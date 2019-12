Zásady a pravidla registrace hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů – zaměřeno na digestát

Registrace hnojiv je správní řízení podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hnojivech“), které vykonává podle § 4 zákona o hnojivech ÚKZÚZ.

Do oběhu (§ 3 zákona o hnojivech) se smějí uvádět pouze hnojiva, která jsou registrovaná, která neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat, nepoškozují životní prostředí, splňují požadavky na označení, balení a skladování a nejsou znehodnocena. Uváděním hnojiv do oběhu se rozumí jakákoli forma převodu, také např. jejich nabízení formou inzerce v médiích včetně internetu.

Do oběhu je nepřípustné uvést hnojivo nebo statkové hnojivo neoznačené, označené nepravdivými nebo klamavými údaji a u něhož obsah rizikových prvků je vyšší než stanoví vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení registračního řízení

Žadatelem o registraci je výrobce, dovozce nebo dodavatel hnojiva. Žadatel má možnost získat formulář žádosti o registraci buď na internetové adrese ÚKZÚZ www.ukzuz.cz - Hnojiva a půda - Registrace hnojiv - Žádost o registraci nebo přímo na pracovišti ÚKZÚZ Praha. Pokud žadatel nemá zkušenosti se správním řízením, má právo na poskytnutí konzultace.

Řádně vyplněná žádost o registraci opatřená kolkem v hodnotě 3 000,- Kč a s požadovanou dokumentací může být podána prostřednictvím České pošty nebo osobně na ÚKZÚZ Praha.

Na co nezapomenout při podání žádosti o registraci hnojiva

údaje musí být přesné, doložené a nesmí si vzájemně odporovat

uvést obchodní jméno/jméno, příjmení, titulu, sídla/bydliště a statutárního orgánu ve shodě s předloženým výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem

v případě, že žadatel zmocňuje k jednání s ÚKZÚZ jinou osobu, je nutné předložit plnou moc a uvést adresu, je-li odlišná od adresy žadatele

pokud žadatel neurčí osobu zmocněnou k jednání s ÚKZÚZ, všechny povinnosti ve správním řízení přechází na osobu uvedenou na 1. místě v seznamu statutárních orgánů

údaje o výrobci není třeba uvádět v případě, že je žadatel současně i výrobcem, v ostatních případech se tato část formuláře musí vyplnit a to i případě, že žadatel je i výrobcem, ale konkrétní výrobek se vyrábí v jiné provozovně stejného výrobce

typ hnojiva určit podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

musí být čitelně uvedeno jméno a podpis musí odpovídat zmocnění podle výpisu z obchodního rejstříku

k žádosti musí být přiložena veškerá požadovaná dokumentace, která je popsána v příloze žádosti o registraci hnojiva, nezbytnost předložení daných příloh určí pracovník ÚKZÚZ u každé konkrétní žádosti

žadatel je povinen poskytnout ústavu potřebné vzorky hnojiva či umožnit jejich odběr

Dále musí být doložen obsah jednotlivých součástí hnojiva a hodnoty chemických a fyzikálních vlastností hnojiva včetně obsahu rizikových prvků (dokládá se technickou dokumentací výrobku, např. bezpečnostním listem, technickou normou apod.), dále rozsah a způsob použití hnojiva a podmínky jeho skladování (dokládá se návodem na použití v příbalovém letáku). Žadatel je také povinen poskytnout další podklady a informace nezbytné pro registrační řízení, pokud to vyplyne z již dodané dokumentace nebo průběhu registračního řízení.

Pokud jsou potřeba doložit další přílohy, vyzve odpovědný pracovník žadatele k doplnění a současně řízení přeruší a stanoví lhůtu, do kdy musí být nedostatky žádosti odstraněny. V řízení se pokračuje ihned poté, co žadatel nedostatky odstraní. V případě, že je neodstraní ve stanovené lhůtě a v této lhůtě nepožádá o její prodloužení, ÚKZÚZ žádost o registraci zamítne.

Průběh registračního řízení

Pro registraci hnojiv se požívá postup spočívající ve stanovení podmínek registrace s možností vyjádření žadatele k těmto podmínkám a vyhodnocení, jak hnojivo těmto podmínkám vyhověla, zpracované formou závěrečného protokolu. Součástí registračního řízení je návštěva výrobny – BPS.

