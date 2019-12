Příklad úspory skleníkových plynů využitím tepla z bioplynové stanice ve SRN

V SRN je dnes již více než 4000 bioplynových stanic. O to větší jsou problémy s využitím převisu tepla z kogeneračních jednotek. Němci si zřejmě nemohou dovolit komfort, který jsem viděl v obci Kněžice – v letošní mírné zimě byla kompletně vytápěna bioplynovou stanicí a v rezervě zůstávala i kotelna na biomasu. Taková teplofikace v SRN, kde 1 m izolovaného teplovodního potrubí představuje 50 EUR, není pro občany únosná. Na možnost transportu tepla i bez teplovodního potrubí jsem byl upozorněn německým energetickým poradcem p. P. Holubem z Arrachu a považuji za svou povinnost informovat o tomto organizačně-technickém opatření i příznivce obnovitelných energií v České republice.

Pan Ludvík Reiber z obce Bad Wörishoffen na Bavorsko - Švábském rozhraní přemýšlel, jak využít ve svém rodinném domku teplo z bioplynové stanice vzdálené 3 km, která má problémy s nadbytkem tepla. Tento nadbytek se musí ochlazovat na nouzovém chladiči. Z nádrže na kejdu o objemu 6 m3 zhotovil minerální vatou tepelně izolovaný pojízdný bufer (viz obrázek), který je možno zapojit do systému ústředního topení rodinného domku a teplo z buferu prostřednictvím výměníku využít k vytápění. V případě, že teplota vody v buferu klesne z původních 90°C na 40°C, zapne se automaticky olejové vytápění a pojízdný bufer jako automobilový přívěs odjíždí na bioplynovou stanici pro nové teplo. Přebytečné teplo se místo nouzového chlazení vede do výměníku pojízdného buferu a za 6 - 8 hodin je voda v buferu ohřátá opět na 90°C. Pojízdný bufer odjíždí opět k rodinnému domku. Výkon buferu je 350 kWh (tep), což odpovídá 35 l topného oleje.

Obr. : Pojízdný bufer

Současná cena topného oleje je 0,6 EUR/l. Za předpokladu spotřeby 2,5 l motorové nafty na transport představuje tento systém týdenní úsporu ve vytápění ve výši 20 EUR. I když tento zisk je malý, úspora skleníkových plynů omezením spálení 35 l fosilního paliva je obrovská. Provozovatel bioplynové stanice v systému NAWARO získá za využití tepla bonus ve výši 2 centů k výkupní ceně 1 kWh elektrické energie.