Kompostovanie a právne predpisy v SR

Malé kompostovanie (domové, záhradné)

V prípade kompostovania pri rodinných domoch a v malých záhradkách nejde o nakladanie s odpadom, ale ide o oblasť predchádzania vzniku odpadu.

Základom je:

§ 127 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ( občiansky zákonník ), podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pevnými ani kvapalnými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami a nesmie ani nechať ním chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok,

v nadväznosti na

§ 2 ods. (1) zákona o odpadoch, ktorý vymedzuje základný pojem odpad ako hnuteľnú vec, uvedenú v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť, čo v prípade záujmu o malé kompostovanie na vlastnom pozemku nie je aktuálne,

§ 3 písm. a) zákona o odpadoch, podľa ktorého účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu.

Výsledkom domového kompostovania je domáci kompost, aplikovaný na vlastný pozemok, a ktorý nie je predmetom predaja a nie je preto ani povinná registrácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Stredné kompostovanie (obecné, komunitné)

Ide o kompostovanie určitej komunity, ako je napr. záhradkárska osada, miestna časť obce, obec apod. s kapacitou do 10 ton kompostu ročne najmä pre odpad s katalógovým číslom 20 02 01 s názvom biologicky rozložiteľný odpad a s katalógovým číslom 20 03 02 s názvom odpad z trhovísk v kategórii ostatný odpad. Miesto vybrané pre takéto kompostovanie nespadá pod novú definíciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa Čl. I. bod. 6 zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch.

Neudeľuje sa súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, a to s prihliadnutím na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pretože ide o nakladanie s odpadom v kategórii ostatný odpad bez zariadenia na nakladanie s odpadom.

Konkrétny spôsob nakladania s odpadom stanoví vyhotovená prevádzková dokumentácia v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, primerane podľa miestnych podmienok vychádzajúc z § 127 občianského zákonníka a v nadväznosti na zákon o obecnom zriadení , pretože podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. e), f) a g) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obec:

samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba,

zabezpečuje aj správu obecného cintorína , vrátane nakladania s odpadom pri tom vznikajúcim,

zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnymi odpadmi, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie.

Výsledkom zhodnocovania predmetných odpadov kompostovaním na komunitnom kompostovisku je tzv. “ komunitný kompost ”, ktorý už nie je evidovaný ako odpad.

V prípade, že takýto kompost je aplikovaný na vlastné pozemky a nie je predmetom predaja, nie je povinná registrácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Používanie kompostu v režime pôdohospodárstva sa aplikácia zabezpečuje na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, správcom prípadne nájomcom pôdy (tzv. “užívateľom pôdy”) v rámci obhospodarovania rôznych druhov pozemkov, pričom základom je Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok, ktoré bolo vydané podľa § 4 ods. 4 zákona SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z.z. a ktoré bolo uverejnené v čiastke 1/1994 Vestníka MP SR.

Veľkokapacitné kompostovanie (komunálne, priemyselné)

Kompostovanie patrí medzi zhodnocovanie odpadov, pričom je zaradené do činností recyklácie (obdobne ako aj iné biologické transformačné procesy) s označením R 3 (podľa Prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch).

V nadväznosti na platnú definíciu recyklácie, ide o vrátenie kompostovateľných druhov odpadov do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku, v danom prípade kompostu, s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje. Ide teda o aktivitu, ktorá je plne v súlade s účelom odpadového hospodárstva podľa § 3 zákona o odpadoch.

V súlade s novými právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva vydanými na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. (+ čiastka 98 Z.z. o redakčnom oznámení chyby v čl. II (zmena h) na i)), zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 24/2004 Z.z., (tzv. “zákon o odpadoch”) boli vydané aj Programy odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005 a to v nadväznosti na oznámenia krajských a okresných úradov v čiastke Vestníka vlády SR číslo 8, 9 a 10/2002 o vydaní všeobecne záväzných vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Programov odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005.

Nadobudnutím účinnosti týchto vyhlášok boli vydané aj všetky Programy odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005 (ďalej iba “POH”) a zákonom určené subjekty pripravujú POH pôvodcu odpadu ako aj POH obce. V nadväznosti na § 5 ods. (4) zákona o odpadoch je daná povinnosť v záväznej časti POH navrhovať aj opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Pozor, podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n)) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ nadobudne účinnosť aj zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianských združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.

V praxi to znamená, že je potrebné zabezpečiť zhodnocovanie týchto odpadov, t.j. okrem iného aj zvýšiť kompostovanie predmetných odpadov. Základom je ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z, podľa ktorého záväzná časť POH kraja a okresu má obsahovať opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadoch ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie ukladania týchto odpadov na skládky odpadov takto:

do 9-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaného biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 75 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995,

do 12-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995,

do 19-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995.

V tejto oblasti , v nadväznosti na POH SR do roku 2005, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 180 z 27. februára 2002, je potrebné zabezpečiť aj plnenie nasledovne stanoveného cieľa - “Do roku 2005 dosiahnúť 35% podiel materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov”. Na podporu splnenia takto stanoveného cieľa je taktiež potrebné rozšíriť kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Podporou tohto cieľa je aj nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov č. 17/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2004, ktorým sa zrušuje starý zákon č. 327/1996 Z.z.

