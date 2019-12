Ceny dřevěných pelet se drží nízko. Kdo je nakoupí před topnou sezonou, ušetří další tisíce

Cena dřevěných pelet se už více než tři roky pohybuje kolem 5 000 Kč za tunu, tedy méně než cena černého uhlí nebo koksu. Rodinný dům tak vytopíte za 23 000 Kč ročně. Se zemním plynem nebo elektřinou, jejichž ceny od roku 2010 rostou, přitom zaplatíte až 40 000 Kč. Firmy i soukromníci proto zvažují koupi automatického kotle na biomasu. Investice se rodinám vrátí za 5 let, firmám a institucím s většími budovami ještě mnohem dříve. Kdo se rozhodne do konce června, ušetří v předsezónních slevách na pelety další tisíce.

Obr. 1: Náklady na vytápění peletami za rok a porovnání s ostatními palivy a mapa produkce pelet

Rychlé rozhodnutí o změně vytápění může rodinám i firmám ušetřit tisíce korun z ročního rozpočtu – pelety různých českých výrobců je možné před topnou pořídit za nižší ceny. S rozhodnutím může pomoci pohled na vývoj cen různých druhů paliva v posledních letech. Dlouhodobý trend ukazuje, že zatímco ceny plynu a topného oleje se už blíží nejdražší elektřině, ceny dřeva, dřevěných pelet, dřevěných briket a hnědého uhlí se dlouhodobě drží nízko – od roku 2009 se nezměnily.

Domácnosti a firmy, které dosud topí plynem nebo elektřinou, přecházejí k peletám na základě jejich stabilně nízké ceny. Jiní berou pelety jako cestu ke zlepšení vzduchu, který dýchají. Dosud vytápěli hnědým uhlím, přecházejí na dřevěné pelety kvůli rostoucímu podílu škodlivin v ovzduší. „Například v Moravskoslezském kraji, kde lidé dýchají nejvíce škodlivých látek, mohou hnědé uhlí nahradit pelety z největší české peletárny Mayr-Melnhof Pellets, která sídlí v Paskově,“ popsal Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. Ta dokonce letos navýšila výrobu o 25 %. Celkem najdeme v Česku sedm větších peletáren a několik desítek menších výrobců pelet.

A jaký je rozdíl mezi vytápěním dřevem a dřevěnými peletami? Především v komfortu. Když se dřevní piliny a odpad slisují do tvaru malých válečků, vytápění s nimi je stejně pohodlné jako u plynu nebo elektřiny. Jedinou podmínkou je automatický kotel na spalování biomasy se zásobníkem. „Přímo k vám domů přijede cisterna, která pelety během chvíle nafouká do vašeho zásobníku, odkud už se automaticky doplňují do kotle podle potřeby. Kotel se sám zapíná a podává pelety. Tak si zatopíte zdravě a levně dřevem, aniž byste ho museli štípat nebo chodit přikládat. Do kotelny stačí zajít jen několikrát v roce, abyste vysypali popel ze zásobníku. Popel je čisté přírodní hnojivo, kdo má zahrádku, určitě pro něj najde uplatnění,“ vysvětlil Stupavský. Automatický kotel na dřevěné pelety je u nás k dostání od 40 000 Kč.

Bližší informace: Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, mobil: 724 611 316 adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice web: www.ceska-peleta.cz e-mail: predseda@ceska-peleta.cz

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.