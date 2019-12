Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností

Představitelé EU, včetně zástupců ČR, se na summitu EU dne 9. 3. shodli na potřebě významného nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Právě bioplyn je podle zákona č. 180/2005 Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a ačkoliv byl u nás doposud spíše podceňován, v ČR má tento zdroj významný potenciál. Reálně totiž může zajistit zásobování desítek tisíc českých domácností obnovitelnou energií, podobně jako je tomu dnes již v praxi v Německu. Může tak významně pomoci při řešení snižování závislosti ČR na fosilních palivech a při naplňování závazků v rámci členství ČR v EU.

Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, což jsou moderní a ekologická zařízení, která zpracovávají např. biologicky rozložitelné odpady (zbytky potravin z domácností, jídelen apod.) nebo cíleně pěstované plodiny (např. kukuřici). Organická hmota je v nich zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a výsledkem procesu jsou ekologická elektřina a teplo a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

CZ Biom - České sdružení pro biomasu1 odhaduje reálný potenciál počtu bioplynových stanic v ČR na 400 zařízení do r. 2015. Na konci roku 2006 bylo přitom v provozu pouze cca 18 zařízení. Do roku 2004 tento obor zcela stagnoval. Oživení nastalo díky přijetí zákona č. 180/2005 Sb. a zvýšení výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z bioplynu. V průběhu roku 2006 tak bylo zprovozněno celkem 6 nových bioplynových stanic.

Odhady CZ Biom rovněž ukazují, že pokud se podaří nastavit skutečně vhodné podmínky pro rozvoj oboru, v roce 2010 může celkový instalovaný elektrický výkon v bioplynových stanicích činit 90 MWel. Protože výhodou těchto zařízení je vysoká energetická účinnost s roční dobou využití standardně 8.000 hod., předpokládaná výroba elektrické energie by mohla v r. 2010 dosáhnout až 720 GWh. Toto množství by mohlo pokrýt spotřebu elektřiny pro cca 500.000 obyvatel ČR2 a mohlo by tak postačovat pro zásobování cca 200.000 domácností. Do roku 2015 by pak počet zařízení a výroba elektrické energie mohla vzrůst ještě na dvojnásobek.

Významné přínosy bioplynových stanic názorně dokládá vývoj v Německu, kde již několik let probíhá bioplynový boom. Díky vhodně nastavenému systému podpor dosáhl obor bioplynu zatím největšího rozvoje v loňském roce, když bylo nově zprovozněno cca 700 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 550 MWel.! Celkový počet bioplynových stanic v roce 2006 je v Německu odhadován na 3.500 zařízení3. Jejich souhrnný instalovaný elektrický výkon dosáhl obdivuhodných 1.100 MWel. s produkcí přes 5 TWh (= 5 miliard kWh) elektřiny! Po uvedení loňských zařízení do plného výkonu a s novými instalacemi se letos očekává produkce více než 10 TWh, což by mělo stačit pro zásobování více než tří miliónů průměrných domácností obnovitelnu energií.

V souvislosti se závazky ČR vůči EU na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, posílenými navíc dohodou představitelů EU ze dne 9. 3. 2007, je zřejmé, že výroba elektřiny z bioplynu bude i u nás mít významnou roli. Základní podmínkou pro využití potenciálu bioplynu je nastavení skutečně aktivního systému státní podpory. Zejména se jedná o významné navýšení výkupní ceny za elektřinu z bioplynu a o odstranění stávajících administrativních a legislativních bariér.

Poznámky k textu