Protože se jedná o typové hnojivo, jsou povinni pracovníci ÚKZÚZ vydat Rozhodnutí o registraci hnojiva nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy jim byla žádost o registraci doručena.

Rozhodnutí o registraci

Zákon o hnojivech v § 5 odst. 1 stanoví, že ÚKZÚZ vydá rozhodnutí o registraci hnojiva, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona. Požadavky zákona o hnojivech jsou obsaženy v podmínkách registrace a míra jejich splnění je dokumentována závěrečným protokolem a shrnuta v závěru tohoto protokolu do konstatování, zda hnojivo vyhovuje svými rozhodnými vlastnostmi podmínkám registrace.

Nedílnou součástí rozhodnutí o registraci je označení hnojiva (příbalový leták).

V označení hnojiva je uvedeno číslo rozhodnutí o registraci. Žadatel je povinen používat při uvádění hnojiva do oběhu závazné znění označení a tato označení jsou povinni používat i další dodavatelé, kteří uvádějí registrovaný výrobek do oběhu. Podle § 5 odst. 2 zákona o hnojivech platí rozhodnutí o registraci 5 let, pokud není doba jeho platnosti zkrácena. ÚKZÚZ vydává rozhodnutí o registraci s platností v rozmezí 4 až 5 let (vždy s datem platnosti do konce roku, takže rozhodnutí vydaná v lednu mají dobu platnosti 5 let, zatímco rozhodnutí vydaná v prosinci jen 4 roky).

ÚKZÚZ vede registr hnojiv, do kterého se zapisují registrovaná hnojiva (§ 6 zákona o hnojivech). Seznam registrovaných hnojiv zveřejňuje ÚKZÚZ ve Věstníku ústavu, který je v tištěné podobě a elektronicky je zveřejněn na internetových stránkách ÚKZÚZ www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Věstníky. ÚKZÚZ vede také elektronický registr hnojiv na www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv – Registr hnojiv. V programu se dá vyhledávat podle názvu HNOJIVA nebo podle ŽADATELE, VÝROBCE. V tomto elektronickém registru jsou také schválené etikety/příbalové letáky pod hlavičkou ETIKETY. Na internetových stánkách ÚKZÚZ je uveřejňována také veškerá platná legislativa na úseku hnojiv v posledním, aktualizovaném znění.

Rozhodnutí o zamítnutí registrace

Rozhodnutí o zamítnutí registraci se vydává podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o hnojivech, „nejsou-li splněny požadavky zákona a to ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti o registraci.“

Toto rozhodnutí se vydává také v případě, že se ve správním řízení zjistí skutečnost, která znemožňuje žádosti o registraci vyhovět (§ 51 odst. 3 správního řádu) nebo závěrečné konstatování závěrečného protokolu je negativní. Rozhodnutí o zamítnutí registrace se nevydává, pokud se žadatel rozhodne řízení zastavit zpětvzetím žádosti o registraci.

Rozhodnutí o zrušení registrace

Důvody pro vydání rozhodnutí o zrušení registrace jsou uvedeny v § 5 odst. 4 zákona o hnojivech: „Ústav zruší rozhodnutím registraci hnojiva:

na písemnou žádost výrobce nebo dovozce zjistí-li při výkonu odborného dozoru porušení povinností stanovených v § 3.“

Po vydání rozhodnutí o registraci a uvedení registrovaného výrobku do oběhu se uplatňuje odborný dozor podle § 12 zákona o hnojivech.

Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci

Podle § 5 odst. 3 zákona o hnojivech může osoba požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí, ale žádost musí být doručena nejpozději 6 měsíců před dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí lze prodloužit nejvýše o 5 let a to i opakovaně. Žadatel o prodloužení platnosti rozhodnutí podá v zákonném termínu žádost a zaplatí správní poplatek 500 Kč. Ve lhůtě nejvýše 6 měsíců dostane rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci, tak aby platnost prodloužení navazovala na dobu platnosti původního rozhodnutí.

Praktické informace k registraci digestátu

Uvádění digestátu do oběhu prodejem nebo jiným způsobem je umožněno pouze na základě jeho registrace podle § 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Není povinné registrovat digestáty vyrobené pro vlastní potřebu, tedy na vlastní pozemky nebo na pozemky v užívání. Registraci provádí ÚKZÚZ a veškeré informace potřebné k podání žádosti jsou uvedeny na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv.

