CZ Biom vítá a podporuje závěry summitu EU

Evropský summit, který se konal za velké pozornosti médií v Bruselu ve dnech 8.-9.března přinesl závazný cíl pokrývat 20 % energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů energie v roce 2020.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu toto rozhodnutí vítá a současně jej považuje pouze za jeden z logických kroků na cestě k udržitelnému rozvoji. Vysoká spotřeba energie a její neefektivní využívání totiž přirozeně snižují věrohodnost a sílu tak logického rozhodnutí, jakým je návrat k obnovitelným zdrojům energie. Proto je rozhodnutí o 20% podílu obnovitelných zdrojů energie nutno chápat zásadně v souvislosti se snižováním energetické náročnosti ve všech odvětvích a všech oborech lidské činnosti. A to tím spíše, že hlavním důvodem, který tomuto rozhodnutí předcházel je nutnost snížit emise skleníkových plynů.

Potenciál biomasy

Obecně se veřejnosti předkládají informace o malém, nebo dokonce vyčerpaném potenciálu obnovitelných zdrojů, zejména větrné, sluneční, resp. vodní energie. Největší naděje se tak vkládají do potenciálu energetické biomasy s tím, že však tento potenciál nelze přeceňovat. Následující graf (obrázek 1) ukazuje možnost, jak by se mohl prakticky potenciál obnovitelných zdrojů naplňovat s výhledem do roku 2050. Pro srovnání: 20% závazek by znamenal výrobu přibližně 360 PJ při zachování současné spotřeby všech primárních zdrojů energie (PEZ) v České republice ve výši zhruba 1800 PJ ročně. V delším časovém horizontu toto možné je, ale současně je nutno usilovat o snižování absolutní spotřeby PEZ už jen s ohledem na jejich neefektivní využívání v současnosti. Při snížení spotřeby PEZ o předpokládaných 20 % (na zhruba 1500 PJ) by 20% podíl obnovitelných zdrojů představoval 300 PJ. Biomasa může z této hodnoty zajistit zhruba 2/3, což mimo jiné odpovídá hodnotě z platné Státní energetické koncepce z roku 2004, která pro rok 2030 plánuje hodnotu o něco vyšší než 200 PJ energie z biomasy.

V případě „bezpalivových“ zdrojů energie, jakými jsou technologie a využití větrné energie a sluneční energie, případně vodní energie je relativně minimalizována závislost na provozních nákladech, třebaže i v těchto případech může postupující klimatická změna přinést významná ohrožení. Biomasa je však primárním zdrojem energie, který má snadno definovatelný potenciál a velmi mnoho způsobů využití, které si vzájemně mohou konkurovat:

Jedná se zejména o tyto druhy biomasy:

zbytková dřevní biomasa po těžbě dřeva v lese (+ probírky, prořezávky)

zbytková dřevní biomasa ze zpracování dřeva na pilách a zprac.závodech

palivové dříví

cíleně pěstovaná biomasa pro výrobu lihu (obilí, cukrová řepa)

cíleně pěstovaná biomasa pro výrobu MEŘO (řepka olejná)

cíleně pěstovaná biomasa pro anaerobní digesci (kukuřice apod.)

ostatní energetické plodiny pro přímé spalování

Dlouhodobým cílem Českého sdružení pro biomasu je zvýšit podíl udržitelné výroby energie z biomasy a zvyšovat povědomí o možnostech a způsobech jejího maximálně efektivního využívání a aktivně se na tomto procesu účastnit.

Snižování emisí skleníkových plynů a jaderná energetika

Pozitivním výsledkem summitu EU je jasné odmítnutí snah o zařazení jaderné energie na roveň obnovitelných zdrojů. Současně je ale důležitá deklarace vytvoření evropské expertní skupiny pro jadernou bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem.

Ovšem představa o jaderné energetice jako možném řešení snižování emisí skleníkových plynů nemusí být v praxi naplněna. I v případě, že odhlédneme od stále nevyřešené otázky nakládání s jaderným odpadem a od možnosti rychlého vyčerpání zásob uranu, tak ani v zemích, které mají vysoký podíl jaderné energie (mezi něž patří i ČR) se neprokázala pozitivní korelace s tendencí ke snižování emisí skleníkových plynů. Pravděpodobně je to způsobeno mj. i tím, že velký zdroj energie (vždy státem podporovaný a dotovaný např. formou státní garance, neboť jadernou elektrárnu nelze pojistit u komerční pojišťovny) vytváří mylný dojem, že je energie dostatek a nemotivuje tak dostatečně ke snižování energetické náročnosti v ostatních oborech.

