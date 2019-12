Dřevěné pelety a brikety aneb čím si v zimě zatopíte?

Pokud se rozhodnete pro topení dřevěnými briketami či peletami, potřebujete každý rok koupit a dopravit domů několik tun paliva. Jak na to? Sežeňte si spolehlivého dodavatele, který vám prodá kvalitní ekopaliva a zařídí dodávku až do skladu, nebo přímo k vám do domu.

Moje kamarádka trávila dovolenou u své sestry nedaleko Plzně, když švagr oznámil, že dorazí objednané pelety. Sestry se připravily, že budou stejně jako vloni potit krev - nosit 15-ti kilové balíky z Avie a ručně je skládat na místo určení. Realita však byla pro potěšení všech zcela jiná. K velkému nadšení dětí přijel kamión s ještěrkou na ocase a během chvilky měl řidič naskládané pelety přesně tam, kam si švagr ukázal. Nemusím zdůrazňovat, že oslněny nezůstaly pouze děti. Kamarádka celou akci komentovala slovy: „To jsi měl říct, že to dovezou Řebíčkovic Ekopaliva!".

Obr. : Cisterna u zákazníka

Možná to zní jako dojemný příběh do reklamy, pravdou však zůstává, že způsob dovozu firmou CDP Ekopaliva s.r.o. se stává populární. Způsobilosti CDP Ekopaliva jsou totiž na českém trhu naprosto výjimečné. CDP Ekopaliva vozí již rok pelety do rodinných domů také cisternou s vážním systémem, takže po půl hodině akce obdržíte protokol o vážení, zaplatíte řidiči kartou a za rok se zase uvidíte. Právě na spolehlivosti, kvalitním zboží a komfortních doplňkových službách si zakládá společnost CDP Ekopaliva. Společnost je klíčovým dodavatelem dřevěných paliv ve středních Čechách, nicméně obsluhuje díky efektivní logistice okruh asi 100 km od Prahy. Její zákazníci jsou tedy i z Liberecka, Ústecka, Plzeňska či východních Čech.

Široký sortiment CDP Ekopaliv zahrnuje kvalitní krbové dřevo i dřevěné uhlí, důraz je však kladen na moderní ekopaliva - brikety a pelety. Zboží si můžete objednat přes internet nebo ho přímo vybrat v prodejních skladech v Praze-Miškovicích a na Křivoklátě. Díky tomu máte jistotu, že palivo vždy seženete – ve skladech se nachází běžně 1000 tun osvědčených druhů paliv. Nákup kvalitního zboží ale tvoří jen polovinu úspěchu. Jak každý uživatel krbu či kotle na dřevo ví, neméně důležitá je i doprava paliva do sklepa či kotelny. A právě v této oblasti nabízí společnost CDP Ekopaliva bezkonkurenční služby.

Obr. : Manipulátor s briketami

Výhody dodávky s CDP Ekopaliva

Společnost disponuje mnoha typy dopravní techniky, od kompaktních aut pro Prahu, přes klasické auto s hydraulickou rukou až po cisternu či speciální soupravu až na 24 t včetně terénní „ještěrky“. Dodávka paliv či ekopaliv se tak dostane opravdu až na místo určení, bez zbytečné námahy a složitého tahání paliv v rukou. Řidiči společnosti jsou vyškoleni v řízení speciálních technických manipulátorů a ochotně vám zavezou zboží, kam potřebujete.

Další služby spojené s dodávkou paliv:

Platební terminál na karty v každém autě.

Jednoduchá objednávka zboží přes internet.

Obsluha až 100 km od Prahy.

Orientace na koncového zákazníka – spolehlivá dodávka každý rok.

Paliva i ekopaliva

V nabídce jsou kvalitní pelety – drobné „válečky“ o průměru 6 mm vyráběné lisováním dřevěných pilin bez použití pojidel či chemických přísad. Hlavní výhodou je snadná manipulace, která umožňuje použití automatického dopravníku na přikládání pelet do kotle – zařízení tak vyžaduje minimální obsluhu. Získáte komfort podobný topení plynem, ale za nižší cenu.

V nabídce si ale můžete vybrat hned z několika druhů dřevěných briket, ať už do krbů či kotlů na dřevo. Podobně rozsáhlou nabídku najdete i v oblasti krbového dřeva.

Kvalita především

Takřka všechny pelety, brikety i další zboží pochází od místních výrobců. Česká republika je z principu závislá na dovozu paliv ze zahraničí, ale CDP se snaží o lokální spolupráci a podporu místních výrobců. Z toho vyplývá několik nezanedbatelných výhod. Jednak můžete mít dobrý pocit, že nezatěžujete životní prostředí dalšími emisemi CO 2 kvůli složité dopravě. Kromě toho ale víte, že kupujete kvalitní certifikované zboží od ověřených dodavatelů. Ostatně, dovoz levného nekvalitního zboží je známá praxe i v oblasti ekopaliv. Budete radši topit peletami ze Sázavy a grilovat na uhlí z Křivoklátu, anebo z Charkova?

CDP Ekopaliva je výjimečná svou orientací na koncového zákazníka – rodinný dům, školu, obec – nezabývá se vývozem do zahraničí a nehledá nejvýnosnější cestu, ale dlouhodobý zákaznický vztah. Uvažujete-li tedy, čím v budoucnu topit při stále rostoucích cenách uhlí, plynu i elektřiny, CDP Ekopaliva znamenají další plus pro dřevo, které už tak předstihuje konkurenci v celé řadě parametrů.

Obr. : Cisterna při dodávce (foukání) pelet

briket z biomasy Obr. : Nákladní automobil s manipulátorem pro rozvoz pelet

Kontakt:

CDP Ekopaliva s.r.o.

Marek Řebíček

Tel.: 603574374

www.cdp-ekopaliva.cz

Sklady:

Sklad Praha 9 - Miškovice, Polabská 1/53, Areál VIN AGRO

Sklad Křivoklát, Areál Charcoal 1. Křivoklátská lesní s.r.o., Karlova Ves 60

PR článek