Tekutý fermentační zbytek po anaerobní digesci má specifické vlastnosti dané konkrétními použitými surovinami a technologií výroby. Použití i dávkování digestátu jako hnojiva se do značné míry podobá použití a dávkování kejdy, samozřejmě vždy s přihlédnutím k obsahu živin, zejména dusíku a potřebám pěstovaných rostlin.

Digestát má vzhledem k použitým surovinám poměrně vysoký celkový obsah dusíku (0,2 ale až i 1 % ve hmotě) a sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 8 %. Při průměrném obsahu 0,5 % celkového dusíku v hnojivu se dodá při dávce 1 t (1m3) digestátu 5 kg dusíku na ha.

Digestát je možné použít jako organické hnojivo tak, jak vychází z fermentoru respektive ze zásobní nádrže nebo je možné jeho odvodnění a využití tuhé a tekuté frakce zvlášť.

Pokud se digestáty využívají jako organické hnojivo, postupuje se při jejich použití podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a zejména podle znění vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1 e) a musí splňovat limitní hodnoty rizikových prků uvedených v příloze č. 1, tabulka č. 2 této vyhlášky.

Digestát je také hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem (C/N do 10), což je podstatné pro zemědělské podnikatele hospodařící ve zranitelných oblastech (cca 50 % zemědělské půdy) a z toho plynoucí omezení hnojení – dávkování dusíku. Tato omezení vyplývají z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Toto nařízení obsahuje také jako jedno z mnoha dalších opatření povinnost zapravovat tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Tento právní předpis upravuje i podmínky používání tohoto typu hnojiva na trvalých travních porostech.

Při používání tohoto hnojiva je samozřejmě nutné respektovat podmínky stanovené právními předpisy pro používání hnojiv (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů).

Mimo vegetační období platí omezení pro použití digestátu na půdu, proto je nutné vyřešit jeho skladování. Skladování a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je odběr a využití digestátu částečně nebo zcela závislé na jiných subjektech (odběratelích), provozovatel zařízení by měl tuto věc ošetřit smluvním vztahem.

K evidenci aplikace digestátu na ornou půdu slouží tabulka uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky ÚKZÚZ při registraci digestátu

Společně s žádostí o registraci by měl žadatel předložit vzorek digestátu nebo umožnit jeho odebraní, je také možné akceptovat rozbor vzorku provedeného jinou akreditovanou laboratoří.

Při registraci digestátu (hnojiva typu 18.1.e podle přílohy č. 3 - vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů) rozsah příloh prakticky odpovídá požadavkům Metodického pokynu MŽP – sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP, „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do oběhu.“

Za účelem ověření, zda jsou vytvořeny předpoklady pro trvalé dodržování deklarované jakosti výroby, provádí ÚKZÚZ prověrku/návštěvu v BPS.

Žadatel musí mít zpracovaný příbalový leták (nebo alespoň jeho návrh), kde je řešeno dávkování, druh plodiny, způsob aplikace např. aplikátorem s přímým zapravením do půdy, aby se zamezilo šíření zápachu do okolí.

Žadatel musí předložit technologické schéma provozu BPS s vyznačeným místem vzorkování.

Žadatel musí mít řešen režim vzorkování, tak aby odběr vzorku v rámci odborného dozoru byl totožný s odběrem vzorku v rámci vlastní výstupní kontroly.

Vzorkovaný objem musí být ve vznosu, tzn., že musí být přítomno čerpadlo nebo musí být zajištěno promíchání jiným způsobem.

Je nutné zajistit, aby na zemědělskou půdu bylo aplikováno hnojivo o vlastnostech, které jsou uvedeny v podmínkách registrace.

U BPS, kde se používá jako jedna ze vstupních surovin stabilizovaný kal z ČOV nebo jiné druhy odpadů, se při registraci vyžaduje stávající platný provozní řád v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud BPS zpracovávají VŽP, spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny (pasterizace, vysokoteplotní hygienizace). V tomto případě požaduje ÚKZÚZ při registraci platné schválení příslušnou Státní veterinární správou.

Závěr

V tomto článku jsou shrnuty základní zásady a pravidla registrace hnojiv podle zákona o hnojivech se zaměřením na digestáty. Z těchto zásad a pravidel by mělo vyplynout, jak nahlížet na digestáty, které ve společnosti ve velkém množství vznikají, pokud je chce někdo aplikovat na zemědělskou půdu a uvádět do oběhu jako hnojivo.