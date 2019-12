V době, kdy plyn opět zdražuje, představují pelety levnou příležitost

Tisková zpráva Klastru Česká peleta

DOBŘICHOVICE/PRAHA, 29. července 2011 – Až o deset procent se během minulého měsíce zvedly ceny zemního plynu. Kvůli vyšším cenám ropy i zemního plynu zdražili všichni hlavní dodavatelé na českém trhu - RWE, E.ON, Bohemia Energy, Pražská plynárenská i ČEZ. Náklady na vytápění ovšem mohou snížit až o čtvrtinu ti spotřebitelé, kteří drahý plyn převážně z Ruska nahradí českým dřevem a dřevěnými peletami. Přesnou částku, kterou ušetří, si mohou spočítat na internetu.

O desetinu vyšší náklady na plyn vedou mnohé spotřebitele k úvahám o změnách před nadcházející topnou sezónou. Zatímco plynárenští giganti zdražují, roste jim za zády konkurence. České firmy, které vyrábějí dřevěná paliva a kotle na jejich spalování, se společně s několika dalšími institucemi typu univerzit a výzkumných ústavů sdružily do Klastru Česká peleta. Jak si zvolit nejvýhodnější způsob vytápění spotřebitelům nově radí na svých webových stránkách www.ceska-peleta.cz. „Podle toho, jakým palivem vytápějí nyní, si mohou vypočítat, kolik by ušetřili s dřevěnými peletami,“ uvedl Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.

Návrat k tradičnějším způsobům vytápění v moderní podobě se stal trendem posledních let v sousedních zemích jako Německo či Rakousko. Znamená totiž nejen nižší náklady, ale také soběstačnost, komfort díky stále důvtipnějším kotlům a způsobům distribuce i zdravější životní prostředí. V maximální míře se tento způsob vytápění vyplatí i českým občanům, a to hlavně těm, kteří bydlí v místech, kde není plynofikace. Investice do tohoto způsobu vytápění přinese rovněž vysokou úsporu správcům a majitelům větších objektů jako jsou hotely, školy nebo administrativní budovy.

Mezi dřevěná paliva patří běžné palivové dřevo, ale také energeticky úsporné dřevní pelety, brikety a dřevní štěpka. Pelety jsou malé válečky drcených pilin s vysokou výhřevností a minimálním podílem vody a popele. Na rozdíl od hnědého uhlí, k němuž se domácnosti často uchylovaly jako k nejlevnějšímu topivu, patří tato paliva mezi obnovitelné zdroje a jejich spalování neznečišťuje životní prostředí. Náklady na vytápění dřevěnými peletami jsou přitom od roku 2008 podobné jako u hnědého uhlí.

A co to obnáší, pokud chceme topit dřevěnými peletami? Začít je potřeba s automatickým kotlem nebo krbovými kamny, které mohou kromě ústředního vytápění zabezpečovat také ohřev vody v domácnosti. Počáteční investice se vyplatí – s dřevěnými peletami každý měsíc ušetříme oproti vytápění plynem až 25 %. „Kotel má vysokou účinnost, je ekologicky šetrný a opravdu nenáročný na obsluhu. Znám například paní, která úplně sama obsluhuje kotelnu svého hotelu v České Kanadě. Zvládne to každý,“ ubezpečuje Stupavský a doplňuje, že kdo chce ušetřit v nadcházející topné sezóně, měl by zvažovat možnosti pořízení nového kotle co nejdříve po návratu z letní dovolené.

Tuzemská spotřeba pelet v posledních letech roste, stejně tak jako poptávka po automatických kotlích. V roce 2009 bylo v Česku vyrobeno zhruba 150 tisíc tun dřevěných pelet, z toho pouze 30 tisíc tun pro domácí trh. „Předpokládáme, že v blízké budoucnosti se tuzemská produkce pelet daleko více uplatní přímo v České republice, určité množství se bude zřejmě dovážet ze Slovenska či Ukrajiny,“ uvedl Stupavský. Prognóza je to reálná. Plynárenská společnost Gazprom, která dodává zemní plyn do Evropy, totiž v červnu oznámila, že plánuje zdražit dodávky plynu o dalších 33 %.

Klastr Česká peleta je nově působící právnickou osobou (zájmovým sdružením právnických osob – z.s.p.o.) registrovanou u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. V současnosti sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce. Podrobné informace o aktivitách Klastru Česká peleta i jeho členech naleznete na www.ceska-peleta.cz.