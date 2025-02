Rozvoj TTS energo

Společnost TTS energo, dříve Třebíčská tepelná společnost, zahájila podnikatelskou činnost v roce 1995. Společnost vlastní a provozuje zdroje tepelné a elektrické energie v Třebíči, které zásobují tepelnou energií 10 426 domácností, 29 škol a školek, průmyslové a další objekty. Původně TTS energo provozovala 21 blokových kotelen s výkonem 68,5 MWtep. Později společnost investovala do centralizace vytápění a postavila 54 km rozvodné teplovodní sítě na 4 základní zdroje. V současnosti má v provozu 11 kotlů na biomasu, 12 plynových kotlů a 13 kogeneračních jednotek s celkovým tepelným výkonem 103 MW. Kromě dodávání tepla vyvíjí a vyrábí ekologické kotle na vytápění biomasou.

Foto: Teplárna Sever (TTS Energo)

Z aktuálních projektů společnost připravuje velký projekt v lokalitě Na Kopcích na výstavbu 9 bytových domů (cca 300 bytových jednotek) a 41 řadových rodinných domů včetně inženýrských sítí. Dále také připravují výstavbu rozsáhlé průmyslové zóny v blízkosti Teplárny Sever včetně výstavby zařízení pro energetické využití odpadů v areálu Teplárny Sever. Multipalivový kotel bude koncipován na spalování biomasy a směsný komunální odpad (SKO) jak samostatně pro každé palivo, tak i pro jejich kombinaci. Jedná se o regionální projekt a současná kapacita zařízení je nastavena s ohledem na celoroční odběr tepelné energie v Třebíči a produkci odpadů, která odpovídá zhruba ORP Třebíč. Očekávaný výkon zařízení bude 5,2 MWtep a 380 kWel s roční výrobou tepla 147 TJ.

Aktuálně však nejvíce TTS trápí, stejně jako celý sektor biomasy, nevyplacená provozní podpora pro teplo. Zeptali jsme se na konci října Jaroslava Požára, jak se vyvíjí proces prenotifikace provozní podpory. Podle dostupných informací jsou dotazy z EU na straně MPO. Pokud ministerstvo co nejdříve zašle odpovědi, bylo by teoreticky možné brzké překlopení do procesu notifikace, která by do měsíce mohla být schválena.

Bohužel z důvodu nejistoty a nevyplacení podpory musí teplo v letošním roce navýšit cenu, a to od 1. 9. 2024 o 99 Kč/GJ bez DPH. Pokud by ovšem podpora do konce roku nedorazila, pak by společnost musela vyúčtovat bez podpory, která podle cenového rozhodnutí z roku 2023 měla činit 145 Kč/GJ a v kalkulaci ceny tepla na letošní rok s ní počítali. S touto podporou počítala většina firem provozujících zdroje na biomasu o výkonu od 1-20 MW. Kromě podpory na rok 2024 je problém také s podporou na rok 2025 a v dalších letech. Dne 26. 9. 2024 bylo zveřejněno cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2024, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Zde je podpora stanovena pouze pro nové zdroje zprovozněné v roce 2024 a o zdrojích zprovozněných před rokem 2024 není ani zmínka.

Aby byla podpora v dalších letech vyplácena, je nutné aktualizovat Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, které v obecné rovině určí, které podpory a popř. do jakého výkonu jsou pro konkrétní rok poskytovány. Toto nařízení bylo naposledy aktualizováno v roce 2022. V příloze č. 2 tabulce 1. vymezilo podporu tepla z biomasy do roku 2024. Nikoli však se záměrem, že by tato podpora měla v roce 2024 skončit, byl to obvyklý výhled na 3 roky. Do 30. 11. 2024 musí být zveřejněna kalkulovaná cena tepla na příští rok, proto je potřeba vědět, zda bude podpora v roce 2025 poskytována a v jaké výši. Pokud tato informace do uvedeného data nebude k dispozici, budou muset provozovatelé zdrojů počítat bez podpory, což výrazně navýší cenu tepelné energie pro konečné odběratele.



Provozovatelé soustav zásobovaní tepelnou energií, kde se využívá biomasa, jsou díky státní podpoře schopni konkurovat individuální výrobě tepla z fosilních zdrojů jako je plyn a uhlí. Díky podpoře se daří napojovat nové odběratele, a tím snižovat jednotkovou cenu tepla.

Nevyplácení podpory v roce 2024, nejistota ohledně jejího vyplácení v příštím roce, navýší ceny tepelné energie pro konečné odběratele a začne docházet odpojování odběratelů a postupnému rozpadu soustav zásobování teplem. Pravděpodobně to povede k tomu, že odběratelé přejdou na cenově dostupnější zdroje, které budou více znečišťovat životní prostředí. Provozovatelé zdrojů mají obecně vysoké fixní náklady, které nesouvisí s množstvím dodaného tepla. Pokud se tedy v důsledku odpojování sníží dodávky tepla, pak se fixní náklady rozpočítají na menší množství a zvýší se jednotková cena. Tím dojde ještě ke zhoršení konkurenceschopnosti.