Na zriadenie kompostárne, ktorá je považovaná podľa Čl. I. bod 6 bodu č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov, sa v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch udeleniu súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podlieha aj vydanie prevádzkového poriadku kompostárne, avšak iba v prípade zhodnocovania aj nebezpečných odpadoch.

V prípade potreby je možné vyžiadať aj odborný posudok podľa bodu II.1 Prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 399/2002 Z.z.

Výsledkom zhodnocovania odpadov kompostovaním je kompost podľa STN 465735 “Priemyselné komposty”.

Povinnosti držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch

zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov,

zhromažďovanie odpadov utriedene podľa druhov odpadov,

zabezpečenie odpadov pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa ich druhov,

označovanie nebezpečných odpadov určeným spôsobom a nakladanie s nimi v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, zabezpečenie zhodnocovania odpadov,

zabezpečenie zneškodnenia odpadov v prípade, že nie je možné a účelné ich zhodnotenie,

odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, okrem možnosti využitia niektorých odpadov v domácnosti,

vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá a o spôsobe ich zhodnotenia a zneškodnenia,

ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

umožnenie príslušným orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení a odoberanie vzoriek odpadov,

predloženie príslušnej dokumentácie na základe požiadavky príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

poskytnutie pravdivých a úplných informácií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom na základe požiadavky príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

predloženie dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s odpadmi na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu,

vykonanie opatrení na nápravu, ktoré uloží príslušný orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

zabezpečenie analytickej kontroly odpadov v ustanovenom rozsahu,

bezplatné poskytnutie informácií potrebných na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby.

Základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov

zhodnocovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov odpadov,

zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je daný súhlas,

viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,

viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi,

ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu,

na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie zhodnotiť odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,

umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností,

vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva.

zariadenie musí byť označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä:

názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkovú dobu zariadenia, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 vykonávacej vyhlášky zákona o odpadoch a ktorý sa vypracuje na základe výsledkov analytickej kontroly nebezpečných odpadov,

musia byť stanovené podmienky preberania odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadom doklad o množstve a druhoch dodaného odpadu, v prípade nebezpečných odpadov aj sprievodný list nebezpečného odpadu a identifikačný list nebezpečného odpadu, údaje o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly odpadov), (Pri výkupe odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie sa tieto vyššie uvedené náležitosti neuplatňujú.)

pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadom sa

skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu, vykoná kontrola množstva dodaného odpadu, vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, podľa potreby zabezpečia kontrolné námatkové odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, zaeviduje prevzatý odpad.

prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu, dátum a čas jeho prevzatia,

prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,

všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatnia v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov,

k prevádzkovej dokumentácii na technicko-organizačné zabezpečenie riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie patria:

technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Technologický reglement obsahuje najmä:

základné údaje o zariadení, popis technologického procesu zhodnocovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov, prúdov, najmä popis operácií, princípov a reakcií, údaje o základných meracích a regulačných obvodoch, požadovaných podmienkach procesov, parametrov, zloženia, koncentrácii prúdov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt a pod., určenie osôb zodpovedných za vykonávanie určitých činností, postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu, údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov (odpady, pomocné látky, prísady, zloženie, vlastnosti materiálov, vlastnosti odpadov), údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu, spôsob zabezpečenia vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu (analytickými metódami a meracími zariadeniami), prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov (s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania), údaje o materiálových tokoch a o energetických tokoch prevádzkovaného procesu (materiálová a energetická bilancia), vrátane vypúšťaných tuhých, kvapalných alebo plynných emisií, spotrebné a kapacitné normy procesu vztiahnuté na jednotkové množstvo produkcie (spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad, energií, atď.), údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi vznikajúcimi z tejto činnosti a o spôsobe zabezpečenia nakladania s nimi, podmienky technologického procesu (čas, teplota, tlak, koncentrácie, atď.), zoznam strojov a zariadení, prehľad technickej dokumentácie strojov, záväzné schémy a tabuľky, a to najmä: blokovú schému prevádzkovaného procesu, blokovú schému zabezpečenia kvality procesu (základných technologických prúdov procesu významných pre zabezpečenie jeho kvality s popisom kontrolných miest), strojno-technologické schémy procesu a číslovanie aparátov, opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, postup zabezpečenia ochrany zariadenia.

Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.

Technologický reglement musí byť uložený na prístupnom mieste zariadenia.

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje najmä:

názov a adresu prevádzkovateľa vrátane mien pracovníkov zodpovedných za prevádzku zariadenia, údaje o začatí prevádzky, dobe životnosti zariadenia a jeho kapacite, technický popis zariadenia, organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia, podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia, povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia, opatrenia pre prípad havárie, zoznam druhov odpadov, na zhodnocovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený, rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v danom zariadení, pre skládky aj určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov, spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia.

V prípade zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o:

menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň, množstve a druhoch odpadov prijatých denne na zhodnotenie odpadov, vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov, množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov, neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia, naložení s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení, odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz, technickom stave zariadenia, prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a spôsobe ich odstránenia, časovom využití zariadenia, prípadnom odstavení zariadenia, vykonaných údržbách a opravách zariadenia, vykonaných kontrolách, dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených pre prevádzku zariadenia.

Prevádzkový denník prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov uchováva 10 rokov od ukončenia prevádzky zariadenia.

Zoznam platných právnych predpisov

