ Biom)

Obrázek 4b: Exkurze do Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Bubenči, která již rok provozuje zařízení na úpravu biometanu a následně jej vtláčí do sítě zemního plynu (zdroj: CZ Biom)

Obrázek 5a: Setkání jsme zakončili návštěvou Farmy Hole, kde jsme nahlédli do fungování české farmy s bioplynovou stanicí (zdroj: CZ Biom)

Obrázek 5b: Setkání jsme zakončili návštěvou Farmy Hole, kde jsme nahlédli do fungování české farmy s bioplynovou stanicí (zdroj: CZ Biom)

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2024 Zkušenosti s biometanem.