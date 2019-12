Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování

Poslední znění novely zákona o odpadech, která se zabývá mimo jiné kompostováním, je možné nalézt v senátním tisku č. 329. Kompostování bude ovlivněno zejména následujícími třemi úpravami:

1) Odpad ze zeleně

Poslanecký návrh novely zákona umožňuje obcím a městům vydat obecně závaznou vyhlášku, která určí systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Veřejnou zelení je myšleno: parky, lesoparky, sportoviště, hřiště, travnaté plochy.

Zeleným kompostem je myšlen substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

Konkrétně to bude znamenat, ze obec bude moci přikázat vyhláškou oddělený sběr odpadu ze zeleně (veřejná zeleň i zeleň od občanů) a po jejím zkompostování jej zpět aplikovat na veřejnou zeleň v obci. Výhodou je zjednodušení zavádění kompostování odpadů ze zeleně v obcích. Takto vyrobený kompost nemusí podléhat vzorkování, ale může být automaticky aplikován do obecní zeleně. Musí být však zajištěno, že k odpadu ze zeleně nebude přimícháván kuchyňský odpad, který by mohl obsahovat patogenní organismy.

(Návrh zákona tak umožňuje postupovat v souladu s přírodou: listí a větve, které spadnou na zem, se mohou rozpadnout na kompost i bez přísného dohledu hygieniků. Ostatně tak je to v přírodě zcela běžné...)

2) Provoz malých zařízení k nakládání s bioodpady

Zde se umožňuje provozovat malá zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů (dále BRO) do 10 t/rok bez souhlasu k provozování zařízení, ale pouze s kladným vyjádřením obecního úřadu s rozšířenou působností. (Očekává se, že malé obce začnou budovat malá kompostoviště, aniž by k tomu potřebovaly složitější techniku, nebo provádět složitá měření a vzorkování. Ostatně tak to funguje bez problémů již několik let na Slovensku.)

3) Vyhláška MŽP o BRO

MŽP vydá vyhlášku, kde určí:

způsoby zpracování BRO,

technické požadavky na vybavení a provoz zařízení na zpracování a úpravu BRO,

obsah provozního řádu,

požadavky na kvalitu vstupních materiálů,

způsob zařazování upravených BRO do skupin dle způsobu jejich využití,

limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek,

četnost a metody vzorkování.

(Vydání vyhlášky by mělo zjednodušit nakládání s BRO, vést k rozvoji využití a úpravy BRO a zajistit dodržování správné praxe nakládání s bioodpady.)

