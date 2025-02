Bioplynové stanice a kompostárny: role ESG v udržitelné bioenergetice

V posledních letech se bioplynové stanice a kompostárny stávají nedílnou součástí udržitelné energetiky a nakládání s odpady. Tyto technologie přispívají ke snížení environmentální zátěže tím, že využívají organické odpady k výrobě energií a hnojiva, ale také hrají klíčovou roli v přechodu na cirkulární ekonomiku. S rostoucím tlakem na ochranu životního prostředí, sociální odpovědnosti a správné řízení podniku se však tyto provozy musí připravit na nové výzvy a povinnosti, které se v kontextu ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) objevují.

Ilustrační foto: anto-dc@Pixabay.com

ESG data jsou v současné době stále častěji důležitým kritériem pro investory, které zajímá nejen výkonnost podniků, ale také jejich vliv na společnost a životní prostředí.

ESG kritéria se vyhodnocují v rámci tří oblastí:

Enviromentální dopady – společnosti musí sledovat a reportovat environmentální dopady i svých dodavatelů, včetně emisí skleníkových plynů, spotřeby energie, využívání vody a nakládání s odpady. Tím zajišťuje, že celý řetězec přispívá k cílům udržitelnosti, například k přiblížení se uhlíkové neutralitě. Sociální odpovědnost – firmy jsou zodpovědné za pracovní podmínky nejen ve svých provozech, ale také u svých dodavatelů. To zahrnuje otázky jako bezpečnost práce, dodržování lidských práv, férové mzdy a zamezení dětské práce. V rámci ESG reportingu se proto od společností očekává, že budou monitorovat a hodnotit sociální praktiky i ve svém dodavatelském řetězci. Řízení a transparentnost – společnosti musí zajistit, že jejich dodavatelé dodržují vysoké standardy řízení a transparentnosti, což zahrnuje i antikorupční opatření a etické obchodní praktiky. Zahrnutí těchto aspektů do ESG reportingu pomáhá firmám identifikovat a minimalizovat rizika v celém řetězci.

Podle evropské směrnice CSRD jsou společnosti povinny reportovat ESG informace, pokud splňují alespoň dvě z následujících kritérií, a to, pokud počet zaměstnanců je 250 a více nebo roční obrat podniku činí více než 1 mld. Kč nebo rozvaha aktiv převyšuje 500 mil. Kč. Tyto podmínky platí od roku 2025, kdy dojde ke zveřejnění reportu v roce 2026.

Pokud z těchto dat vyplývá, že do těchto společností nespadáte, neznamená to automaticky, že reporty se zrovna Vašeho provozu týkat nebudou. Pokud budete spolupracovat se společností, která nefinanční report sestavuje, jste součástí jejího dodavatelského řetězce. Dodavatelský řetězec je stále častěji zahrnován jako klíčová součást hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti podniku. Společnosti jsou vyzývány, aby nejen sledovaly své vlastní ESG výkonnostní ukazatele, ale také aby zahrnovaly své dodavatele a partnery v dodavatelském řetězci. Spousta společností je ve velkém dodavatelském řetězci, u kterých je požadováno reportovat emise CO2. Dodavatelé, kteří nebudou schopni informace o CO 2 předložit, mohou být v rámci řetězce diskvalifikování pro další obchody.

Význam výpočtu uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci

Reportování uhlíkové stopy dodavatelům umožňuje, aby partneři lépe porozuměli environmentálním dopadům spojeným s jejich výrobky a službami, což je nezbytné pro jejich vlastní ESG strategie. Odběratelé získávají důležité informace o ekologické stopě surovin nebo služeb, které nakupují, což jim umožňuje lépe řídit svůj environmentální dopad a dosáhnout vyšších standardů udržitelnosti. Tento obousměrný tok informací posiluje spolupráci mezi partnery a přispívá k celkové snaze o snižování emisí skleníkových plynů napříč celým hodnotovým řetězcem.

Společnosti produkující biologicky rozložitelné odpady budou stále častěji vyhledávat bioplynové stanice anebo kompostárny v místě své působnosti, protože tato zařízení představují udržitelnou a ekologicky šetrnou alternativu nakládání s odpady a dosáhnou tak snížení uhlíkové stopy v rámci logistických procesů. Kromě vyrobené obnovitelné energie a organického hnojiva tak naplní požadavky na udržitelnost a kritéria ESG.

Integrace ESG principů do provozu bioplynových stanic a kompostáren bude s rostoucím tlakem na snižování environmentálních dopadů, zvyšování transparentnosti a zajištění sociální odpovědnosti pro tyto provozy stále důležitější. Nejméně výkaz o uhlíkové stopě a požadavcích pro ESG reporty dodavatelů. Úspěšné zvládnutí těchto výzev přinese nejen ekonomické výhody, ale také přispěje k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života ve společnostech, kde tyto technologie již fungují.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2024 Zkušenosti s biometanem.