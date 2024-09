Jak získat udržitelnou biomasu

Podle evropské směrnice RED II na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů z roku 2021 (směrnice č. 2018/2001) musí velcí dodavatelé elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelný původ biomasy, a to v celém dodavatelském řetězci. Je třeba prokázat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrý stav zemědělské půdy.

Foto: fietzfotos@Pixabay.com

Původ biomasy

Aby mohla zemědělská biomasa využívaná ve větších bioplynových stanicích, teplárnách anebo elektrárnách obdržet certifikát původu, nesmí pocházet z orné půdy, kvůli které byl pokácen les či vysušen mokřad. Lesní biomasa navíc musí splňovat náročné podmínky rozsáhlé analýzy rizik, která nesmí být s těžbou udržitelné biomasy spojena, a která musí dosahovat nejnižší možné úrovně, jako je nízký/žádný vliv na lesní ekosystém, biodiverzitu, stav půdy apod.

Základním požadavkem plnění podmínek kritérií udržitelnosti je proto sledovatelnost původu biomasy, a to od primárních producentů, přes obchodníky s biomasou až po koncové odběratele. V případě bioplynových stanic je běžným modelem, že je výroba spjata s vlastní produkcí zemědělských plodin a odpadů, zbytků, které bioplynová stanice zpracovává. Tento model je někdy doplněn nákupem či odběrem surovin od jiných prvovýrobců, ale jsou i zařízení, která veškeré suroviny určené k výrobě bioplynu nakupují. V případě tepláren, elektráren spalujících pevnou biomasu jsou potom častěji důležitým mezičlánkem obchodníci, kteří nakupují biomasu od mnoha menších dodavatelů (často v řádu desítek) – odpady, zbytky z lesní těžby, údržby zeleně v obcích či zbytky z dřevozpracujícího průmyslu, jako jsou pily.

Prvovýrobci, mezi které patří zemědělci, vlastníci lesů či například obce, anebo původci biologicky rozložitelných odpadů z průmyslu, potravinářství apod., kteří dodávají tyto suroviny do certifikovaných bioplynových stanic, elektráren a tepláren na biomasu, musí potvrzovat soulad s požadavky kritérií udržitelnosti dle směrnice RED II a s platnou legislativou, potažmo pravidly zvoleného dobrovolného systému. Obecně se jedná o ochranu ekosystému, kde se dbá na dodržování zásad ukládání uhlíku a péči o biodiverzitu.

Certifikát udržitelnosti

Prokazování souladu s kritérii udržitelnosti u energeticky využité biomasy se vztahuje na všechny bioplynové (a biometanové) stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny s příkonem min. 20 MW. Dále se týká právě obchodníků s biomasou. Všechny tyto články dodavatelského řetězce musí certifikátem dokládat, že biomasa použitá k výrobě energie byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy. Tato pravidla stanovená v RED II jsou převzata do metodické příručky jednotlivých dobrovolných systémů. Těch je v EU aktuálně schváleno 15, v členských zemích se musí vzájemně uznávat, v ČR jsou však používány tři systémy, a to SURE, KZR INiG a ISCC.

S ohledem na vývoj legislativy je již nyní jasné, že budou tyto podmínky upraveny s transpozicí požadavků nové směrnice RED III. Dojde například ke snížení hranice povinnosti plnit kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu z 20 na 7,5 MW a dále bude omezeno využívání některých druhů lesní biomasy jako je například průmyslová kulatina nebo kořeny a pařezy.

Foto: Albrecht Fietz@Pixabay.com

Získání certifikátu

Aby společnost mohla prodávat nebo využívat udržitelnou biomasu je nutná certifikace pod dobrovolným systémem kritérií udržitelnosti. Tuto skutečnost ověřují certifikační firmy podle systémů schválených Evropskou komisí. Jedním z těchto systémů je SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), který je od základu navržen s porozuměním potřebám zemědělců, obchodníků s biomasou a provozovatelů bioplynových stanic a tepláren, elektráren na biomasu. Tento dobrovolný systém je na českém a slovenském trhu zajištěn Českým sdružením pro biomasu, které je výhradním partnerem tohoto systému. Sdružení CZ Biom organizuje školení, webináře a konzultace pro tento systém.*

Článek byl publikován na webu Energie 21 a Roľnícke noviny.