Pokud jde o vztah výroby energie z biomasy, potažmo obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie, tak se z hlediska životního cyklu sice nejedná o konkurující si zdroje, ale obrovská disproporce je v prostředcích, které byly a stále jsou věnovány na jaderný výzkum, zatímco výzkum obnovitelných zdrojů neměl k dispozici ani desetinu těchto prostředků. Přitom procento celosvětové výroby energie z jaderných zdrojů a z obnovitelných zdrojů je srovnatelné.

Proto považujeme ze nezbytné urychleně zajistit intenzivnější výzkum obnovitelných zdrojů energie ve všech fázích – od základního po aplikovaný.

Export biomasy

Výrazné ohrožení naplňování národního cíle, ale také ohrožení z pohledu bezpečnosti a určité míry soběstačnosti zásobování energií představuje vývoz biomasy z ČR. Vývoz biomasy stále roste, což souvisí zejména s realizací akčního plánu pro biomasu v Evropě, podporou výroby elektřiny z OZE a růstem cen neobnovitelných zdrojů.

Nestabilní trh s biomasou v Evropě znamená například ohrožení pro průmysl výroby papíru a buničiny a v případě České republiky se ohrožení rozšiřuje na celý trh s biomasou, neboť rostoucí cena biomasy v Evropě způsobuje stále větší odliv biomasy z ČR. Pokračování tohoto trendu je pravděpodobné, neboť kupní síla v ČR neporoste rychleji a hrozí, že také cíleně pěstovaná biomasa může být časem z významné části exportována.

V zájmu rozvoje trhu s pevnými biopalivy (brikety, pelety) je nezbytné vytvořit podmínky pro jejich lepší cenovou dostupnost, k čemuž může mj. významně přispět zařazení do snížené sazby DPH k čemuž jsme nakonec Evropskou komisí vyzýváni.

Možnosti řešení na lokální úrovni – „energeticky soběstačná obec“

CZ Biom předkládá jisté praktické možnosti řešení všech nastolených otázek:

snižování emisí skleníkových plynů

zvyšování energetické efektivnosti

zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie

zvyšování ekonomického potenciálu regionů i celé ČR (zvýšení přidané hodnoty)

zvýšení bezpečnosti zásobování energií

zvýšení energetické soběstačnosti a nezávislosti na dovozech energie

Energetickou soběstačností můžeme v krajním a leckdy pouze hypotetickém případě rozumět 100 % pokrytí energetické potřeby z místních zdrojů. S ohledem na další aspekty regionálního rozvoje můžeme definici soběstačnosti formulovat například následovně: „dosažení takové míry zásobování energií z místně dostupných zdrojů, které postačí pro zachování a udržení základních funkcí místního společenství“.

Tento modelový příklad používá CZ Biom již několik let v rámci diskuse o budoucnosti české energetické politiky, nicméně v tuto chvíli zcela přesně odpovídá aktuálně vydanému Akčnímu plánu pro energetickou účinnost (Evropská komise, 19.10.2006).

Dosažení rozumné míry soběstačnosti, zejména s ohledem na dlouhodobou ekonomickou a ekologickou udržitelnost, je podmíněno nalezením „základní“ potřeby energie v regionu a využitím dostupných zdrojů, včetně toho nejdůležitějšího – potenciálu energetické efektivnosti. Postupem času se tato nevyrobená energie (negaenergie) stává nejlevnějším zdrojem energie. Strategickým cílem je jak relativní, tak i absolutní snížení spotřeby energie, aniž by tím došlo ke snížení kvality života a omezení ostatní produkce. Základní princip soběstačnosti lze nakonec dostatečně úspěšně rozvíjet i na úrovni domácnosti, podniku apod.

Časové období 2006 – 2020 s „kontrolním“ rokem 2013, bylo zvoleno jak s ohledem na horizont obvyklý pro strategické plánování (15 – 20 let), tak i s ohledem na zdroje financování projektů, které mohou velmi významně přispět k dosažení cílů uvedené strategie. Tyto zdroje budou k dispozici v období 2007 – 2013 v podobě Strukturálních fondů a dalších fondů EU (např. fondu pro zemědělství a rozvoj venkova). Lepší příležitost pro nastartování strategie „ESO“ již zřejmě nikdy nebude, nejlépe je tudíž začít s přípravou strategie a konkrétních projektů ihned.

Poznámka: Průměrná česká domácnost, která v roce 2006 spotřebuje zhruba 18 MWh (65 GJ), z čehož jsou zhruba tři čtvrtiny určeny na vytápění, by při přijetí strategie „ESO“ mohla v roce 2020 snížit svou potřebu pod 10 MWh (36 GJ). Nejvyšší potenciál úspor je v úspoře energie určené pro vytápění a ten je relativně snadno dosažitelný. K tomu je možno připočíst úsporu konvenční energie na přípravu teplé vody při předpokládaném využití sluneční energie.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

