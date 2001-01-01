Odborné články
Biometanová stanice Krakořice mění hnůj na zelený plyn
Zemědělství už dávno není jen o pěstování obilí a chovu dobytka. Moderní farmy dnes čelí zásadní otázce – jak udržet stabilitu podnikání v době, kdy se ceny komodit hýbou rychleji než burzovní indexy a ekologické nároky rostou každým rokem?
Společnost Paseka, zemědělská a.s., která hospodaří na 3 000 hektarech půdy v podhůří Nízkého Jeseníku již našla odpověď: výrobu biometanu. V roce 2022 se rozhodla investovat do první zemědělské biometanové stanice postavené na zelené louce v České republice. Pro realizaci si vybrala spolehlivého a osvědčeného dodavatele – společnost agriKomp Bohemia, která má na kontě přes 90 bioplynových stanic v ČR a více o sobě dala vědět loňským otevřením biometanové stanice Rakvice. Příští rok firma plánuje oslavy 20 let od svého založení.
Stanice v Krakořicích, která získala zvláštní ocenění za technický přínos v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje, je připojena do sítě největšího tuzemského dodavatele zemního plynu GasNet. Moderní a spolehlivá technologie agriKomp počítá s výrobou cca 2,3 milionů m3 biometanu ročně.
Slavnostního otevření, které se uskutečnilo 19. května 2025, se zúčastnili ministr zemědělství Marek Výborný, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka i Andrzej Martynek, generální ředitel GasNet.
V evropském kontextu je Česko zatím menším producentem biometanu, zatímco lídry v této oblasti jsou například Německo, Francie nebo Velká Británie – ve všech těchto zemích skupina agriKomp velmi aktivně působí. Biometan potřebuje na českém trhu silnější postavení, aby mohl plně využít svůj potenciál. Tomu by měl v příštích letech napomoci nedávno schválený Akční plán podpory rozvoje biometanu v ČR. Podle statistiky Evropské bioplynové asociace (EBA) je nyní v Evropě cca 1 678 biometanových stanic, ČR se pyšní zatím pouze 12.
„Biometanová stanice na klíč představuje pro investora záruku spolehlivosti – odpovědnost za návrh, kompletní dodávku zařízení i realizaci nese jeden generální dodavatel. Zásadní roli pak naše společnost hraje v zajištění záručního a pozáručního servisu během celé životnosti stanice na všech myslitelných servisních úrovních od techniky bioplynové/biometanové stanice, kogeneračních jednotek až přes biologický dozor a administrativní management. Díky prověřeným technologiím s vysokou účinností a optimalizované ekonomice provozu jde o řešení, které dává smysl. Je to cesta k udržitelnosti a my jsme připraveni takovéto projekty i s dalšími partnery realizovat,“ říká Radek Házy, jednatel společnosti agriKomp Bohemia s.r.o.
Proměna střediska v Krakořicích
Historie střediska Krakořice (asi 3 km severozápadně od Šternberka v Olomouckém kraji), kde dnes stojí biometanová stanice, je jako učebnicový příklad proměn zemědělství v posledních dekádách. V 80. letech zde byl vybudován Společný závod odchovu jalovic (SZOJ) – projekt, který měl optimalizovat chov skotu pro několik zemědělských družstev. Bohužel, kvůli špatné konstrukci a vysokým provozním nákladům byl areál po 15 letech uzavřen. Následovala přestavba na chov prasat, která ale skončila v roce 2020. Důvodem byly neudržitelné ceny krmiv a nízké výkupní ceny vepřového masa. A tak se firma ocitla na křižovatce: nechat areál chátrat, nebo najít nové využití? Rozhodnutí padlo jasné – biometanová stanice.
Jak biometanová stanice funguje?
VSTUPNÍ SUROVINY:
- Hnůj a podestýlka ze živočišné výroby
- Nedožerky a skrývky siláží
- Řepné řízky a kukuřičná siláž
PROCES VÝROBY:
Anaerobní fermentace – mikroorganismy rozkládají organickou hmotu a vytváří bioplyn
Čištění na biometanovou kvalitu – odstranění CO₂ a síry
Vtláčení do plynárenské sítě – plnohodnotná náhrada zemního plynu
Vedlejší produkty:
Digestát, fugát – kapalné organo-minerální hnojivo
Separát – pevné hnojivo, které nahrazuje hnůj
HLAVNÍ TECHNICKÉ KOMPONENTY STANICE
- KGJ agriKomp BGA 136 o výkonu 250 kWel. / 265 kWtep.
- Čisticí jednotka agriPure V2 500 – kapacita 500 Nm³/h surového bioplynu
- Vtláčecí jednotka – napojení na GasNet 1,097 km
Další infrastrukturní prvky
- Vstupní jímka na tekuté suroviny 13/6 m
- Silážní žlab o kapacitě 33 000 m³
- Fermentory 2x 22/6 m
- Dofermentor 22/6 m
- Koncový sklad digestátu 36/8 m
Zajištění provozu a údržby
- Automatizovaný řídicí systém sleduje všechny klíčové parametry provozu
- Pravidelná údržba hlavních technologických komponent zajišťuje vysokou efektivitu
Výzvy a realita
Žádný velký projekt se neobejde bez výzev. S čím jsme se museli vypořádat?
V prvé řadě to byly nejasné podmínky výkupu biometanu – biometanová legislativa se teprve formuje a chybějí jasná pravidla. Dále jsme řešili logistiku svozu surovin, která vyžadovala optimalizaci dopravy materiálů mezi středisky. V neposlední řadě to bylo vybudování nových silážních žlabů a zajištění dostatečné kapacity pro fermentaci. Ale i přes tyto překážky dnes stanice funguje na plný výkon a přináší stabilní výsledky.
Biometan: Budoucnost energetiky
Pokud má české zemědělství přežít další dekády turbulentních změn, musí se stát multifunkčním odvětvím – produkce potravin, ochrana krajiny a výroba energie musí jít ruku v ruce. Biometanové stanice, jako ta v Krakořicích, ukazují, že budoucnost není jen o dotacích, ale o chytrém a promyšleném hospodaření se zdroji. Biometanové stanice představují významný přínos pro ochranu životního prostředí, udržitelné zemědělství a energetickou soběstačnost.
Biometan je odpovědí na otázky budoucnosti a my jsme u toho.
Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2025 Na cestě s biomasou a bioplynem.Tweet
