Co přinesla valná hromada 2005

Dne 2.3. 2005 se v prostorách auly VÚRV konala Valná hromada CZ Biom, na které bylo zvoleno nové předsednictvo a členové revizní komice. Předsednictvo zvolilo do funkce předsedy Miroslava Šafaříka, do funkce místopředsedy Antonína Slejšku. a do funkce tajemníka Jana Habarta. Předsedou revizní komise byl zvolen Jaroslav Váňa. Průběh a výsledky voleb, stejně jako výsledky prvního zasedání Předsednictva a Revizní komise naleznete v přiloženém zápise (pdf, 120 kB)

Průběh voleb a sčítání hlasů probíhalo bez komplikací, Výsledky volem jsou shrnuty v tab. 1:

Tab.1: Výsledky voleb valné hromady CZ Biom 2. 3. 2005

Funkce Jméno Předseda Miroslav Šafařík Místopředseda Antonín Slejška Tajemník Jan Habart Členové předsednictva Horký Richard Hůrka Miroslav Juchelková Dagmar - nepřítomna Kára Jaroslav - nepřítomen Usťak Sergej Valečko Zdeněk Předseda revizní komise Váňa Jaroslav Členové revizní komise Petříková Vlasta Hutla Petr

Po volbě následovala schůze nového předsednictva, které schválila tyto body:

Sídlo sdružení CZ Biom nadále zůstává na stávající adrese Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně;

Schůze předsednictva se bude konat 2x ročně;

Běžné provozní a administrativní záležitosti vyřizuje předseda, místopředseda či tajemník za pomoci sekretariátu;

Záležitosti vyžadující souhlas předsednictva, které nemají charakter personální změny či zvlášť významného dopadu budou schvalovány pomocí elektronické pošty (bez nutnosti použití elektronického podpisu) negativní volbou či připomínkou, tj. v případě, že člen předsednictva či revizní komise s daným aktem nesouhlasí, vyjádří to elektronickou odpovědí a k jeho názoru bude přihlédnuto; v případě 2 negativních hlasů bude provedení aktu zamítnuto nebo odloženo – hlasování proběhne vždy v termínu odpovídajícímu charakteru a potřebám dané záležitosti;

Předsednictvo schvaluje Akční plán pro rok 2005, který je přílohou tohoto zápisu;

Časopis sdružení CZ Biom bude vycházet 4x ročně a to v elektronické i písemné podobě;

Předsednictvo pověřuje kompostářské sekce CZ Biom prováděním certifikace mulč-kompostů na základě své interní směrnice;

Předsednictvo pověřuje předsedu sepsáním stanoviska k zákonu o podpoře energie z obnovitelných zdrojů pro Senát ČR;

Předsednictvo se zavazuje vyřešit spravování informační a účetní agendy CZ Biom vedené u RNDr. Petříkové.

Navržené usnesení odsouhlasilo jako celek 7 členů předsednictva ze 7 přítomných.

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Valná hromada CZ Biomu.