Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)

22. února byl na těchto webových stránkách otištěn mnou zpracovaný Návrh na zefentivnění sklizně konopí setého vycházející z praktických zkušeností všech pěstitelů v Česku. 3. března proběhla v Německu v Lengenfeldu Sasko-česká výměna zkušeností pro pěstování a zpracování vláknitých rostlin, kde byly jinými slovy konstatovány stejné poznatky.

Dr.-Ing.Jurgen Paulitz z Inženýrské kanceláře pro zpracování přírodních vláken Drážďany, autor a hlavní propagátor patrového sečení konstatoval, že tato technologie by měla opodstatnění pouze v případě, že by jí realizoval ve své režii konečný zpracovatel stonku pro kterého by za pevnou úhradu předem pěstitel poskytl pozemek a provedl jarní práce.

Ve všech ostatních případech je nutné využít celý potenciál rostlin a všechny možnosti, které skýtají. V praxi to znamená již množství výsevku stanovit podle vytčeného cíle, sklizeň pak zahajovat ze stejných důvodů v rozpětí od 75 do 150 dnů vegetace a již při sekání oddělovat okvětí se semeníky od stvolů. K tomu předvedl několik již provozně zkoušených strojů. Několik dalších přednášejících se zabývalo požadavky na kvalitu vláken, které jsou v celém spektru účelu využití velmi různorodé.

Pro nás z toho vyplývá nutnost vrátit se k využívání poznatků získaných našimi otci a dědy. Ti podle dostupné literatury z jejich časů praktikovali výsevky od 2 do 120 kg osiva na hektar podle určeného využití. Z literatury je rovněž známo, že v Americe měli již v roce 1913 v provozu mobilní dekortizér, kterým oddělovali ihned při sklizni podstatnou část pazdeří a pouze vlákno se zbytku pazdeří rosili, nebo močili. U nás pan Václav Káš uvádí ve své Zemědělské mikrobiologii z roku 1965 v kapitole o rosení a máčení desítky způsobů a jejich nejrůznějších kombinací, z nichž mnohé již tehdy používané, by byly výrazně úspěšnější využitím současných poznatků a technických možností.

Závěr pro nás pěstitele je jednoznačný. Přírodní materiály jsou stále žádanější ve stále více oborech lidské činnosti. Požadavky na jejich specifické vlastnosti jsou však velice různorodé a nelze jim vyhovět systémem "z jedné vody, šup na plot". Proto pozor na nejrůznější nositele nových myšlenek, hlásajících snadnost dosažení enormních tržeb. Ty jsou možné, ale je potřeba k nim vytvořit předpoklady. Odběratelů je u nás velice mnoho, zatím ale zpracovávají suroviny dovážené ze zemí, kde je získávají původními technologiemi s převahou ruční práce.