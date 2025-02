Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově čistí více než 93 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Separované znečištění ve formě čistírenských kalů je zpracováváno v Kalovém hospodářství a významnou částí tohoto technologického procesu je produkce kalového plynu – bioplynu. Jeho hlavní složkou je metan (CH 4 ). Bioplyn pocházející z odstraněného znečištění z odpadních vod je na ÚČOV dlouhá léta využíván jako zdroj obnovitelné energie pro vlastní výrobu elektrické energie a tepla potřebného pro technologické procesy Kalového a energetického hospodářství ÚČOV. Nově areál nabízí možnost úpravy bioplynu až na kvalitu zemního plynu – biometanu, který je možné vtláčet přímo do plynovodní sítě.

Foto 1: Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově čistí více než 93 % odpadních vod z území hlavního města Prahy (archiv CZ Biom)​​​​

Vyčištěním bioplynu a zvýšením obsahu metanu na nejméně 95 % je získán biometan, který je možné používat jako plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Cílem dokončené a do provozu uvedené stavby „Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ bylo ověřit v podmínkách pražské ÚČOV formou pilotního projektu úpravu části produkovaného bioplynu na biometan a jeho další využití vtlačováním do středotlaké plynovodní sítě. Pro pilotní projekt bude využívána část produkce bioplynu, kterou nebylo možné zpracovat na kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie a tepla a byla spalována na hořácích přebytečného bioplynu.

Zařízení pilotního projektu je schopno zpracovat až 2 mil. Nm 3 bioplynu, v závislosti na měnící se kvalitě bioplynu na 1,28 – 1,60 mil. Nm 3 biometanu za rok. Biometan je do středotlaké plynovodní sítě v nedaleké Papírenské ulici vtlačován tzv. těžebním plynovodem. Po připravované rekonstrukci a modernizaci Kalového a energetického hospodářství ÚČOV se produkce bioplynu velice pravděpodobně výrazně zvýší. Těžební plynovod byl proto navržen a realizován tak, aby byl schopen do plynovodní sítě po dalším rozšíření zařízení na úpravu bioplynu dopravit až 12 mil. Nm 3 bioplynu ročně.

Foto 2: Zařízení pilotního projektu je schopno zpracovat až 2 mil. Nm 3 bioplynu, v závislosti na měnící se kvalitě bioplynu na 1,28 – 1,60 mil. Nm 3 biometanu za rok. (archiv CZ Biom)

Projekt pro Hlavní město Prahu připravila a ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s. Stavba byla realizovaná za 14 měsíců Sdružením Memsep – Čermák a Hrachovec, biometan podle projektu zpracovaného společností AQUA PROCON s. r. o. Vlastní investiční náklady stavby jsou necelých 60 mil. Kč bez DPH.

Pilotní projekt „Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ je významným příspěvkem k dlouhodobému záměru hlavního města Prahy, kterým je maximální využití energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě využití a transformace odpadu vzniklého při procesu zaměřeném na účinnou ochranu životního prostředí – čištění pražských odpadních vod. Projekt je současně jedním z příspěvků k naplnění cílů Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030.

Foto: Projekt je jedním z příspěvků k naplnění cílů Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030 (archiv CZ Biom)

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2024 Zkušenosti s biometanem.